¿Cómo son y cuánto cuestan las unidades residenciales de Iconcenter?

“Todas las unidades tienen orientación norte, este o sur, ya que el núcleo vertical de ascensores se ubica en sentido oeste” describió Cristiá, y agregó: “La microlocalización del emprendimiento aporta un granito de arena en a la revitalización del centro corporativo rosarino, después de numerosos desarrollos frente al río y en Puerto Norte, barrio que no se termina de consolidar como alternativa residencial y de negocios. Iconcenter llega además con la intención de jerarquizar a través de un complejo de usos mixtos con diseño arquitectónico de nivel internacional y el primer hotel de la cadena Hilton en Rosario, a metros de la Bolsa de Comercio, epicentro clásico y vigente de la city rosarina”.

02.jpg El diseño vanguardista de Iconcenter contribuye a revitalizar el área central de la ciudad

La arquitectura de Iconcenter propone un concepto vanguardista: “Tranquilamente podríamos haber propuesto un edificio estándar, sin ningún tipo de complejidad y más rápido de ejecutar. Pero estamos convencidos de la oportunidad de intervenir en la ciudad de una manera diferente, más colaborativa, sustentable y alineada con el objetivo estratégico del Municipio”, aseguró la arquitecta de Argenway, Florencia Caballero.

Las estrategias de triple impacto son otros de los puntos salientes del desarrollo. En este sentido, ya están trabajando en ejes como selección de materiales, tratamiento de desperdicios, elección de griferías y sanitarios que permitan el ahorro de agua y recuperación de agua de lluvia para su reutilización, entre otras.

Iconcenter.jpg La torre residencial y el hotel Hampton by Hilton jerarquizarán la experiencia de los usuarios de Iconcenter

Los valores de los departamentos cotizan de 2.800 a 3.800 usd/m2 dependiendo de la altura, en las etapas finales de construcción. El lanzamiento del cupo de preventa se inició con unidades de un dormitorio de 44 m2 en pisos inferiores a partir de u$s 100.000, dos dormitorios de 87 m2 en pisos intermedios desde u$s 200.000, tres dormitorios de 111 m2 en pisos medio-altos a partir de u$s 280.000 y pisos exclusivos de 180 m2 en los pisos superiores a partir de u$s 500.000. “Las reservas se están concretando con un anticipo del 5% y planes de financiamiento en hasta 48 meses” comentó Lisandro Cristiá, CEO y fundador de la desarrolladora, a la hora de detallar los pormenores de la comercialización.

