Los Pumas estuvieron cerca pero no pudieron marcar try: 13-3

Boffelli apoya el try de Los Pumas ante Samoa.

Los Pumas vencen a Samoa por 13 a 3, bajo la lluvia en el estadio Geoffroy-Guichard de Saint-Etienne, en un trámite difícil donde prevale por un try, la conversión y dos penales del rosarino Emiliano Boffelli. En el complemento el equipo de Michael Cheika busca denodadamente ampliar la ventaja.

Argentina tenía la obligación y por eso tomó el protagonismo desde el arranque. Y más allá de algunos errores puntuales, tuvo consistencia necesaria en el juego y estuvo bastante acertado a la hora de atacar. Pero se encontró con un equipo samoano muy firme en defensa. Por eso Los Pumas hicieron todo el gasto pero no pudo trasladarlo al marcador por una mejor diferencia. Y tuvo la fortuna de los intentos fallidos del apertura rival que falló dos penales factibles.

A los 8' minutos llegó el primer try del partido y fue con una gran acción de izquierda a derecha que Boffelli apoyó y luego convirtió. Fue el 7 a 0 inicial para Los Pumas.

¡LLEGÓ EL PRIMER TRY DE LOS PUMAS EN EL PARTIDO! Emiliano Boffelli apoyó la primera conquista y sumó los primeros 7 puntos de Argentina vs. Samoa.



Sobre los 14, y tras una perdida de Alemanno, Samoa tuvo un penal para descontar pero increíblemente Christian Leali'ifano la tiró lejos de los palos.

A los 24' Emiliano Boffelli estiró a 10-0 la diferencia con un penal pero enseguida Leali'ifano se tomó revancha y convirtió un penal en su segunda chance: 10-3.

A los 33' y después de quedar varias veces en posición de llegar al try, hubo penal debajo de los palos y esta vez , a diferencia de lo hecho en el debut ante Inglaterra, Argentina fue por puntos seguros y Boffelli marcó el 13-3.

Los errores, un tanto por los nervios y otro por la lluvia, dejaron a Samoa con la chance de descontar en otro penal fácil para Leali'ifano, que falló de nuevo a los palos.

Y casi en el último instante de la primera etapa, Samoa tuvo el try en un scrum a favor cerca del ingoal pero falló gracias a un gran tackle de Kremer y dejó la ventaja 13-3 para Argentina.

En el inicio del complemento otra vez Los Pumas estuvieron dos veces a punto de marcar try y tuvieron penales a favor que prefirieron patear al line en vez de asegurar puntos, y terminó con un penal en contra.

LOS PUMAS: 1- Thomas Gallo, 2- Julián Montoya (C), 3- Eduardo Bello (18- Francisco Gómez Kodela), 4- Guido Petti; 5- Matías Alemanno, 6- Pablo Matera, 7- Marcos Kremer, 8- Juan Martín González; 9- Gonzalo Bertranou, 10- Santiago Carreras; 11- Mateo Carreras, 12- Santiago Chocobares, 13- Matías Moroni, 14- Emiliano Boffelli; 15- Juan Cruz Mallía.

Suplentes: 16- Agustín Creevy, 17- Mayco Vivas, 19- Pedro Rubiolo, 20- Rodrigo Bruni, 21- Tomas Cubelli, 22- Nicolás Sánchez, 23- Lucio Cinti.

SAMOA: 1- James Lay, 2 Seilala Lam, 3- Paul Alo-Emile, 4- Brian Alainu'u'ese, 5- Chris Vui (c), 6- Theo McFarland, 7- Fritz Lee, 8- Steven Luatua, 9- Jonathan Taumateine, 10- Christian Leali'ifano, 11- Ben Lam, 12- Tumua Manu, 13- Ulupano Junior Seuteni, 14- Nigel Ah-Wong, 15- Duncan Paia'aua

Suplentes: Suplentes: 16- Sama Malolo, 17- Charlie Faumuina, 18- Michael Alaalatoa, 19- Taleni Junior Agaese Seu, 20- Sa Jordan Taufua, 21- Melani Matavao, 22- Alai D'Angelo Leuila, 23- Danny Toala.

Los Pumas ya no tienen más margen de error. Para seguir en carrera el equipo albiceleste tiene que ganar todo lo que queda. No tiene otra alternativa, no sirven otros resultados. Y en ese contexto de muchísima presión para el conjunto argentino, Samoa se presenta como la primera de las tres pruebas que todavía les falta afrontar.

La caída ante Inglaterra, un equipo que llegaba de capa caída al torneo y que jugó con un jugador menos casi todo el partido, significó un duro golpe del que deberá reponerse. Tuvo 13 días de descanso, entre su debut y el partido de este viernes, tiempo más que suficiente para entender lo que pasó y buscar la ansiada recuperación.

No será nada fácil, ya que los isleños llegan de derrotar a Chile en su presentación y de hacerlo con un punto bonus, lo que condicionó directamente al equipo de Cheika. Samoa sabe que, en su búsqueda de la clasificación, le tienen que ganar a Los Pumas ya que de hacerlo tendrían el pasaje casi asegurado.

Será una batalla dura, desde lo físico y desde los psicológico. La llegada de ex All Blacks y Wallabies potenciaron el rendimiento de Samoa, que ya mostró su efectividad ante el conjunto trasandino.

La experiencia jugará, una vez más, sus cartas más altas, porque hay mucho en juego: es seguir en carrera o empezar a armar el bolso.