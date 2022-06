El Social Media Day Buenos Aires presentó los oradores que adelantarán las tendencias digitales el 30 de junio

SmdayAr BA .png

Durante el evento, se presentarán casos de marcas locales, habrá un panel de medios y profesionales destacados del ecosistema digital brindarán las últimas novedades en herramientas digitales. Algunos de los oradores que participarán del encuentro, son: Martín Enriquez, South Cone Agency Partners en Meta; María Sol Beldi, CEO Latam DigitalProserver; Mariela Mociulsky, Fundadora y CEO de Trendsity y Presidenta de SAIMO; Eric Caamaño, Head of E-commerce & Digital en Avon; Ignacio Dufour, Sales Manager en Comscore; Gustavo Buchbinder, Presidente de IAB Argentina; Julieta López, Head de Brand en Naranja X; María Natali Ruiz Roque, Content Team Leader en Naranja X; Tomás Balmaceda, Doctor en Filosofía; Pilar Casucci, Account Manager, Google Customer Solutions para Latinoamérica; Daniel Díaz Mateo, Agency Development Manager, Google Customer Solutions para Latinoamérica; Marina Saroka, Fundadora de LAMBO y The Web3 Agency; Hernán Sampó, Digital Content, Marketing y Product Director de Paramount Latam; Nicolás Ferreiro, Country Lead Argentina at IMS; Elea Arias Larroudé, Manager & New Digital Projects Hub Latam Sur; Maurice Jalfon, Head de Social Media en Infobae; Martín Alfageme, Head of Brand Studio en Clarín; Javier Rodríguez Petersen, Jefe de Redacción de El Cronista; María José Bonacifa, editora de Perfil.com, Hernán Cappiello, Director de Carrera de Universidad Católica Argentina y Clarisa Herrera Lafaille, periodista especializada en tecnología, innovación y nuevas tendencias, entre otros.

Eric Caamaño, Head de E-commerce & Digital en Avon, quien brindará una charla sobre el caso de digitalización de la venta directa de Avon, expresó: “¿Quién hubiese imaginado que una compañía cuya esencia del negocio se basaba en la comercialización persona a persona podría llegar a desarrollar un modelo innovador de e-commerce para vender online a través de las revendedoras? Al principio, nadie. Hoy vemos al mundo digital como una opción más, y complementaria, del modelo comercial de Avon. Nuevos y diversos canales, para la variedad de Revendedoras y de clientes existentes. Así comenzó el proceso de transformación digital de Avon que con grandes desafíos, innumerables errores y aprendizajes, logramos consolidar un ecosistema de plataformas digitales aptas para la venta directa”.

Por su parte, Julieta López, Head de Brand en Naranja X, comentó: “Desde Naranja X estamos muy contentos de sumarnos nuevamente al Social Media Day para compartir nuestra experiencia como una marca cuyo propósito es ser protagonistas de la inclusión y educación financiera en la región. En esta edición, contaremos sobre el impacto de ser una marca con propósito y revisaremos algunos casos de storydoing y cómo trabajar este tema incluyendo las redes sociales para ponerlo en práctica. Siempre estamos pensando maneras ingeniosas de dar acceso a nuestros clientes a través de experiencias únicas, y sobre todo de poder planificar estas acciones entendiendo las necesidades y las motivaciones que tienen las personas y los comercios en sus distintas etapas de la vida a la hora de usar su dinero; y diseñar soluciones de ahorro, pago, crédito y cobro que hagan su vida más fácil”.

Las entradas para asistir al Social Media Day Argentina o para participar bajo la modalidad online, pueden conseguirse en: https://smday.com.ar/buenosaires/ . El hashtag del evento en las redes sociales es #SMDayAR #SMdayBA

Apoyan esta nueva edición del Social Media Day Argentina: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Usina del Arte, Telecom, AVON, Naranja X, Comscore, Río Uruguay Seguros, UCA, Gobierno de la Provincia de Córdoba, Agencia Córdoba Turismo, IMS , Infobae, Clarín, DigitalProServer, El Cronista, Grupo Crónica, Doppler, Bildenlex Abogados y Grupo EON. El encuentro es organizado por Digital Interactivo y Nova Coworking, a cargo de Diego Piscitelli y Adriana Bustamante.

Los organizadores también informaron que en agosto se activan nuevos cursos y capacitaciones y que “Las ciudades que quieran sumarse para recibir la versión local del Social Media Day en formato presencial o virtual pueden escribir a contacto@smday.com.ar ”, expresó Adriana Bustamante, directora de Digital Interactivo y del Social Media Day.

Acerca de Social Media Day Argentina

Social Media Day es el evento global de tendencias e innovación en medios sociales. Es uno de los eventos referentes en la industria digital en la región. Se ha llevado a cabo en las ciudades de Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Paraná, Salta, Jujuy, Mendoza, Madryn, Corrientes, Mar del Plata, Bahía Blanca y de manera virtual para todo el país, convoca a miles de personas y las mejores marcas para abordar las tendencias digitales.

Para más información del evento y/o sumarse como Sponsor escribir a contacto@smday.com.ar o por teléfono al 1131066844 (Adriana Bustamante).