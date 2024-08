El sueño de convertirse en jugador profesional de póquer

Ahora bien, no hay que engañarnos: muy pocos llegan a serlo. Actualmente, se calcula que existen no más de 50.000 jugadores de póquer profesionales, mientras que el número total de jugadores, tanto profesionales como amateurs, se estima en más de 100 millones. Claro está, no todo el que juega quiere dedicarse a ello profesionalmente, pero la diferencia nos dice que no es nada fácil.