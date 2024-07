Estudió arquitectura, se formó con Juan Grela, y es un as en el management de shoppings

Fredy Antiga, que en realidad se llama Javier pero casi nadie lo nombra así, se para todos los días en los pasillos del Shopping del Siglo para tener una impresión precisa de lo que reflejan las caras de los clientes. Dice que sólo con verle las expresiones sabe si están teniendo una buena experiencia o no . Ese es su termómetro personal. Y expertise en esta industria tiene, porque desde el año 1998 trabaja para el primer mall de Rosario , en una etapa inicial haciendo piezas de diseño desde su agencia y desde el 2001 como gerente de Marketing y además la cara visible del directorio.

Los años en este segmento le han dado espalda para pensar estrategias ante los vaivenes del consumo. No parece asustado frente a la coyuntura actual, aunque sí en movimiento para poder paliar los efectos negativos de la depresión en la economía. En esta entrevista, contará los distintos desafíos que atravesó en estos casi 25 años y los que vendrán.

Fredy tiene una mirada abierta sobre distintos temas que tiene que ver con su formación. Aunque sólo le faltó recibirse, estudió toda la carrera de arquitectura y luego hizo un pasaje por el mundo del arte tomando clases nada menos que con Juan Grela. Él ve ahí un inicio de su posición frente al mundo de los negocios: “El arte me transformó en muchas cuestiones. Yo atravesé esa etapa a una edad donde empezás a decidir dónde te vas a parar con relación al mundo. El arte me humanizó y la gente con la que conviví y transcurrí esa etapa me ayudó muchísimo a formar mi pensamiento. Hoy creo en las empresas humanas, donde se habla, se discute, pero donde hay que humanizarse y entender al otro. Yo tengo que entender al cliente, al locatario, al dueño del shopping, a todos”. Casi una posición de equilibrista.

Estrategias del shopping, año tras año

En esa búsqueda de estar atento a lo que todos necesitan, año a año han ido sacando de la galera estrategias para incentivar el consumo. Siguiendo tendencias que eran globales, Fredy recuerda que en los ‘90 fue el boom de los sorteos. “Se sorteaban en el shopping autos, lanchas, viajes al exterior”, relata. Eran las épocas donde en la televisión se veían las grandes cuponeras de Hola Susana y los sorteos eran una gran motivación. Luego, ya en la década del 2000 lo que funcionaban era los regalos, por cada compra de determinado importe los clientes recibían un champagne, o algún presente extra para fechas del día del padre o de la madre.

80341997.jpg Foto: Leonardo Vincenti / La Capital

Mientras que, a partir del 2010, Fredy recuerda que empezó la saga de descuentos y beneficios de los bancos que incluso hoy funciona a gran demanda. “En ese caso nosotros seguimos trabajando con alianzas a largo plazo, más allá de los beneficios puntuales. Trabajamos más en conjunto, no me interesa sólo un descuento para una semana. Buscamos, por ejemplo, beneficios también para los locatarios, como que el banco le ofrezca algún diferencial, como un crédito con tasa especial”, explica. Llevan años de relación con el Banco de Santa Fe, el Banco Municipal de Rosario, el Banco Macro y el Banco Patagonia, entre otros.

Y, siguiendo la línea de las tendencias en esta industria, hoy Fredy explica que lo central es trabajar sobre la experiencia del cliente. La competencia pasa por lograr que una persona logre tener un buen relato de su paso por un mall. “Nosotros estamos trabajando en eso, la experiencia al cliente se considera en tres pasos: que vos consigas lo que fuiste a buscar, que haya sido fácil conseguirlo y que tengas un reporte agradable”. Es por eso que su práctica cotidiana de ver las caras de sus clientes en los pasillos le funciona sensacional.

La amenaza global del e-commerce

Otro tema es que la aceleración del e-commerce post pandemia puede poner a los shoppings en jaque, sobre todo a quienes no se prepararon. En ese sentido, ellos están trabajando fuertemente en su oferta y en los servicios diferenciales que van a ofrecer. En línea general, la estrategia es tener un tercio del mall dedicado a la gastronomía, un tercio al entretenimiento y un tercio al retail. Ese balance es el que puede asegurarles sostener la fortuna a futuro.

El gerente de Marketing del Shopping del Siglo asegura que “la compra física no va a desaparecer, pero se tiene que reinventar. Hay que pensar que es lo que no se puede comprar por internet para ofrecerlo”. En ese sentido, Fredy destaca dos puntos: gastronomía y entretenimiento. En el primero las propuestas deben tener valor agregado, como una buena ambientación, un buen chef, la música, y en lo que tiene que ver con el entretenimiento la búsqueda es que, por ejemplo, las películas sean de alto impacto visual y sonoro para que no sea lo mismo verlas en el tv.

La elección de marcas

En el Shopping del Siglo hay 90 propuestas de distintas marcas entre locales, góndolas, gastronomía y entretenimiento. En ese ecosistema, buscan siempre poder entender qué busca un rosarino cuando ingresa al mall. “Buscamos qué marca empatiza con el rosarino y cuáles le sirven a mi mercado que es muy diverso”, explica. En sus pasillos, puede ver clientes de todas las edades y de distintos segmentos, porque este shopping tiene una ubicación estratégica que hace que sea un punto de encuentro para: empresarios, universitarios, madres y padres con hijos, de todo un poco.

Si mira al futuro, Fredy está entusiasmado con lo que se viene. Están trabajando en un profundo restyling de la marca que estará listo para lanzarlo el 2025, mientras también trabajan en toda la reconversión de esta industria. Y, en sus tiempos libres, sigue ligado al arte asesorando a museos de la ciudad. Eso lo apasiona y, como ha dicho, lo humaniza.