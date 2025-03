Empezó de cero en gastronomía y se abrió camino con el negocio de los ahumados

“Yo conocí la marca en un recital y me quedé impresionado con el ahumador. Me gustó tanto que al poco tiempo su dueño me ofreció comprarlo por u$s 35 mil, en ese momento no tenía el dinero , pero sí una Hilux 0km que le di a cambio del pedazo de fierro para ahumar las comidas. Al principio me instalé en un negocio en el barrio San Sebastián de Funes y me iba muy mal, vendía cuatro sándwiches de carne ahumada por día, pero luego llevé el ahumador al autódromo y ahí empezó a funcionar”, contó Battaglino a Negocios sobre el auge que logró con este sistema de cocción de carnes, al que definió como propio de un sabor “americano”, al estilo Texas, en Estados Unidos .

Los clásicos productos que ofrece son: sándwiches de bondiola, ternera brisket, chorizos y salchichas alemanas ahumadas, además de opciones vegetarianas y celíacas a base de vegetales ahumados por un valor de $12 mil cada uno con bebida incluida.

Sus comienzos en la gastronomía

Iniciarse en el rubro gastronómico no fue tarea sencilla para Carlos ya que provenía de una familia humilde y debía trabajar para salir adelante. “Empecé con hambre”, aseguró el emprendedor sobre sus primeros proyectos. En el 2004 arrancó a vender choripanes con su hermano en una esquina de la zona oeste de Rosario y de a poco fue cosechando una clientela fija que le dio estabilidad para empezar a pensar en dar un salto.

“Siempre me arriesgué, incluso al punto de fundirme y quedarme sin nada, pero apostando a crecer. En el 2006 ya había arrancado el curso de cocina y me piden un presupuesto para un evento de 350 personas. Yo no tenía experiencia en esta área y mis profesores me ayudaron a presentarlo, con una carta que incluía opciones de alta cocina y compitiendo con empresas de gran trayectoria en el sector. A los quince días me lo aprueban y conseguí que todos mis compañeros de la academia se sumen como mano de obra para llevarlo adelante, salió todo excelente y me sirvió como carta de presentación”, detalló Battaglino, quien a partir de ese momento empezó a trabajar brindando catering para fiestas.

En palabras del emprendedor, el hito en su carrera llegaría dos meses atrás, cuando Newell’s y el Inter Miami dieron comienzo a la Illinois Newell’s Cup en el Centro de Entrenamiento Jorge B. Griffa y Carlos fue contratado para formar parte del servicio gastronómico que se servía en el lugar. Allí tuvo la posibilidad de conocer a Antonella Roccuzzo, quien lo felicitó por la calidad de los sándwiches que había preparado para la ocasión.

Antonella Roccuzzo y Carlos Battaglino.jpeg Antonella Roccuzzo y Carlos Battaglino en el evento deportivo del Newell's y el Inter Miami. Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital.

“Me sorprendió por lo sencilla que era, pero además tuve la posibilidad de alcanzarle unas cajas de productos ahumados que Messi y ella compartieron con Luis Suárez, su mujer y otras personas en el festejo de fin de año. Además, logré que Leo me firme mi chaqueta de chef gracias a Diego que es seguridad de él e hizo las gestiones para alcanzarle el regalo y traerme la prenda”, relató Battaglino.

Sobre las iniciativas que planea en el corto plazo, Battaglino aseguró que está trabajando en la apertura de un restaurante de carnes ahumadas en Fisherton para mediados del 2026. Con la idea de seguir capacitándose, realizará un viaje a Estados Unidos para sumar know how en los ahumados y también le interesa todo lo relacionado a la cocina molecular. A lo largo de estos años, también abrió dos pizzerías, una llamada Zona Zero y ubicada en el barrio Parque Field, la cual permite armar la pizza con diferentes toppings que el cliente elige en el momento, y Nápoles en la ciudad de Merlo, en la provincia de San Luis.