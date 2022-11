Nueva jornada de Filosofía y birra: ¿quién dijo que pensar tiene que ser aburrido?

Platón y Jenofonte debatían en sus banquetes (simposias) tanto como Plutarco en las charlas de mesa (simposíaca). Eran verdaderas tertulias donde la bebida era religión, la música no estaba ausente y las orgías muchas veces eran un cierre natural y esperado. Ahora, no hace falta decir que las cosas cambiaron bastante: no estamos en la antigua Grecia, quienes filosofan no son solo los varones, las bacanales públicas no son socialmente aceptadas, pero sí el disfrute dionisíaco.