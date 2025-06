Dr. Federada, salud accesible para cada etapa de la vida

Pero no se trata solo de inmediatez. También, muchas personas asociadas a la prepaga, eligen Dr. Federada por lo que evita: salas de espera llenas, traslados innecesarios o consultas rápidas que no resuelven. En particular, para adultos mayores o personas con movilidad reducida, representa una opción cómoda y segura. Incluso para quienes necesitan seguimiento de tratamientos o control de enfermedades crónicas, poder mantener contacto con el profesional desde casa marca una diferencia concreta.