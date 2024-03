Newell's tiene que jugar mejor y aprovechar las chances que se le cruzan

En el tramo de definición de la Copa de la Liga, el conjunto leproso se debe un salto de calidad y no dejar pasar las oportunidades que le regalan los otros resultados

Ya con el pase de instancia en la Copa Argentina, el horizonte inmediato de Newell’s plantea desafíos impostergables. El equipo rojinegro define en los próximos tres compromisos (Sarmiento, Boca y Defensa y Justicia) su suerte en la Copa de la Liga y es consciente de que en este tramo ya no hay lugar para otros pasos en falso. La igualdad en cero con Platense en el Parque de la última fecha fue un verdadero despropósito, una chance desperdiciada que solo retomó valor por los otros resultados de la jornada. Como pocas veces, los restantes marcadores lo dejaron en zona de clasificación, le ofrecieron un guiño de complicidad, pero el cuerpo técnico leproso sabe que aún se conservan y se arrastran muchas de las mismas deudas y que no hay margen para más sorpresas ingratas.

Jugar mejor y jugar para Newell’s, ese es el reto interno que interpela el tránsito de este equipo en esta competencia. Dar un salto de calidad para acercarse a los esbozos que exhibió en las primeras cuatro fechas de este certamen y ya no dejar pasar más vagones del tren de las oportunidades.

Es que difícilmente pueda contar con otra jornada con este tipo de gestos. Por eso, debe tomar las riendas de su carro para volver al sendero original y no entregarse a los caprichos del destino. Tiene que pisar más firme y animarse a ser el protagonista de una acción de atrevimiento que le permita darle razones y certezas a su ambición de pasar de ronda en la Copa de la Liga.

Y tiene que aprovecharlo no solo con una mirada pasiva y contemplativa del desarrollo de la jornada sino también con una cosecha mucho más gruesa que lo haga trepar más alto y que le impregne mayor tranquilidad a esta etapa de cierre de la fase de grupos.

A falta de tres duelos, este Newell’s todavía no mostró (hacia adentro y hacia afuera) voluntad y decisión para asumir un papel destacado en la definición.

En la fecha 11ª, increíblemente no pudo aprovechar muchas señales positivas que vinieron de otros pleitos. El empate 1-1 entre Racing y Defensa en el Cilindro de Avellaneda, la parda en 2-2 entre Unión y Central Córdoba en Santa Fe, y el 0-0 entre Estudiantes y Boca suspendido a los 27’ por la descompensación del jugador pincha Javier Altamirano y que aún no tiene fecha de disputa; le tendieron una mano a un equipo que no supo hacer su parte y con un 0-0 frente a Platense se envolvió de dudas por su propia impericia.

Queda claro que este Newell’s necesita elevar su nivel de juego para volver a amigarse con las victorias y con las producciones convincentes. Para creer que sus luchas son posibles.

Tres por delante

En este marco de expectativas y responsabilidades que ya no muestran tiempos en el tablero de acción inmediato, Newell’s se medirá este domingo, a las 16, con Sarmiento en Junín, por la fecha 12ª de la Copa de la Liga. Irá con la obligación de ya no retardar más un gesto de crecimiento que se adeuda hace rato.

Luego, recibirá en el estadio Marcelo Bielsa, a Boca, el sábado 6 de abril, a las 17, en su último cotejo en condición de local en la fase de grupos. El conjunto xeneize aún debe lo que le resta con Estudiantes y arribará ya compitiendo por la Copa Sudamericana, lo que puede llegar a influir en la alineación que utilizar en esa fecha 13ª, la penúltima.

Y, seguramente, todo se decidirá en la 14ª, frente a Defensa y Justicia en Florencio Varela, un lugar siempre complicado para la suerte rojinegra. A pesar de eso, en este certamen Newell’s ya enterró rachas negras de visitante y se apoya en esos antecedentes para igual ilusionarse con poder formalizar y sacar el boleto a cuartos en la Copa de la Liga. Para eso debe mejorar su andar y subir su grado combativo.

Pensando en Sarmiento

Con el foco puesto en el duelo del próximo domingo en Junín, este lunes por la mañana el plantel rojinegro regresará a las prácticas en Bella Vista. Tendrá una semana normal de trabajos que se iniciará apoyada en el envión anímico que representó el pase de ronda en Copa Argentina tras el triunfo 2-0 sobre Midland.

El foco de atención estará centrado esta semana en ver cómo el cuerpo técnico encabezado por Larriera resuelva algunas bajas obligadas y cómo sigue dentro del mundo Newell’s el caso Franco Díaz, quien no viajó a Santa Fe por una decisión dirigencial.

El DT no podrá contar con Ever Banega, quien todavía debe una fecha por la roja que vio ante Godoy Cruz y tampoco podrá usar a Ian Glavonovich, quien llegó al límite de amarillas ante Platense.