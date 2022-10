Todo listo para Social Media Day Rosario, tendencias digitales y redes sociales

Las entradas anticipadas, a valores promocionales, las podrán conseguir en: https://smday.com.ar/rosario/ . Becas del 50 % OFF para estudiantes universitarios que deberán solicitar código promocional a su Universidad o a contacto@smday.com.ar. También 30 % OFF para socios CACE y con Tarjeta de Beneficio La Capital 50% OFF solicitando los códigos en su página. Las Universidades, cámaras o asociaciones que quieran obtener su bonificación en entradas deberán enviar solicitud a contacto@smday.com.ar. El hashtag del evento en las redes sociales es #SMDayROS .