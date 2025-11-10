MSC Yacht Club: como un hotel boutique en altamar, con salidas desde Bueno Aires
MSC Yacht Club: como un hotel boutique en altamar, con salidas desde Bueno Aires

Para quienes disfrutan del servicio impecable de los mejores hoteles boutique del mundo, llega ahora una propuesta que trasciende todo lo conocido.

10 de noviembre 2025 · 12:15hs

El MSC Yacht Club del MSC Fantasia, zarpa desde Buenos Aires este 24 de noviembre inaugurando una nueva era de sostificación en altamar. La promoción inaugural incluye 8 noches con Gastronomía gourmet y Paquete de Bebidas Premium Extra en todas las áreas, todos los servicios, asistencia al viajero, tasas e impuestos, por USD 2.420 por persona (*).

Hay un instante —ese exacto punto de inflexión— en el que el onboarding preferencial, sin las ni esperas, sitúa al viajero como un elegido. El mayordomo te guía hasta un santuario de calma absoluta que hace categórica la sensación de exclusividad. Se abre una discreta puerta que da paso a lo inexplorado: apenas 71 suites, separadas del resto del crucero en el que viajan 4.000 personas, se convierte en la antesala de un sinfín de momentos que marcan la diferencia.

El arte de hacer que todo sea inolvidable se traduce aquí en texturas y gestos. La escalera de cristales Swarovski conduce a un universo en el que las sábanas de algodón egipcio son testigos del sonido del mar. El eximio Room Service va a consentir tus antojos a toda hora. En tu suite, el minibar se renueva con bebidas premium -cortesía de la casa- y las robe de chambre super suaves te invitan a quedarte en modo relax por mil horas.

La gastronomía merece un punto y aparte. En el restaurante L’Etoile, los chefs internacionales crean cada plato con espíritu de haute cuisine, y los sommeliers seducen con la curaduría del vino perfecto para cada plato memorable. Quienes prefieren lo casual, pueden disfrutar el 5 o’clock Tea o un cocktail en el Top Sail Lounge, siempre con vista a un hipnótico horizonte infinito.

La indulgencia en el Aurea Spa es la tentación más absoluta, y el placer del Gym con vistas panorámicas es algo inusitado. En el deck The One Pool, el tiempo parece detenerse: piscina impecable, jacuzzis privados, barra de autor y elegantes propuestas de finger food para quienes adoran la ligereza del mediodía. Es el punto donde la noción de lujo se redefine: aquí no se trata de tener más, sino de tener tiempo, silencio y un servicio de otro mundo. Y, sin duda, los más cautivantes amaneceres y atardeceres en esa proa soñada, como si el cielo se hubiera reservado para vos.

Por las noches, contás con tu asiento reservado en el Teatro estilo Broadway, accediendo sin esperas; y a la salida podés elegir mil opciones, mientras te espera el piano del lounge privado con su espíritu de relax.

El Tax-Free Shopping a bordo sorprende hasta a los más cosmopolitas: boutiques que remiten a las galerías de Milán, con indumentaria, carteras, perfumes, cosméticos, joyas, relojes, tecnología, bebidas alcohólicas y chocolates europeos. Y saber que se puede elegir con tranquilidad porque las tiendas están abiertas todos los días marca la gran diferencia con el apuro habitual del Free Shop de los aeropuertos.

Entre noviembre y marzo, el MSC Yacht Club del MSC Fantasia navegará hacia las playas más emblemáticas de Brasil. Cada salida parte desde Buenos Aires, sin necesidad de vuelos, y ofrece itinerarios de 8, 9 y 10 noches.

La salida inaugural, el 24 de noviembre, propone 8 noches con todos los servicios incluidos —gastronomía gourmet, bebidas premium, asistencia al viajero, tasas e impuestos— por USD 2.420 por persona (*).

Para más información y reservas pueden contactarse por el canal exclusivo de WhatsApp: 11 3989 4666.

Tu reserva incluye:

  • Salida y arribo al puerto de Buenos Aires, con Onboarding y Desembarco preferencial en cada puerto de la travesía (no requiere ningún tramo en viaje aéreo).
  • Servicio 24 horas de Concierge y mayordomo personal.
  • Acceso a la Suite con mini-bar sin cargo.
  • Gastronomía gourmet y Paquete de Bebidas Premium Extra en todas las áreas del barco.
  • Acceso exclusivo al deck “The One Pool”: Sundeck, Piscina y Jacuzzis exclusivos, con Sea-view.
  • Pase preferencial en el Aurea Spa.
  • Gym con vistas al mar.
  • Asientos VIP (*) en el Teatro al estilo Broadway (Musicals).
  • Asesoramiento y reserva de excursiones premium en cada destino.
  • WIFI ilimitado.
  • Acceso, todos los días de la travesía, a la Galería de Compras Duty-Free, donde te espera una selección exclusiva de artículos libres de impuestos: indumentaria, carteras, relojes, joyería, bebidas alcohólicas premium, chocolates gourmet, fragancias emblemáticas, make-up y mucho más.
  • Promoción Salida Inaugural del 24 de noviembre de 2025: 8 noches por USD 2.420 por persona (*); con todos los servicios incluidos, inclusive la asistencia al viajero y los impuestos (tasas + DNT + IVA).

MSC Yacht Club, para quienes lo selecto es lo habitual.

