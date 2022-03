A 40 años de la Guerra de Malvinas, ¿y después?

Muchas veces me han preguntado porqué conecté un vinculo tan fuerte con el estudio de la Cuestión Malvinas sin tener familiares cercanos o padre que haya entrado en combate. Primer gran punto, la asociación directa de Malvinas con la guerra hace que se circunscriba directamente una disputa soberana que data de 1833 al conflicto bélico de 1982. No deben ser cuestiones excluyentes, son parte de una misma historia. Pero la asimilación directa “Malvinas-Guerra-Lazos de consanguineidad” marcan la intencionalidad con la que se manejó la información en los últimos tiempos. El hecho de que el núcleo duro de quienes se encargaron de mantener la memoria fresca fueran nuestros mismos héroes marcó la diferencia. Vivimos años en los que el Estado y el centralismo porteño que domina los medios de comunicación fueron de importancia primaria para sacar de agenda prioritaria la Cuestión Malvinas.

Eso sin dudas generó un vació que al día de hoy cuesta llenar. Es cierto que hay terreno ganado, que nuestras nuevas generaciones tienen material en el aula y que la conciencia soberana sobre Malvinas, que siempre estuvo, hoy se trabaja de manera diferente. Hoy Malvinas está integrando los programas de estudio, hoy no se menciona el 2 de abril como una fecha más y no se hace mención a “los chicos de la guerra”, por el contrario, se aborda desde todas las ópticas. Pero es evidente que las secuelas quedan. Y esto lo podemos ver en vísperas de los 40 años. ¿Contamos con material audiovisual suficiente como para educar a las generaciones futuras sobre la guerra? Si el lector realiza un ejercicio de memoria simple y al paso, observará que no es mucho lo que se ofrece. Son esas herramientas vitales para reforzar el vínculo y la empatía. Las principales producciones se dieron pasados los 20 años de la guerra, en forma de película o documentales. Emociona ver las imágenes con audio de nuestros pilotos en combate, pero esas imágenes solo las observamos los buceadores de las redes que exploramos sobre Malvinas. Esas herramientas serían de gran importancia, elementos vivos de reivindicación que no solo ayudarían como respaldo a la educación y la historia, sino que también tocaría otras fibras que tienen que ver con el sentimiento: la crudeza de la guerra y la honra a nuestros héroes. Que nombrarlos como tales no caiga en slogans o consignas vacías de contenido, y que ese contenido muestre lo que realmente hicieron: defender con lealtad y patriotismo la soberanía nacional. No es este un texto de protesta, pues se reconoce un avance en este sentido, aunque tardío y algo lento. Es preciso seguir avanzando porque el tiempo es tirano, los chicos dejaron de ser chicos y muchos quedaron en el camino. Nunca es tarde cuando es buena la causa.

archivo malvinas 1200x852 dyn___SyuqzMlsG_1200x0__1.jpg

Por otro lado, hace ya diez años se realizaba la desclasificación del informe Rattenbach. Un informe que es público y puede descargarse para que todos puedan tenerlo. Es esta una herramienta que debería ser material de estudio en los diferentes niveles adaptando las complejidades al nivel de escolaridad de los alumnos que lo aborden. La lectura del Informe Rattenbach sin dudas proveerá de herramientas precisas acerca de lo que fue la conducción táctica de la Guerra de Malvinas. Mostrará una parte que nadie quiso mostrar, contará una parte de la historia que estuvo oculta durante treinta años. Por supuesto también hará un aporte material a la Memoria, Justicia y Verdad. Incluso este informe será de gran aporte si se quiere avanzar en la consolidación de material fílmico a modo de recreación sobre el conflicto bélico.

Es injusto decir que Argentina no ha honrado a nuestros héroes a lo largo de estos 40 años. Existen numerosas muestras de que esto sucede, y cada sector de la sociedad que lo recuerda trata de dejarlo plasmado en algún mural, en estampas o vehículos. Profundizar la conciencia de nuestros soldados como héroes que ofrendaron su vida por la patria es también pensar la soberanía de una manera integral, es construcción soberana no desde la perspectiva de idolatría, sino simplemente de conciencia nacional. Estamos a tiempo.

Un péndulo rupturista que no debe perpetuarse

En muchas ocasiones se ha intentado instalar la idea de que Argentina resignaba sus posiciones de cara a la disputa de soberanía por las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur y espacios marítimos circundantes. Quien escribe se ha visto tentado en caer en esta afirmación. Es esta una falacia. Desde 1833 hasta la fecha, nuestro país nunca ha dejado de reclamar por los legítimos derechos que corresponden al ejercicio soberano sobre el territorio en disputa con el Reino Unido. Desde las primeras notas formales de protesta de 1834, en las que el Gobierno Argentino año tras año deja constancia de su derecho sobre el territorio usurpado, hasta el origen de la Organización de Naciones Unidas, donde en la primera Asamblea General del 11 de diciembre de 1946, Argentina presenta sus reservas relativas al territorio que comprende las Islas Malvinas. Así nuestro país continuó haciendo uso de las distintas instancias multilaterales con sólidos argumentos jurídicos que respaldaron el reclamo. El principio de Uti Possidetis Iure indica que los nuevos espacios surgidos de los procesos de independencia, caso América Latina, conservarían las antiguas fronteras de las colonias que fueran asignadas por el Imperio Español. En la declaración del primer gobierno patrio de 1810, se incluye a la Intendencia de Malvinas y establecimientos patagónicos, que integraban el Virreinato del Río de la Plata.

La persistencia y conducta diplomática Argentina hicieron posible la Resolución 2065 de la Organización de Naciones Unidas, del 14 de diciembre de 1965. La misma insta a ambos países a establecer un canal de diálogo y negociación para resolver la disputa territorial existente desde 1833. Es decir que se reconoce tal disputa. También debe hacerse respetando los intereses (no los deseos) de los ocupantes y el principio de integridad territorial, principio que históricamente ha invocado nuestro país. Desde entonces, sea cual fuera el Gobierno, la diplomacia Argentina año tras año solicita al Reino Unido mediante el Comité de Descolonización de Naciones Unidas por la posibilidad de respetar la Resolución 2065. En este aspecto, es indudable que los elementos indican que oficialmente nuestro país ha sido persistente y mantuvo una conducta sujeta a derecho y con sólida argumentación.

Pero hay interrogantes que se abren desde la perspectiva política. Así como no hemos logrado consolidar un modelo de crecimiento desde el regreso a la democracia, tampoco hemos podido adoptar una conducta homogénea en torno a un patrón de relacionamiento con el Reino Unido. El gobierno de Alfonsín arrastró consigo una serie de complejidades propias de la culminación reciente de la guerra. Focalizado en establecer como prioridades la solución del conflicto del Beagle con Chile y mejorar las relaciones con Brasil, la posibilidad de cargar con la responsabilidad del cese al fuego con admisión implícita de declararse país agresor podía ser un traspié que a meses de iniciada la etapa democrática traería mas de una complicación. Como hechos destacables se pueden considerar la propuesta de un esquema de negociación modelo Hong Kong con China, con el inmediato rechazo británico por considerarlo territorios diferentes. El establecimiento de una zona de exclusión arbitrariamente por parte del Reino Unido. El menemismo trajo consigo un concepto que buscaba replicar los acuerdos de comunicación de los 70, pero con una propuesta destinada a acompañar los preceptos que el modelo económico marcaba. El alineamiento incondicional a las potencias de occidente, recientes vencedoras del proceso de Guerra Fría tras la caída del muro de Berlín con EEUU como líder tenía como fin el acceso a los organismos de crédito internacional. Como primera medida se restablecieron los canales de diálogo que dieron origen a los denominados Acuerdos de Madrid I y II. Entre los puntos centrales se destaca: el restablecimiento de las relaciones consulares; el anuncio por parte de la delegación británica de que el departamento de garantías de crédito a la exportación facilitaría seguros de corto plazo para las exportaciones británicas a la Argentina cubiertas por cartas de crédito irrevocables de bancos argentinos. En materia de pesca, ambas delegaciones expusieron sus respectivas posiciones y resolvieron establecer un grupo de trabajo con miras a efectuar propuestas sobre intercambio de informaciones, medidas de cooperación y medidas de conservación para ser informadas en una próxima reunión.

malvinas guerra CEDOC archivo .jpg

El interés central del gobierno de turno tenía su razón de ser en el restablecimiento del vínculo aún tomando en cuenta las consecuencias desde la perspectiva diplomática en cuanto a la disputa por Malvinas. La profundización de esta política se materializa en lo que se llamó “la política de seducción a los kelpers” una propuesta que intentaba acercar a los isleños al continente mediante la colaboración y cooperación para el desarrollo productivo de la región malvinense.

Tibiamente el gobierno de Fernando De la Rúa intentó enfriar las relaciones anulando los encuentros de té que el canciller del menemismo Di Tella tenía con los isleños.

Durante el período kirchnerista cambia progresivamente la retórica. Una primera fase la búsqueda consistió en la vuelta a la regionalización de la disputa, se logra un compromiso, al menos en lo discursivo de la mayoría de los países de la región, lo que potenció el reclamo e hizo recobrar visibilidad en los diversos organismos multilaterales. El discurso se fue haciendo mas confrontativo con el paso de los años, sobre todo durante el segundo mandato de Cristina Fernández donde existieron acusaciones cruzadas por parte de la presidenta y el premier británico Cameron.

Tras la asunción de Mauricio Macri se retoma un esquema de posicionamiento ligado a Occidente acercando posiciones a Reino Unido y EEUU. El fin prácticamente el mismo, de hecho hoy las noticias tienen como centro la negociación con el FMI por el pago de la deuda externa. En ese marco se produce un hecho trascendental: el encuentro entre el vicecanciller argentino Foradori y el ministro británico Duncan. Este encuentro, que pretendió formalizar un acuerdo, tuvo como eje la cooperación en materia de pesca e hidrocarburos. La misma tenía su base en los aportes a realizar en materia de investigación que la ciencia argentina realizaba en mar argentino.

En la actualidad, el gobierno de Alberto Fernández ha tomado al menos tres medidas que diferencian de su antecesor. La primera, volver a rango de secretaría el área de Cancillería encargada de la cuestión Malvinas, islas del Atlántico Sur, espacios marítimos circundantes y Antártida Argentina. Hacer oficial las extensiones de suelo marítimo que la Convemar aprobó tras un extenso trabajo de la Convención Nacional del Límite Exterior de la Plataforma Continental realizó durante décadas. Finalmente la conformación de un Consejo Nacional que nuclea docentes, intelectuales, excombatientes e investigadores que tendrán como objetivo continuar y en otros casos redefinir la política exterior sobre las Islas Malvinas.

Este breve y simplificado repaso no hace mas que mostrar una fotografía de como nuestro país ha ido oscilando de forma pendular en cuanto a la relación con el Reino Unido. Esta situación tiene su correlato en las preferencias adoptadas por los diferentes administraciones que condujeron el Estado nacional desde el regreso de la democracia en 1983. La dinámica que ofrece la política movió inevitablemente el hilo conductor que de alguna manera afecta a los preceptos que la disposición transitoria de la Constitución Nacional indica: la ratificación de la legítima e imprescriptible soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes por ser parte integrante del territorio nacional. Hecho que lo establece como una política de Estado prioritaria e irrenunciable. Lejos de plantear esta última situación, y como se manifestaba en párrafos anteriores, nuestro país nunca abandonó las instancias internacionales de reclamo. Lo que, en cambio resulta contradictoria, es la situación que acompaña esa política de reclamos.

Mas allá de las afinidades, resulta imprescindible para los gobiernos de turno tomar como ejemplos los trabajos realizados en mediano y largo plazo, tal es el caso de la tarea enorme realizada por Copla que trascendió los gobiernos de Menem, De la Rúa, Duhalde y Néstor Kirchner, realizándose la presentación ante la Convención del Mar durante el primer mandato de Cristina Fernández y aprobado durante el gobierno de Mauricio Macri, aunque sin sanción de ampliación por parte de este último en clara señal al Reino Unido. El trabajo coordinado con Cruz Roja Internacional para devolver identidad a los soldados caídos que se encuentran descansando en el cementerio de Darwin es otro ejemplo.

Debemos buscar la coherencia sostenida en el tiempo, la misma que presenta la potencia colonialista a lo largo de su historia. Nos guste o no.

La clase dirigente y las nuevas generaciones debemos darnos la posibilidad de encausar un criterio de conducta que invoque los argumentos jurídicos que nos respaldan y aplicarla a una suerte de ejercicio cotidiano que perdure, de cara a la legítima tarea de seguir reclamando por la recuperación del ejercicio soberano de nuestro territorio usurpado.

Sin grandes estridencias, apelando a la capacidad creativa, sin repetir viejas fórmulas del pasado que no condujeron a más que el avasallamiento de nuestros recursos. Con la convicción de que no existen imposibles si una y otra vez nos afirmamos dando pasos hacia adelante sobre lo posible.