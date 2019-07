NUEVA SOLUCIÓN DE SEGURIDAD PARA EDIFICIOS, AHORA EN ROSARIO.

La tranquilidad de sentirse seguro tanto en el hogar como en el trabajo es esencial para tener una buena calidad de vida. Y contar con tecnología de avanzada para gestionarla, es lo que brinda este innovador sistema de seguridad invulnerable: El Ojo del Halcón, un desarrollo propio de Prosegur.

La seguridad inteligente ya no es ciencia ficción.

El Ojo del Halcón, ideado para resolver la problemática de entraderas y robos, se compone de un dispositivo electrónico o tótem situado en el acceso principal del edificio que permite la comunicación de los vecinos con un vigilador que está ubicado en la Central Receptora de Alarmas de Prosegur. Desde allí, los profesionales encargados de la vigilancia de la propiedad controlan varias cámaras. De esta forma, se amplían las capacidades para verificar diferentes zonas y accesos de un edificio de forma constante y al mismo tiempo.

Los vigilantes permanecen visibles las 24 horas del día, lo que favorece una interacción constante con ellos. Otra de las características importantes de este servicio radica en la protección del vigilador, que al no estar expuesto a ningún tipo de ataque físico, puede presenciar sin ninguna demora cualquier acontecimiento inusual que suceda en el perímetro custodiado.

En caso de detectarse una posible incidencia, mediante una potente sirena y luces estroboscópicas, se disuade al sospechoso y se da alerta a los vecinos. Desde la Central de Monitoreo, se activa un operativo de respuesta enviando a las Fuerzas de Seguridad y avisando a los referentes del lugar.

No sólo alerta en casos de inseguridad, sino que también ha resultado efectivo ante emergencias médicas e incendios, siendo una solución económica para poder dotar de protección a estos inmuebles y sus vecinos, las 24 horas del día.

Con cientos de dispositivos instalados en distintas partes del país, El Ojo del Halcón ya tiene probado su poderoso poder de disuasión.

Raúl Murut, administrador de consorcios de Administración Siglo, da cuenta de ello. “Hace un par de años que tenemos este servicio en varios de nuestros edificios y es totalmente recomendable. Por otra parte, al ser tan visible de alguna manera jerarquiza al edificio y agrega valor al mismo”.

Raúl comenta que desde que está instalado el servicio no han tenido ningún hecho delictivo debido a su alto poder disuasivo. “Los eventos que tuvimos en los distintos edificios fueron preventivos y de alerta, como por ejemplo si algún ocupante o visitante dejó la puerta abierta en el horario en el que no había encargado, mudanzas no autorizadas o alguna emergencia médica que detectó El Ojo del Halcón”. Otro punto que destaca es la prevención de vandalismo, pintadas o robos de matafuegos o luces de emergencia. En estos casos, a partir de El Ojo del Halcón, se redujeron un 100%.

Además de que todo el software de sus sistemas está homologado a nivel mundial, la empresa es dueña de la patente por la prestación del servicio. Todos los equipos de El Ojo del Halcón son antivandálicos, y los servicios de seguridad están inscriptos y habilitados como empresa de Seguridad (DGSPR). Esto le da una tranquilidad extra al Consorcio de Propietarios, que tiene que velar por que todo esté en regla y debidamente autorizado.

