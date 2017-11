"No hay indicios de ataque", aseguró el vocero de la Armada

"No hay ningún indicio de algún ataque al submarino o algo por el estilo", indicó Balbi al brindar el último parte oficial del día, al tiempo que afirmó que el navío "no estaba en una misión secreta".

El vocero de la Armada, Enrique Balbi, aseguró hoy que "no hay ningún indicio de ataques" al submarino ARA San Juan, desaparecido desde hace nueve días con 44 tripulantes a bordo, en aguas del océano Atlántico, y del que aun no se tienen rastros."No hay ningún indicio de algún ataque al submarino o algo por el estilo", indicó Balbi al brindar el último parte oficial del día, al tiempo que afirmó que el navío "no estaba en una misión secreta".Además, el vocero de la Armada dijo que no son "infalibles" y que pueden "cometer errores", y aseguró que en caso de que se confirme la explosión del submarino, la Fuerza "no va a dudar en pedir disculpas a los familiares".Por otra parte, Balbi se refirió a la reunión que mantuvo hoy la cúpula de la Armada con el presidente Mauricio Macri e indicó que tuvo como objetivo "explicar todas las operaciones que se están llevando adelante"."En la reunión con el Presidente se le explicó sobre todas las operaciones que se están llevando adelante", puntualizó.El submarino ARA "San Juan" se encuentra desaparecido desde hace 9 días en las aguas del Atlántico Sur, con 44 tripulantes a bordo, y lo único que se sabe de navío es que el miércoles 15 hubo una "anomalía hidroacústica" compatible con el ruido de una explosión.A la búsqueda se sumó este viernes el buque de la Armada brasileña "Felinto Perry" y se esperaba el arribo de la aeronave de la Marina rusa, "Antonov", que llevará a la zona de búsqueda un sumergible teledirigido que alcanza la profundidad de los 6.000 metros.En conferencia de prensa, Balbi aseguró que el sumergible ruso no es de rescate, sino que irá al lugar para localizar al "ARA San Juan".El vocero confirmó además que "no hay fecha para que termine el rescate" de la tripulación, y tampoco está definida la partida de la ayuda internacional.En tanto, "se sigue haciendo un trabajo arduo, importante, de modificación de toda la cubierta y parte de popa" de un buque de la petrolera Total en el puerto de Comodoro Rivadavia para "embarcar un minisubmarino" proveniente de Estados Unidos, labor que se espera concluir en las próximas horas para que pueda zarpar el barco durante este fin de semana.