Cuentas claras, conservan consorcios: Korsio, la plataforma que llegó para cuidar el patrimonio de los vecinos

Con menos de un año en actividad, alcanzó a unos 100 socios que registraron una alta actividad luego de un reconocido caso de una administradora estafadora

12 de diciembre 2025 · 18:51hs
Los consorcios pueden voltar a través de una aplicación las renovaciones en el edificio o barrio privado

Los consorcios pueden voltar a través de una aplicación las renovaciones en el edificio o barrio privado

El reconocido caso de una contadora y administradora que vació la cuenta de siete edificios de Rosario disparó las consultas de los propietarios para evitar caer ante estafas. El temor ante el desfalco en los consorcios abrieron las puertas a consultas y búsqueda de alternativas, para protegerse de, entre otras palabras, malos tragos.

Con el objetivo de conseguir transparencia, seguridad y agilidad en los procesos de los consorcios, creció un 30% la actividad de la plataforma Korsio, que se presenta como la modernización “sin reemplazar lo que ya funciona”. En menos de un año de trabajo ya lograron trabajar con cerca de 100 edificios, condominios o barrios privados de Rosario, mientras comienzan un auspicio plan de expansión.

Así, Korsio unifica a administradores, consejos y propietarios bajo un sistema de gestión moderna, ordenada y trasparente a través de una plataforma donde se encontrarán todas las opciones para desarrollar y potenciar la dirección de las propiedades compartidas. “Korsio ayuda a los administradores a gestionar comunidades privadas y a los propietarios a comunicarse con los administradores. A los dos le permite ahorrar e invertir sus fondos para ganarle a la inflación. Todo esto a cada propietario le cuesta menos que un café”, definió a La Capital, Gastón Ignacio Foyatier, CEO y cofundador de la empresa.

Foyatier se distanció de las aplicaciones existentes que “liquidan expensas o sirven para reservar el quincho”, pero aseguró que “Korsio es una herramienta que puede complementarse”. El objetivo de la firma es abordar los problemas de infraestructura o la desvalorización de los activos inmobiliarios, que año tras año necesitan mejoras. “Todos están cansados en hacer pagos extraordinarios y no saber dónde va su dinero. Esos fondos que permiten hacer planes de ahorro para hacer obras o cubrir emergencias”, planteó el CEO.

La revisión, protección y valorización del patrimonio es la base de trabajo de Korsio, que llegaron a ofrecer pavimentación a barrios o cotizar créditos para quinchos en edificios. “Somos una herramienta más para el administrador, no venimos a molestarlos. Además, queremos que los propietarios aprendan a leer las expensas y entender”, subrayó Foyatier.

Qué ofrece Korsio

Entre los beneficios que Korsio ofrece a sus clientes una mejor experiencia a la hora de ahorrar. Es decir que cada edificio o barrio puede juntar un fondo, tal como lo viene haciendo, pero con la aplicación el dinero “trabaja” y tiene una rentabilidad. En este sentido, cuenta con la posibilidad de seguir un registro en tiempo real del estado del fondo, los movimientos y las compras, sin demorar en pedir reportes.

También descontractura las reuniones del consorcio, aunque mantiene su validez ya que la aplicación permite votar y ver resultados al instante, para luego generar un acta de la reunión o los acuerdos.

En caso de que la asamblea sea presencial, desde la misma aplicación se podrá hacer un seguimiento del proceso y registrar todo lo que pasa en la reunión de los propietarios. Además, puede generar avisos y circulares que estarán disponibles en la plataforma. Por otro lado, permite solicitar créditos para consorcios o propietarios con el objetivo de financiar arreglos o gastos imprevistos con créditos a medida.

>> Leer más: Más allá de las expensas: cómo es el negocio de los administradores de edificios

La documentación, ya sea actas, reglamentos, pólizas (al consorcio o a los departamentos) y otros archivos importantes, están a disposición de todos los usuarios las 24 horas del día y en cualquier dispositivo, ya sea el navegador de una computadora o la aplicación para smartphone. “Hemos encontrado edificios asegurados a un 60%. Estaba asegurado por 2.500 millones de pesos y valía 6.000 millones de pesos”, recordó Foyatier.

Por otro lado, el CEO de Korsio remarcó que el mundo de los consorcios y la propiedad informal suele tener conflictos en la documentación, pero mediante la aplicación se ordena y está al alcance de todos. “No buscamos reemplazar a nadie, nos podemos integrar a otras aplicaciones que liquidan las expensas o a las administraciones para transparentar su trabajo”, explicó.

Ahorro y rendimiento del saldo

En un apartado de la aplicación, los vecinos podrán monitorear los fondos y acceder a distintos instrumentos en el mercado de capitales como un Fondo Común de Inversión (FCI). “A diferencia de una billetera virtual, Korsio está directamente conectado con el mercado. Esta tenencia de activos se trasparenta de la cuenta comitente, a nombre del consorcio, hacia los propietarios”, explicó Foyatier.

Los administradores así se olvidan de rendir cuentas y cada propietario puede controlar en tiempo real “dónde está su plata, cómo se está manejando, en qué activos está y cuál es el rendimiento que está teniendo”, agregó Foyatier.

Korsio cuenta con un equipo capacitado en el mercado de capitales, entonces la firma pone a disposición de manera gratuita a un asesor conectado a la bolsa. Foyatier recalcó que tanto él como los otros dos socios “no tocan nunca el dinero de los consorcios” porque el dinero se transfiere “de la cuenta del consorcio, que es manejada por la administración o los integrantes del consejo, a los brokers”.

