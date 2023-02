Piacentini: "Si hubiera ozono en otros planetas, es muy probable que tengan algún tipo de vida"

El investigador y físico precisa que hasta ahora no hay confirmación científica sobre presencia extraterrestre

“El que diga que no, no es científico, y el que diga que sí, debe tener datos y hasta ahora no los tenemos”, remarca sobre la temática "ovni" el físico rosarino Rubén Piacentini en este último tramo de la entrevista para 3 cosas que sé. A un investigador laureado como él, cuyo trabajo profesional ha sido observar el cielo durante décadas, es inevitable preguntarle sobre la posibilidad de vida extraterrestre.