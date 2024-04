Atención gamers: fechas de los juegos que saldrán en 2024

El mundo de los juegos de video es algo que evoluciona día a día. Millones de gamers esperan nuevos lanzamientos para lo que resta de 2024. Ya han salido al mercado Prince of Persia, The Lost Crown, Tekken 8, Mario vs. Donkey Kong, Skull and Bones y Final Fantasy 7 Rebirth. Pero, los entusiastas quieren más y esto es lo que viene a partir de abril de 2024, además de algunos juegos de casinos que ya están disponibles y son la sensación de la temporada.