Moda circular premium con curaduría de ojo de experta

En el caso de Romina, junto a su marido Martín decidieron seguir en el rubro textil tras un largo trabajo con una consultora que los ayudó a buscar su propio rumbo. Martín es contador, amante de los números, y venía de trabajar en un rubro totalmente diferente: el Mercado de Concentración de Fisherton. Pero él también quería dar el salto a liderar una marca y así se transformaron en socios. “En ese momento para nosotros lo más fácil hubiera sido seguir con un nuevo local de ropa porque teníamos los proveedores, todas las relaciones hechas, pero le dimos una vuelta”, recuerda Martín.

Haciendo el estudio de mercado vieron que ya había mucha oferta de ropa de mujer y debían diferenciarse con una mirada sustentable. Justamente Martín tiene una prima que conoce el desierto de Atacama porque vive en Iquique, en el norte chileno: “Ahí está la zona franca donde entra todo lo importado, mi prima ha ido a buscar por ejemplo botones. Se los sacaba a la ropa para hacer almohadones. Es impresionante, son containers que se tiran con la ropa que viene de Europa, incluso con la etiqueta puesta”.

La selección de Caza Breva

Una vez que tuvieron definido el rumbo, llegó el momento de conseguir las prendas. Recuerda Romina que “al principio fue más difícil porque no teníamos hecha la comunidad. Empezamos con conocidos, amigos, fuimos a locales en Buenos Aires a buscar lotes de otras temporadas. A veces son negocios que cierran o que no han podido vender determinada ropa”.

Ahora ya tienen ese circuito armado, por lo cual las prendas ingresan permanentemente, siempre ante la atenta mirada de Romina que les mira los detalles. Si no está perfecta, no ingresa, porque aclara que este no es un negocio de ropa vintage, como son en general los locales de ropa usada, sino que son prendas que tienen unos cinco años aproximadamente. “Hay casos de personas que tienen mucha ropa de calidad guardada, por ejemplo, tuvimos un caso de una persona que nos ofreció 300 piezas, todas de marca, de las cuales nos quedamos con 100”, añade Romina. Un dato más: ellos no reciben ropa en consignación, sino que compran lo que les interesa.

Las clientes que cazan oportunidades

Las mujeres que compran en Caza Breva tienen entre 20 y 50 años y son de todo el país, llegan incluso hasta Ushuaia. La ropa la compran online y les llega envuelta en papel de seda, con su perfume, para que la experiencia sea muy buena. Y tienen retiro gratis en Rosario. ¿Dónde tienen más clientas? En Buenos Aires y Córdoba.

“Hay clientes que compran todos los meses, incluso tenemos una persona que llegó a comprar en 80 oportunidades en un año y medio y hay también quienes nos venden ropa y nos compran”, agrega la dueña de Breva. Respecto a los números de crecimiento, en el 2022 lograron circular 2.653 prendas, en el 2023 unas 3.437 y en el 2024 llegaron casi a 4.000. El mimo de este año es que recibieron el premio Vorly que entregan en Santa Fe a creadores del mundo digital, ellos lo ganaron por su aporte a la sustentabilidad. Nada mal para esta marca que busca dejar su huella local en el cuidado del medio ambiente.