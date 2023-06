Ciro Fogliatta se presentará éste sábado 10 Junio en el Teatro de Empleados de Comercio

El próximo Sábado 10 de Junio, a las 20 horas se presentará en el Teatro de Empleados de comercio con “alone” + The gentleman of the Blues, en el Teatro de calle Corrientes 450. Afiliados a empleados de comercio y amecro; sin cargo. Entradas Generales: $1000. Retirar entradas en boletería del Teatro Corrientes 450 – lunes a viernes de 10 a 20 hs.