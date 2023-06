Argentina busca promover el juego responsable en casinos y loterías

Los juegos de casinos y loterías en Argentina son un tipo entretenimiento muy popular. La industria del juego se remonta a aquellas primeras salas de casino tradicionales en las que encontrarse a apostar era un motivo para divertirse e interactuar con otros. Internet no sólo alteró nuestros hábitos, también habilitó el desarrollo de nuevos mercados, sobre todo en el ámbito del entretenimiento.

La Argentina es un caso muy particular ya que no existe una ley que opere a nivel nacional. Cada provincia tiene el poder para determinar si autoriza o no el ejercicio de los operadores virtuales. La materia trajo mucha polémica y muchas jurisdicciones tienen posturas muy polarizadas. Sin embargo, ya son 15 las que han dado luz verde al juego online.