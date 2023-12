Las 50 tapas que protagonizaron hombres y mujeres de negocios en La Capital 

1695f375-7859-41ce-8ca8-e30afa1b2367.jpg La tapa de la edición especial de Negocios en el diario La Capital.

En este informe, se repasan los anuncios de este 2023 que llega a su fin, también los proyectos que se empezaron a hacer y los que quedaron en el camino. Los sectores que tuvieron más empuje y los que requieren un mejor contexto para dar el salto, se hablará sobre las startups que dan que hablar, los emprendedores que lograron encontrar su diferencial y hacer un negocio fuerte en la venta online, también algunos aniversarios importantes de las empresas más grandes de la región y otras que son empresas familiares más chicas pero que cada día liman asperezas para poder hacer grande a su marca personal.

Lo que se anunció y se inició

Si bien el 2023 no tuvo el mejor de los contextos, lo cierto es que muchas empresas lograron estrenar o iniciar sus proyectos. Un sector emblema de esto es, por ejemplo, el de la construcción y desarrollos, donde tras años donde había jugadores informales el negocio se estabilizó con menores rindes, pero con mucho mayor grado de profesionalismo. Dentro de lo que ya arrancó y se empiezan a entregar está la saga de condominios de Pilay, los edificios frente al río de Fundar –sobre calle Rivadavia y lo que se viene para avenida Belgrano junto a la ex Aduana-, todo lo que tiene entre manos el MSR de Gabriel Redolfi, donde lo que claramente se destacó este año fue la reconversión que hizo junto a Guillermo Nudenberg para la añorada Favorita.

thumbnail_Frida-01.jpg Vista aérea de una de los obras de Fundar que se estrena este año. Foto gentileza Fundar.

También en Negocios se hicieron los anuncios de las urbanizaciones de Life Desarrollos, con su apuesta Distrito Cero, o lo que proyectan sus socios de Sinergia para el centro rosarino y para el coqueto barrio de Fisherton. En arquitectura de diseño, se mostraron las obras de 3DF, y la apuesta de usar más inteligencia artificial en los edificios de Edilizia. Otra novedad que se notó este año es un giro de algunas constructoras en su público objetivo, que se abocaron a desarrollar proyectos para un público ABC1, teniendo en cuenta la dificultad de otros sectores para invertir en ladrillos. En el segmento de la clase media el que se movió mucho este año es Federico Juri con su empresa RealHause.

Una de las primicias de suplemento Negocios fue la de contar en febrero el proyecto de Aldo Lattuca de llevar el exitoso modelo de oficinas de Nordlink a Pichincha, zona que además contará con el nuevo proyecto de Pecam para el ex predio de OCA. Allí se proyecta que ambas inversiones mejoren todo el entorno de ese barrio que busca tener más movimiento durante el día. Además, Pecam tiene avanzada la obra para el centro comercial Paseo del Puente en Granadero Baigorria, cuya apertura está prevista para el 2024. Otro de los movimientos de este 2023 fueron los desarrollos del Grupo AM, que dirige Ari Misztejn en Paraguay y también se contaron en este suplemento historias y estrategias de las inmobiliarias emblemas de la ciudad, como Crestale, Guiñazú, Porta, Juri, Soljan, Alagna entre otras.

Paseo del Puente - render 1.jpg El mall "Paseo del Puente" que está haciendo Pecam. Imagen gentileza Pecam

Cambiando de sector, otra de las aperturas que hizo ruido este año fue la del supermercado premium de La Reina en Funes, que forma parte de una nueva estética de diseño de las cadenas de retails en esta zona vecina a Rosario, donde juegan La Masía, La Esperanza y Arco Iris. Y pasando al sector industrial de esa región, Ciudad Industria fue el parque industrial que finalizó la primera etapa de su edificación para que ya se instalen las empresas.

Lo que quedó pendiente

Ya que se hizo mención a Lattuca, el proyecto que seguirá esperando destino es el del centro rosarino, en calle Corrientes y Córdoba. Con tantas idas y vueltas para dar el ok al proyecto, una vez que logró la aprobación ya la ecuación económica no era la misma y el empresario decidió esperar hasta que el contexto del país sea el apropiado para tamaña inversión. Otros pendientes pasan por el rubro gastronómico, donde son varios los estrenos que finalmente no se hicieron, como la apertura del bar del Anfiteatro en el Parque Urquiza. Un espacio que no logró tener destino frente al río en este 2023 es el ex gimnasio Planet frente a Flora que, si bien lo controla Pedro Rittagliati, ese lugar será operado por los hermanos Marshall. Lo que sí lograron estrenar los Marshall es el salón de eventos del lugar, bautizado Vista Río.

Las startups en carrera

Suplemento Negocios dio cuenta de la innovación que se traen entre manos las startups de la región. La lista es larga, pero vale destacar el trabajo de Mycorium, que logró hacer un cuero a base de hongos, o el caso de Hialos, que hacen ácido hialurónico a un costo mucho menor que en el mercado internacional. También hay aplicaciones que se distinguieron, como Smart Legal, que logra tener a mano la normativa legal de un país gracias a la inteligencia artificial, o el caso de Transparent que te permite tener informes avanzados de una empresa con sólo hablarle a la pc. El suplemento de La Capital reflejó el caso de Tutti, la aplicación para conseguir técnicos y resolver problemas en los hogares o la app que permite tener atención online para mascotas. Todo es posible e imaginable en el mundo de las startups.

79501701.jpg El cuero a base de hongos de Mycorium despertó el interés de multinacionales como Ralph Lauren, Adidas y Topper. Foto: Virginia Benedetto / La Capital

A la hora de dar el salto industrial, el caso que sin duda se destacó es el de Bionbax, una industria de bioplásticos que está naciendo en el parque industrial de Roldan. Tiene de líderes a Gabriel Fernández, titular también de AFG Ingeniería, y a Ezequiel Sala.

Los debates de este año

No sólo de historias se nutrió Negocios, hubo diferentes temas de agenda que debieron ser tratados, como por ejemplo la implicancia y modificación de la ley de alquileres, con todas las aristas complejas del mercado inmobiliario. Un tema que sigue abierto y es agenda para el 2024.

Por otro lado, también fue importante en este 2023 dar información y herramientas para los inversores. Fue un año de elecciones, con gran inflación, donde en momentos puntuales fue necesario acercar información sobre las opciones más certeras para proteger el capital. En esos casos, suplemento Negocios entrevistó tanto al equipo de Nasini como a LBO, quienes aportaron su know how en tiempos complejos.

Otro punto que generó debate y que no encontró solución este año es el cuello de botella que tiene Puerto Norte por delante en materia energética. Es que para poder llevar adelante los próximos proyectos en carpeta necesitan una nueva estación transformadora y no hay terrenos disponibles en la zona con esas dimensiones. Y el problema más grande es que no se ponen de acuerdo en quién paga la obra.

Noticias que hicieron ruido

Hubo algunos anuncios que fueron muy positivos para la región, como la noticia de que el próximo mundial de soja se realizará en la ciudad de Rosario. Pero también este año hubo algunos movimientos generales en las grandes multinacionales. Sorprendió el cambio de manos del management de Zara en Latinoamérica, ahora a cargo del grupo panameño Regency, también la compra del Banco Itaú por parte del Banco Macro, y el desembolso de u$s1.500 millones de Minerva Foods para comprar 16 plantas de Marfrig. Para nuestra región, Howard Johnson anunció que invertirá u$s60 millones en hoteles que tiene la marca en Argentina y el de Rosario será uno de ellos.

Durante este 2023 se pudo reflejar la consolidación de los proyectos de muchos emprendedores. Algunos de ellos surgieron en épocas de pandemia y luego lograron dar el salto y tener hoy una buena producción para comercializar fundamentalmente a través de canales online. En el suplemento se reflejó la historia de Ricardo Kaminsky, famoso por sus chocolates, así como el nacimiento o consolidación de marcas como Chula, Auca, Bobby and Poppy, Ganaché Plaisir, Whiskypedia, Cozze, Casa Viknara, entre muchas otras. De esta forma, se logró reflejar en estos 50 números de Negocios muchas de las grandes historias que son protagonistas del sector productivo de Rosario.

Los aniversarios de peso

100 años Paladini

100 años Distinción

80 años Juntas Illinois

70 años Sanatorio Parque

70 años Bar Junior

60 años Nasini

60 años Kretz

30 años Mcdonald´s en Rosario

10 años Fisherton Plaza Mall

10 años Nutribon, Grupo Bongiovani