Sebastian Armenault: "Ayudando a los demás me siento un campeón del mundo"

Las geografías que Sebastian Armenault atraviesa en las ultramaratones no son aptas para la mayoría de los mortales: el Polo Sur con 32 grados bajo cero, o las profundidades de una mina de sal, o el desierto de Emiratos de Omán y su infierno climático de 62 grados durante el día y 8 grados bajo cero en la noche. “Te atacan los miedos, la incertidumbre”, admite Sebastian cuando le preguntamos qué le pasa por la cabeza al someterse a esas pruebas temerarias. Pero él, a pesar de que le surjan a veces pensamientos sombríos, avanza siempre implacable, desafío tras desafío, con un norte que no cambia: la ayuda solidaria .

Embed

“Apadrino 4 merenderos pero salen emergencias y necesidades todos los días”, comenta el maratonista, quien corre por todas partes del mundo pero la ayuda solidaria la plasma en Argentina a través de su ONG. Enumerando sus acciones en las distintas provincias, el recuerdo en torno a la ciudad de Rosario lo lleva a contar la historia de Lautaro, un niño enfermo de leucemia cuya familia debía afrontar los costos de un traslado y operación en Buenos Aires. “Hicimos Un kilómetro, Una sonrisa en el Monumento, se juntó un montón de gente, conseguimos el dinero, se hizo la operación, se alquiló el departamento a los padres… Fui parte de algo, ayudando a que un chico fuera operado”. Y claramente es en esas instancias cuando Sebastian no lo duda: “Yo me siento el campeón el mundo”. Los logros solidarios, la ayuda que ejecuta son su verdadero triunfo: “Son esas medallas que no son ni de oro ni de plata ni de bronce, pero que van directo al corazón, y más cuando hacés lo que te apasiona”.