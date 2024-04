En movimiento: los gimnasios buscan nuevas estrategias para no perder rentabilidad

Precios y prestaciones

Los gimnasios consultados por suplemento Negocios de La Capital tienen una cuota mensual que promedia los $30.000 en lo que se llama el “abono libre” para realizar cualquier actividad. Luego puede variar de acuerdo a otros servicios, como en el caso de Estación Club que al tener varias sedes ofrece por un plus la posibilidad de acudir a cualquier local, o como en Mundo Gym donde se puede pagar un extra mensual por un casillero fijo para dejar pertenencias. Los tres espacios coinciden en que la mayoría de los gimnasios de la ciudad rondan en mismo precio y servicios, aunque confiesan que el valor debería ser mucho más alto: “La cuota no está a la altura del verdadero valor del mercado pero si cobráramos lo que realmente necesitamos, la gente no lo pagaría”, explica Silvana de Mundo Gym. Sobre este mismo punto, Alejandro de Estación Club agrega: “El valor del abono en Rosario está regalado”, mientras que Sabrina de Athlon encuentra en la pandemia un motivo de semejante atraso: "El rubro sufrió una baja muy importante durante la pandemia y nunca se repuso. La cuota quedó muy atrasada. Hoy debería rondar los 50 USD". Los gimnasios independientes de la ciudad intentan mantenerse en el mismo rango de precios, no así cadenas que vienen de Buenos Aires que buscan quedarse con el segmento premium. Por ejemplo, en Megatlón les informan a sus potenciales clientes que la cuota mensual es de $51.600 abonando seis meses juntos en cuotas.

La oferta de un abono semestral o anual por pago adelantado es otra de las estrategias comerciales de los gimnasios: “Los planes a largo plazo sirven para que los socios tengan continuidad y nosotros asegurarnos fidelización. Con el tema inflacionario esto se complica bastante. Antes podíamos ofrecer pagos mensuales con cuota fija, hoy podemos congelar precio con pagos adelantados en contrataciones de 6 o 12 meses”, dice Silvana. Según Alejandro el pago mensual ya no se estila en ningún gimnasio del mundo: “Ahora todos tienen débito automático o ventas semestrales o anuales, así la gente se olvida de que tiene que ir todos los meses a pagar el gimnasio”. Esta estrategia de abonos por largos periodos explica Alejandro, también tiene como objetivo que el socio sostenga la actividad física para ver resultados. Los mismos recién empiezan a verse recién a “los dos o tres meses” de comenzada la rutina, por lo que el pago por largos periodos ayuda a que se comprometa a sostener la actividad y adquirir el hábito de hacer ejercicio. Por su parte, Sabrina de Athlon, ve más eficiente el pago por débito automático que el adelanto de varios meses: “A nosotros nos interesa que la gente use el abono que paga. En muchos casos adelantar varios meses ayuda en el ahorro mensual, pero si uno no tiene el hábito, no se esfuerza por venir porque no le significa tanta pérdida monetaria”.

Otra de las estrategias de visibilidad y convocatoria de los gimnasios locales consultados es la adhesión a programas como Gym Pass, que agrupa diversos espacios en una sola oferta para empresas que contratan la solución como un beneficio para empleados. Así éstos pueden elegir a dónde ejercitarse dentro de la red de gimnasios que ofrece el programa. A su vez también ofrecen sus propios convenios a distintas instituciones u organizaciones por fuera de ese programa que puede tomar formas más específicas según la propuesta del gimnasio: “Hemos hecho acuerdos con empresas que a sus empleados, además de darles la hora de almuerzo, les suman un tiempo extra para ejercicio físico. Vienen a hacer una actividad puntual en un horario específico. Esto sirve para empleados que tienen muchas horas en la computadora, por ejemplo”, dice Mundo Gym. Por su parte, la representante de Athlon analiza los beneficios de estos programas para personas que no tienen el hábito de ejercitarse: “Los acuerdos así impulsan a mucha gente que no iría a un gimnasio si no fuese porque la empresa lo ofrece como un valor”.

¿Qué hace que una persona elija un gimnasio por encima de otro? “La calidez humana. Una cinta para correr tiene cualquiera”, opina Alejandro. Los tres referentes coinciden en que sus socios remarcan el valor del seguimiento personalizado que brindan sus profesores tanto en la sala de musculación como en las disciplinas específicas: “Cada persona es un mundo y apuntamos a tratarla así. Tenemos socios que vienen por recuperaciones por alguna lesión o adultos mayores que tienen ciertas limitaciones. Nos alegra ver que mejoran y progresan”, aporta Silvana. Por su parte, Sabrina, hace énfasis en el segmento de entrenamiento para deportistas de alto rendimiento que tienen en Athlon: “Buscamos acompañar su entrenamiento físico para que puedan tener mejor desempeño en su actividad deportiva. Yo fui deportista y me gusta poder atender las necesidades específicas de las personas que viven del deporte”.

