Los All Blacks cierran el primer tiempo con otro try y Los Pumas la tienen muy difícil

Los Pumas empezaron ganando con un penal del rosarino Boffelli pero los All Blacks empezaron a imponer condiciones desde el vamos para cerrar el primer tiempo 20 a 6.

Mateo Carreras tackea a Beauden Barret. Los Pumas dan pelea a los poderosos All Blacks.

Los Pumas pelean palmo a palmo el partido con los All Blacks pero al final del primer tiempo van perdiendo por 20-6. La tremenda defensa del tricampeón del mundo y la efectividad cada vez que atacan hacen la diferencia ante el equipo argentino que llegó a marcar puntos a través de dos penales de Emiliano Boffelli. Un complemento muy difícil de remontar para la selección argentina.

Los Pumas salieron con todo a jugar en campo de los All Blacks y a los 4 minutos tuvieron un penal, convertido por Emiliano Boffelli. De entrada, la selección argentina se puso 3 a 0 en un inicio que ilusionaba. Pero claro, por algo Nueva Zelanda es tricampeón mundial y convirtió dos try sobre los 16 minutos para ponerse 12-3. Aunque Boffelli volvió a notar un penal cerca del final del primer tiempo para el 12-6.

Sobre los 10' llegó el primer try a través de Will Jordan, convertido por Richie Mo'unga. Mientras que a los 16' otra vez apoyaron en el ingoal argentino luego de una tremenda corrida, por medio de Jordie Barrett, que no fue convertido por Mo'unga.

Los Pumas intentaron en muchas ocasiones forzar para llegar al try pero solo pudieron un nuevo penal casi debajo de los palos ante la férrea defensa de los All Blacks. De nuevo Emiliano Boffelli lo cambió por tres puntos.

Y enseguida esta vez Nueva Zelanda tuvo su chance de penal y Mo'unga no la desaprovechó para el 15-6.

El primer tiempo pareció cerrarse ahí pero un nuevo penal terminó en try de los All Blacks, apoyado por Shannon Frizell y nuevamente marrado en la conversión por Mo'unga para cerrar el primer tiempo con una diferencia que es más indescontable en el juego que en el resultado.

La previa

Los Pumas juegan por la gloria. Sí, aunque no signifique salir campeón, vencer a los All Blacks en el Stade de France se transformará en la página más importante del rugby argentino. La semifinal en el stade de France, en Saint-Etienne paraliza a un país. Y el seleccionado de Michael Cheika intentará por primera vez llegar a una final de una copa del mundo. En 2007 logró su mejor ubicación, también en Francia como ahora, y acaso este Mundial de Rugby 2023 sea el mejor presagio que algo extraordinario puede pasar.

La lluvia será también protagonista de la jornada y, según la opinión del rosarino Leo Senatore volcada en Ovación, puede beneficiar a los All Blacks por el mejor manejo de pelota. Pero todo está por verse. Si bien en el rugby no son muy comunes las sorpresas, los All Blacks tienen la mayor presión por haber quedado afuera de la final en Japón 2019 y necesitan sí o sí llegar a esa instancia. Para Los Pumas sería un enorme premio,

Formaciones:

Los Pumas: Thomas Gallo, Julián Montoya (C), Francisco Gómez Kodela; Guido Petti, Matías Lavanini; Juan Martín González, Marcos Kremer, Facundo Isa; Gonzalo Bertranou, Santiago Carreras; Mateo Carreras, Santiago Chocobares, Lucio Cinti, Emiliano Boffelli; Juan Cruz Mallía.

All Blacks: Ethan de Groot, Codie Taylor, Tyrel Lomax; Brodie Retallick, Scott Barret; Shannon Frizell, Sam Cane (C), Ardie Savea; Aaron Smith, Richie Mo'unga; Mark Tele'a, Jordie Barrett, Rieko Ioane, Will Jordan; Beauden Barrett.