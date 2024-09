Los 10 casinos online de Argentina con Mercado Pago 2024

1. MegaPari - Mejores tragaperras de grandes pagos

1casino.png

Entre los casinos que tienen mejor desempeño cuando se trata de apuestas deportivas. Pero, además, también ofrece juegos de casino.

Selección de juegos - 7/10

Aunque tiene un casino a la mano, no es su principal atracción. No obstante, su oferta es muy interesante. Cuenta con juegos de los desarrolladores destacados como Pragmatic Play, Playson, EvoPlay y muchos otros. Entre los tipos de juegos que ofrecen encontramos crash games, hot games, tragamonedas y otros. Algunos de ellos son Wolf Night: Hold and Win, Draco’s Gold, Rich Leprechaun, Aviator, Space XY, JetX y más.

También, en su catálogo ofrecen juegos de ruletas y cartas en vivo con crupieres reales. Incluso, existen competencias dentro del sitio web.

Bonificaciones y promociones - 9/10

Han preparado un bono para cada uno de los sistemas de entretenimiento que ofrecen. Vas a encontrar desde bonos de bienvenida, duplicación de depósitos, cashback, devolución de dinero y premios por apuestas deportivas.

Entre los bonos que han preparado encontramos opciones como un aumento de un 50% de un depósito de 300€. También hay giros gratis y premios para tu cumpleatos o una apuesta gratis con tu primer depósito para apuestas deportivas.

Lo interesante de estos bonos es que no solo se aplican a un juego en específico. Cada una de sus secciones cuentan con ellos. Por ejemplo, los casinos en vivo, las apuestas deportivas o los juegos de tragamonedas disponen de estas ofertas.

Díselo más aquí: Casino online de Argentina con Mercado Pago

Compatibilidad móvil - 10/10

Afortunadamente, es uno de esos casinos online que tienen una app tanto en los sistemas operativos iOS como Android. También se puede jugar cualquiera de sus juegos en un navegador que abrimos desde un teléfono móvil.

2. 20bet - Apuestas en tiempo real y casinos

2casino.png

Se trata de un sitio web integral que tiene tanto apuestas de casinos como juegos deportivos. Pero además ofrece otras cosas como carreras de caballos, promociones, y cuotas potenciadoras.

Selección de juegos - 8,5/10

Tiene una muy interesante cantidad de juegos online casino de gran nivel. La mayoría de ellos son del tipo slot video de los desarrolladores más conocidos del mercado. Entre los desarrolladores disponibles están NetEnt, Pragmatic Play, EGaming y más.

Estos juegos están categorizados por temáticas y tipos. Vamos a encontrar juegos que ofrecen jackpots, crash games, drops & wins, juegos rápidos, tragamonedas con compra de bonos y muchos más. Algunos de los juegos que incluyen son Striking Diamond 3x3 Running Wins, Beast band, Book of Anunnaki y Elvi Frog. Asimismo, tienen también un extenso número de juegos en vivo como blackjack, ruletas, baccarat, dados y muchos otros.

Bonificaciones y promociones - 7,5/10

Tienen una gran cantidad de bonos que se adaptan a todas las categorías de juegos existentes en este casino Argentina. Incluyen bonos de bienvenida para primer depósito, el cual ofrece hasta un 100% adicional del monto introducido.

Tienen también otros bonos como recargas para días específicos. Por ejemplo, los miércoles regalan giros gratis en ciertos juegos y los viernes ofrecen 50 giros gratis con un depósito.

También hay varios bonos para apuestas deportivas. Algunos de ellos son pronósticos semanales que ofrecen sumas de dinero o torneos de apuestas con ganancias millonarias.

Compatibilidad móvil - 10/10

No hay nada que reclamar en este aspecto. Tienen aplicaciones tanto para Android como iOS. Asimismo, tienen un sitio web adaptable a todo tipo de formato y teléfonos inteligentes. Por tanto, se podrá jugar desde cualquier lugar.

3. 1xbet - Las mejores apuestas para deportes

3casino.png

Uno de los casinos en linea que está ganando popularidad a nivel global. Es un sitio web para apuestas deportivas con una gran cantidad de juegos de casino en vivo.

Selección de juegos - 8,5/10

Este sitio web ofrece una gran variedad de juego con proveedores de alto nivel, sin embargo, su centro de atención no es este, sino las apuestas en vivo para deportes y casinos en vivo. En su sección de tragamonedas vas a encontrar juegos como Book of Ra, Wild Dragon, Imperial Crown Diamond Mystery o Hit Coins 2.

Su sección de juegos de casinos para tragamonedas es bastante limitada y no cuenta con una variedad tan grande. En este sentido, es más interesante su oferta de juegos en vivo como ruletas, baccarat y poker. Todos estos juegos fueron desarrollados por compañías como NetEnt, Smartsoft Gaming, Mancala Gaming y EGT Digital.

Bonificaciones y promociones - 8,9/10

No se quedan cortos a la hora de ofrecer bonos y promociones en este casino. Dividen sus ofertas en cuatro categorías.

Bonos de juego . Aquí se aplican todos los giros gratis y multiplicaciones de fondos.

. Aquí se aplican todos los giros gratis y multiplicaciones de fondos. Promociones . Premios especiales para algún tipo de evento del casino.

. Premios especiales para algún tipo de evento del casino. Ofertas especiales . Bonos periódicos preparados para jugadores regulares.

. Bonos periódicos preparados para jugadores regulares. Códigos promocionales. Códigos que ofrecen descuentos a la hora de depositar.

Compatibilidad móvil - 10/10

No puede faltar la aplicación de 1xbet. Se puede descargar una versión móvil tanto en los sistemas operativos Android como iOS. El sitio web también ofrece la opción de jugar desde un navegador.

4. Bodog - Casino internacional con reconocimiento

4 casino.png

Para jugar en casino online, esta es una de las mejores alternativas cuando estamos fuera del país. Infelizmente, Betsson hace poco cerró operaciones en Argentina, aunque sí se puede jugar en otras monedas y regiones.

Selección de juegos - 8,5/10

Integra una gran cantidad de juegos de casinos que se concentran en tragamonedas y crash games. Todos sus proveedores son los más reconocidos de Europa, por lo que disfrutarás de juegos de alto nivel. Algunos de los juegos que vas a encontrar son Big Bass Bonanza, Riptide Pirates, Gallo Gold, Stars Bonanza y Tame of Madness.

Claramente, su sección de casinos en vivo también cuenta con un torrente de juegos en vivo donde podrás jugar en tiempo real con personas de todo el mundo en juegos como blackjack o ruletas. Tienen además patrocinio especial de Microgaming.

Bonificaciones y promociones - 8/10

Cuentan con varios tipos de bonos. Los principales son los bonos de bienvenida. Las opciones disponibles son giros gratis y multiplicaciones de bonos con depósitos de determinados montos. Las bonificaciones más llamativas son las siguientes:

Bonos de bienvenida con duplicaciones de 100% y 50% dependiendo del monto.

Giros gratis según sea la ocasión, que van desde 15, 20 y 50 giros.

Cashbasks de 10% y 20% para las apuestas deportivas.

Para los jugadores regulares también hay algunas opciones interesantes. Por ejemplo, se puede recibir reembolsos y premios periódicos en la medida que aparecen juegos o competencias deportivas. También hay premios especiales para ciertos eventos.

Compatibilidad móvil - 10/10

Al ser uno de los casinos principales de todo el mundo, no se quedan atrás al preparar su plataforma a través de una app. Están disponibles todos sus juegos y ofertas a través de los sistemas operativos iOS y Android.

5. Bitstarz - Variedad de juegos y ofertas

5 casino.png

Este es un sitio web de juego casino online en donde se puede apostar y ganar en dólares. Tienen una nutrida cantidad de juegos de tragamonedas, los cuales son su especialidad.

Selección de juegos - 9,2/10

Pocas críticas se pueden agregar en este punto. Es un casino especializado únicamente en los juegos de casino y los casinos en vivo. Tiene un listado bastante extenso en sus categorías para juegos. Encontrarás game shows, Hold & win, megaways, slots clásicos y variedades temáticas.

Los juegos disponibles en su lista top son Gate of Olympus, Sweet Bonanza 1000, Buffalo Hold and Win, Destiny Joker, entre otros. También tienen otros juegos de tendencias como Cash Crew, Princess of Sky, Hand of Anubis.

Los casinos en vivo no faltan en su oferta, los cuales integran juegos como punto banko, blackjack, baccarat, ruletas y muchos otros. Algunos de los desarrolladores de estos juegos de BGaming, Belatra, Platipus y Pragmatic Pay. Incluso, tienen una sección llamativa Bit Starz Originals con juegos exclusivos de la casa.

Bonificaciones y promociones - 4,5/10

Aunque sí cuentan con varias opciones, no es el aspecto con el que más destacan. En realidad, la mayoría de sus bonos se concentran en ofertas como jackpots, competiciones por slots, competencias en mesas de juego y otras temáticas.

El único bono que sí es propiamente un bono en este sitio web es su bono de bienvenida. Ofrece a los nuevos jugadores más de 180 giros gratis en algunos juegos de tragamonedas con un depósito de 500$ o 5 BTC.

Compatibilidad móvil - 3/10

Otro aspecto en el que no destaca esta plataforma es que no cuenta con una app para jugar desde un teléfono móvil. Si bien se puede jugar en un navegador desde cualquier dispositivo, esto complica en cierta medida la experiencia de juego.

6. 22bet - Apuestas deportivas y juegos de casino

6 casio.png

Otro casino online para Argentina que se dedica especialmente a las apuestas deportivas, pero que también incluye varios juegos de casino.

Selección de juegos - 7,5/10

Su sección de juegos de casino cuenta con juegos de alta gama con desarrolladores como Pragmatic Play, WinFinity o PlayTech. Ofrecen tanto juegos de casino tradicionales, así como casinos en vivo. No obstante, al ser un casino dedicado a las apuestas deportivas, verás que sus ofertas de juegos son más limitadas que otros sitios web.

Sus juegos más populares son Joker Stoker, Magic Spin, Big Wild Buffalo, Sweet Dream Bonanza, Golden Explision, Angels vs. Demons, Need of X.

Tienen varios juegos de casinos en vivo como baccarat, blackjack, dados y ruletas, aunque no tienen mucha más variedad. Asimismo, los juegos disponibles en la sección de casino, en su mayoría, son tragamonedas. Tienen mesas de PlayTech, Aythentic Gaming, VTvBet, Ezugi Smart Move, que son una sensación en el casino.

Bonificaciones y promociones - 8/10

Tienen una nutrida cantidad de bonos que vale la pena revisar. Entre las opciones de bonos, tanto para jugadores regulares como novicios, encontramos los siguientes:

Bonos deportivos . Al apostar en deportes podemos recibir cashback u otros premios.

. Al apostar en deportes podemos recibir cashback u otros premios. Sorteos especiales . Por jugar determinados juegos, nos ofrecen ciertas ganancias.

. Por jugar determinados juegos, nos ofrecen ciertas ganancias. Giros gratis para tragamonedas . Con algunos depósitos, se regalan tiradas gratis.

. Con algunos depósitos, se regalan tiradas gratis. Premios misteriosos . Con depósitos o compras de productos, ofrecen premios.

. Con depósitos o compras de productos, ofrecen premios. Tiendas de bonos. En algunas tragamonedas se puede comprar bonos.

Compatibilidad móvil - 10/10

El juego solo está disponible para Android y iOS. También, se puede jugar a través de un navegador. La app de Android se puede descargar desde el sitio web.

7. Gate 777 - Viajar haciendo muchas apuestas

7 casino.png

Un sitio web donde se pueden disfrutar de juegos de casino online gratis y pagos. Su especialidad son los juegos de casino.

Selección de juegos - 7,3/10

Su principal centro de atracción son las mesas de tragamonedas. Tienen una cantidad extensísima de juegos de esta categoría. Todas sus temáticas son variadas y han sido diseñadas por los mejores proveedores del mercado. Entre sus juegos están Gems Inferno, Magic Tricks, London Tube, Spooky Carnival y Sugar Monster.

El aspecto negativo de este sitio web es que su oferta para otro tipos de juegos es bastante limitada. Los juegos en vivo, por ejemplo, se encuentran en gran variedad, pero solo en mesas de apuestas. No incluye apuestas deportivas ni otros tipos de eventos.

Bonificaciones y promociones - 7/10

Hay varios bonos interesantes en este sitio web. Se clasifican todos ellos de la siguiente manera:

Bono de bienvenida . Aumentos de depósitos (150.000 ARS) y giros gratis (150) para el primer depósito.

. Aumentos de depósitos (150.000 ARS) y giros gratis (150) para el primer depósito. Mejoras diarias . Cuando depositas, vas a recibir más dinero del introducido.

. Cuando depositas, vas a recibir más dinero del introducido. Puntos duty free . Con cada acción realizada, se ganan puntos para canjear.

. Con cada acción realizada, se ganan puntos para canjear. Sunday funday . Se trata de un reembolso de los domingos.

. Se trata de un reembolso de los domingos. Giros del capitán. Todos los días se regalan giros gratis al depositar cierta cantidad.

Compatibilidad móvil - 3/10

Desafortunadamente, no es un casino que tenga una app para jugar desde un teléfono móvil, por lo cual no destaca en este aspecto. Sí se puede jugar desde un celular a través de su navegador.

8. Ice Casino - Torneos y promociones especiales todo el tiempo

Entre lo mejor que vas a encontrar cuando se trata de casinos online Argentina en pesos. Un sitio especializado en juegos de casino, para pagar en moneda nacional.

Selección de juegos - 8/10

Tiene todos los desarrolladores de alto nivel que se te puedan ocurrir, desde Yggdrasil, Evoplay, Thunderkick, Betsoft, NetEnt, Evolution Gaming, Elk Studios y muchos más. Algunas opciones disponibles son Fortune Tiger, Butterfly Blossom, Fortune Ox, Big Bass Floats my Boat, Fortune Dragon y Sugar Rush 1000.

Su especialidad son los juegos de tragamonedas. Tienen de todo tipo,desde megaways, crash, spin and win, jackpots y muchos otros. Pero, además, también han preparado torneos con ganancias lucrativas en el sitio web.

Bonificaciones y promociones - 7/10

Tienen varios bonos, pero casi todos ofreciendo las mismas promociones. Básicamente, ofrecen bonos de bienvenida con depósitos que incluyen aumento de ganancias y giros gratis. Entremos en más detalles sobre estos bonos:

Bonos de bienvenida con ganancias de miles de pesos (750.000) y más de 270 giros gratis.

Cashbacks para depósitos en apuestas de casino en vivo.

Aumentos de hasta 90% con depósitos altos cada semana.

Sala exclusiva VIP con premios personalizados.

También están las opciones de cashback de depósitos y premiaciones especiales para ciertos tipos de juegos. Justamente, los títulos de Spinomenal, BGaming y Pragmatic Play tienen bastantes bonos disponibles.

Compatibilidad móvil - 10/10

Afortunadamente, Ice Casino es un casino integral cuando se trata de ofrecer ofertas en formato móvil. Ofrecen aplicaciones tanto para sistemas operativos Android como iOS. También se puede disfrutar de su casino desde cualquier dispositivo en un navegador.

9. Nomini - Casino, juegos en vivo y deportes

9 casino.png

Presentamos otro casino virtual Argentina que se dedica exclusivamente a los juegos de casino, tanto para tragaperras como casinos en vivo.

Selección de juegos - 8,5/10

Así como los otros casinos que hemos mencionado en este artículo, tiene una extensa variedad de juegos. Los principales son los video slots tradicionales. Pero, también incluyen otros juegos de modalidades crash game, megaways, botes, con compra de bonos, e incluso tienen juegos exclusivos del casino.

Su listado de juegos es extenso. Pero, los más populares son Magic Apple, Big Bass Bonanza, Lightning Roulette, Narcos Mexico, Crystal Ball y Legacy of Dead. También hay algunos juegos exclusivos como Bandidos Cash y joker Cashpot.

Su sección en vivo no se queda atrás. Tiene todos los juegos que los usuarios disfrutan como blackjack, ruletas, dados y muchos otros. Tienen varias mesas exclusivas de Nomini como Gold Salon VIP para ruleta, blackjack y spins.

Bonificaciones y promociones - 9/10

Tienen una abundante cantidad de bonificaciones, especialmente orientadas para las tragamonedas. Muchos de ellos ofrecen giros gratis con el depósito de cierta cantidad de dinero.

Pero, tienen bonos especiales del casino. Por ejemplo, hay sorteos en los que ofrecen hasta 5000€ si te conectas todos los días. También hay recompensas de 10€ por cumplir ciertos objetivos al día. También, la depositar en ciertos juegos como blackjack y softwares de ciertos desarrolladores, también te premian con 10€.

Destacamos que tienen opciones para apuestas deportivas, aunque no es el atractivo principal de la página. Se pueden disfrutar muchos deportes de todo tipo.

Compatibilidad móvil - 3/10

Este no es su punto fuerte, ya que solo se puede jugar desde un navegador. Aunque, claro está, su sitio web ha sido optimizado para que se disfrute desde cualquier dispositivo.

10. Vulkan Vegas - Mejor opción con pagos en pesos

10 casino.png

Quienes buscan un casino online Argentina pesos, lo van a conseguir.

Selección de juegos - 7,5/10

Su principal atractivo está en los juegos de casino. Tienen una variedad de juegos del tipo drop&win, crash game, tragamonedas y muchos más. También hay varias mesas de juegos en vivo que vale la pena revisar. No pueden faltar juegos como Fortube Rabbit, Fortune Tiger, Hell Hot 100, Fortune Ox, Fruit Nova Super, Majestic King o Joker Stoker.

Aunque es un casino sumamente completo cuando se trata de juegos de casino, no incluye apuestas deportivas, por lo que descontamos algunos puntos en esta sección.

Bonificaciones y promociones - 7/10

La mayoría de sus bonos son para jugadores regulares. Tienen un bono de bienvenida con un depósito. Pero, también ofrece cashback para ciertos juegos. Algunos de sus bonos más lucrativos son:

Más de 150 giros gratis + 150.000 ARS para el bono de bienvenida.

Cashbacks para depósitos equivamentes a 1.000.000 ARS.

Límites especiales de retiros para los sábados.

Asimismo, hay ciertos bonos especiales para juegos de desarrolladores como Pragmatic Play, Fugaso, BGaming y Smartsoft. Todos estos bonos son sorteos al mes.

Compatibilidad móvil - 6/10

Afortunadamente, sí cuentan con una app para teléfonos móviles, pero no en todos los sistemas operativos. Lo vas a encontrar disponible en Android. La aplicación se puede descargar desde su página web. También está disponible para jugar en un navegador desde cualquier dispositivo.

¿Cómo calificamos el mejor casino de Argentina?

Todos los juegos son probados de primera mano por analistas especializados en casinos online. Hemos jugado con sus software, probado sus bonos y descargado las apps para comprobar su calidad.

Hay varios criterios para escoger los mejores casinos Argentina. Pero, en líneas generales, la idea es que sean sitios web eficientes, con un gran número de ofertas, bonos lucrativos, seguridad digital y que estén disponibles en varios países. A continuación, presentamos nuestros criterios principales.

Selección de juegos

Probablemente, este es el punto que más les interesa a los jugadores. Se trata de la cantidad de juegos y ofertas que incluyen los casinos. Hoy en día, mientras más juegos haya, más llamativos son.

Los juegos de casino online, además, se han diversificado bastante en los últimos años. Antiguamente el principal centro de atracción eran las tragaperras en línea, pero hoy hay más tipos de juego. Un casino nutrido y completo ofrece desde juegos en vivo con crupieres reales, hasta apuestas deportivas.

Asimismo, es importante que estos juegos tengan temáticas variadas y que hayan sido desarrollados por proveedores de nivel. Tienen que ser softwares óptimos con una gran calidad técnica, que incluya diferentes tipos de bonos y diferentes medios para diversificar la experiencia de juego.

Bonificaciones y promociones

Los bonos son uno de los puntos que más atrae a jugadores a los casinos en línea. Se trata de premios o promociones que reciben los jugadores por cumplir con ciertos tipos de objetivos.

Los bonos más comunes son los bonos de bienvenida, los reintegros (o cashbacks) y los giros gratis. Todos ellos se activan una vez que se ha depositado cierta cantidad de dinero en un plazo de tiempo.

Es importante que los mejores casinos online dispongan de dichos bonos. Es un incentivo para los nuevos jugadores o una motivación para que apostadores regulares prefieran un sitio web de apuestas sobre otro.

También es importante que los bonos estén disponibles dentro de los juegos. Por ejemplo, las tragamonedas suelen ofrecer rondas de bonos internas que se activan luego de que algunos símbolos en los carretes aparecen en cierto orden o patrón.

También, últimamente, los bonos se han convertido en una estrategia de marketing. Este tipo de incentivos económicos llaman la atención de los nuevos jugadores y generan cierto tipo de lealtad con un sitio web de apuestas.

Compatibilidad móvil

Parece un punto menor, pero no lo es. El hecho de que un casino pueda ofrecer juegos a través de una aplicación, ofrece la opción de que los jugadores puedan jugar y apostar desde cualquier lugar. Es una alternativa muy llamativa para las personas que son regulares dentro de una de estas plataformas.

No obstante, la mayoría de casinos, desafortunadamente, no ofrecen aplicaciones. Esto se debe a muchos motivos, pero uno de los principales es que conlleva un gasto y mantenimiento. Asimismo, la industria de casinos online comenzó a través de las páginas web y los navegadores (y se mantiene así), por lo que su formato más completo es ese.

Sin embargo, con el pasar del tiempo, los casinos han encontrado la forma de optimizar su oferta. Ahora se ofrecen juegos con códigos de HTML5 optimizados para que se puedan jugar desde una computadora o un celular sin que ello implique un sacrificio en la calidad.

Valoración general

No basta con que un casino tenga una gran variedad de juego, tenga bonos lucrativos o que estén disponibles (o no) en una aplicación, también hay otros criterios. Uno de ellos es la valoración general o la opinión del público sobre un casino.

Algunos casinos son muy populares por campañas de marketing o invertir mucho dinero en optimizaciones web. Pero, esto no determina, en primera instancia su calidad. En este punto es donde entra la opinión de los jugadores y la comunidad de casinos en general.

¿Cómo conocemos estos veredictos? A través de reseñas, comentarios o contenido en internet. A través de portales especializados se pueden conocer más detalles sobre todo lo que hay que saber sobre los casinos y cuáles son sus pros y contras.

Si un casino es técnicamente bueno, pero no es recomendado por la comunidad, ya sea por la falta de credibilidad, la ausencia de ofertas llamativas u otros motivos, entonces no es considerado un casino recomendable.

¿Qué métodos de pago se aceptan en los casinos en línea de Argentina?

Toda persona que juega en vivo casino sabe que hay una variedad de métodos de pago muy extensos para casinos. En el caso de Argentina, debido a los problemas de la moneda, puede haber ciertas restricciones con ellos. Por ello, te presentamos los métodos de pago más comunes en casinos dentro de Argentina:

Transferencias bancarias . No es un método muy común, pero algunos casinos locales los usan. Es ideal cuando tenemos que usar el CBU para pagar.

. No es un método muy común, pero algunos casinos locales los usan. Es ideal cuando tenemos que usar el CBU para pagar. Tarjetas de crédito . Un método mucho más rápido y seguro que casi todos los casinos, nacionales e internacionales, aceptan. Mastercard y Visa son las más aceptadas.

. Un método mucho más rápido y seguro que casi todos los casinos, nacionales e internacionales, aceptan. Mastercard y Visa son las más aceptadas. Billeteras digitales . Probablemente uno de los métodos más conocidos. Ofrecen pagos muy rápidos y seguros. Las billeteras más aceptadas son Neteller, Skrill, Paysafecard, Interac, entre otras.

. Probablemente uno de los métodos más conocidos. Ofrecen pagos muy rápidos y seguros. Las billeteras más aceptadas son Neteller, Skrill, Paysafecard, Interac, entre otras. Criptomonedas . Un método de pago descentralizado que cada vez gana más popularidad. Las más usadas son Bitcoin, Ethereum, Tether, Lincoln, Dogecoin, Dai, etc.

. Un método de pago descentralizado que cada vez gana más popularidad. Las más usadas son Bitcoin, Ethereum, Tether, Lincoln, Dogecoin, Dai, etc. Otros medios. Algunos casinos aceptan pagos con MercadoPago cuando tienen jurisdicción dentro de Argentina. Es un método de pago rápido y de fácil procesamiento.

Los mejores casinos online que aceptan MercadoPago

Entre los mejores casinos en línea de Argentina se encuentran los que permiten pagos en pesos. Hay opciones como MegaPari, 1xBet, 22Bet, Ice Casino o Vulkan Vegas que nos permitirán pagar en pesos.

Hacemos la salvedad de que muchos de estos casinos no permiten los pagos en MercadoPago directamente. En cambio, sí aceptan billeteras digitales y criptomonedas que se pueden afiliar a este método de pago. Es importante revisar cuáles nos permiten pagar con esta modalidad al momento de depositar o retirar dinero.

¿Qué no buscamos en nuestros socios británicos?

Tengamos en consideración de que muchas de las plataformas de juegos casino online tienen origen británico o están registradas en otros países. Por tanto, hay varias cosas a las que tenemos que prestar atención. Algunas de ellas son:

Bloqueos regionales . Es normal que un casino que se encuentra en otro país no nos permita jugar si estamos en Argentina. En este caso, hay que buscar un sitio web que sí tenga acceso al mercado argentino.

. Es normal que un casino que se encuentra en otro país no nos permita jugar si estamos en Argentina. En este caso, hay que buscar un sitio web que sí tenga acceso al mercado argentino. Limitaciones con métodos de pago . Es probable que varios casinos no acepten los pesos argentinos como forma de pago. Si ese es el caso, escojamos uno que sí acepte. O, en el caso contrario, escojamos un método de pago internacional como billeteras digitales o criptomonedas.

. Es probable que varios casinos no acepten los pesos argentinos como forma de pago. Si ese es el caso, escojamos uno que sí acepte. O, en el caso contrario, escojamos un método de pago internacional como billeteras digitales o criptomonedas. Complicaciones de registro. Algunos casinos, por regulaciones de sus países, piden documentaciones complicadas. Un buen casino siempre tiene que ser muy sencillo de usar y que ofrezca soluciones a los jugadores.

Los mejores casinos en línea móviles

Tanto Mega Pari como 20 bet los encontramos entre los mejores casinos online de Argentina en formato móvil. Esto se debe a que ambas plataformas tienen apps disponibles en sistemas operativos Android y iOS.

No obstante, todas las ofertas que hemos mencionado en este artículo tienen un desarrollo user-friendly con código HTML que permite jugar desde cualquier navegador y dispositivo, ya sea que entremos a casinos como Nomini, 22bet o Bitstarz.

Los mejores pagos casinos argentina: cómo retirar las ganancias

La mejor manera para retirar ganancias es a través de un método de pago válido disponible en alguno de los sitios. Igualmente, es recomendable usar medios como billeteras digitales o criptomonedas, los cuales ofrecen más rapidez en las transacciones y, además, permiten gestionar los pagos en otras monedas.

Para retirar tu dinero, debes cumplir con los siguientes pasos:

Inicia sesión en el casino donde tengas una cuenta que haya generado ganancias.

Ingresa a la sección de retiro y selecciona un método de pago válido.

Indica cuánto dinero te gustaría retirar.

Una vez que se hayan cumplido los términos y condiciones, se procesa el pedido.

Normalmente, los casinos toman de 1 a 3 días hábiles para aprobar la transacción.

Conclusiones

Como hemos visto, hay un gran número de opciones para jugar casino online. La idea es que escojamos una opción segura, que ofrezca pagos en moneda nacional y que cuente con un gran número de opciones de juego.

¿Cuál es el mejor casino para jugar? Todo depende de las exigencias de cada jugador. Vulkan Casino es ideal para obtener bonificaciones cuantiosas, del mismo modo que 20Bet. En cambio opciones como Mega Pari o Ice Casino destacan por su volumen de juegos y opciones de entretenimiento disponibles.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el casino online más confiable de Argentina?

Todas estas son opciones confiables ya que cuentan con licencias internacionales. Sin embargo, el mejor casino online podría ser 20bet por lo integral de su oferta. También, casinos como Vulkan Casino o Ice Casino son opciones muy confiables por sus pagos en pesos.

¿Qué casino en Argentina paga más?

Depende. Ice Casino y Vulkan Vegas tienen ofertas bastante interesantes, con bonos que pueden superar hasta el 1.000.000 de pesos. En otros casos sus límites de retiro pueden ser muy altos, permitiéndonos retirar el equivalente a 5.000-10.000$ por mes.

¿Qué casino en línea de Argentina ofrece un bono de bienvenida sin apuestas?

Todos exigen apuestas. Sin embargo, algunos como MegaPari, 1xbet, Ice Casino y Vulkan Vegas ofrecen recompensas de, por lo menos 10€, por usar ciertos software y cumplir ciertos objetivos.

¿Cuál es el mejor sitio de tragamonedas online para jugadores de AR?

Si quieres solo disfrutar de juegos de casino y casino en vivo, Ice Casino, Nomini y Vulkan Vegas son excelentes. Si quieres incluir además apuestas deportivas, 1xBet, 20Bet y 22Bet serían las mejores opciones.

¿Los jugadores profesionales pagan impuestos en Argentina?

Sí. Cualquier tipo de ganancia obtenida a través de casinos, ya sea nacionales o internacionales, tiene que ser declarada a la AFIP. Estas leyes pueden variar según la provincia.

Descargo de responsabilidad

La información suministrada en este artículo funciona únicamente como referencia y no debe ser usada de ningún otro modo. No nos hacemos responsables por el tipo de juego ni los hábitos de apuestas de las personas interesadas