El roof top de un conocido edificio del centro rosarino reabrió sus puertas

Desde un primer momento la obra del edificio contemplaba un gran bar en la parte superior. Aún no se abrirá permanentemente, pero sí para eventos.

En mayo del 2022 se abrieron las puertas del nuevo edificio desarrollado por la Bolsa de Comercio de Rosario, bautizado Armonía . Fue un hito importante para la entidad, puesto que desde 1993, cuando inauguraron el Edificio Torre por calle Paraguay, no se habían puesto al hombro otro desarrollo de real estate. Le tocó al presidente Miguel Simioni cortar las cintas, lo hizo acompañado del ex número uno de la entidad, Daniel Nasini, ya que era un proyecto que se había gestado con la comisión directiva anterior.

En aquella oportunidad se estrenó también la terraza del último piso, el número 13, allí hicieron un coctel en el roof top para festejar la apertura del nuevo emprendimiento. Pero luego, ese lugar no volvió a utilizarse de forma regular porque no consideraban que hubiera buena factibilidad para el negocio ya que esa zona por la noche no tiene mucha movida.