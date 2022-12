Messi brilló y está a dos pasos de la máxima corona

No tiene capa, pero es un héroe. No sale de una lámpara, pero es un genio. No es músico, pero ofrece un recital en alta definición cada vez que sale al escenario. De Rosario al mundo. Se llama Lionel Andrés Messi. Para la comunidad messista es, simplemente, Leo. El de la gente. Ese mismo que ante Países Bajos la rompió. Metió una asistencia de otro planeta en el gol de Nahuel Molina. Decretó el 2 a 0 de penal y luego acertó en la infartante definición desde los 12 pasos que terminó 4 a 3, tras el vertiginoso 2 a 2. El crack se puso el overol arriba del frac que luce desde que comenzó a jugar en el club Abanderado Grandoli y le ofrendó una nueva alegría al gran pueblo argentino. La selección inscribió su nombre en las semifinales del Mundial de Qatar. Toda la nación está rendida a los pies del mejor jugador del planeta. “Pasamos y es algo impresionante. Argentina está entre los cuatro mejores porque demuestra que sabe jugar cada partido con las mismas ganas y la misma intensidad”, declaró el rosarino más famoso de la modernidad, mientras todo el Lusail Iconic Stadium destilaba emoción, alegría, risas, llantos y un cúmulo de sensaciones indescriptibles por la sufrida clasificación albiceleste. La Scaloneta sigue haciendo historia de la mano de la Pulga. Ese mismo pibe de 35 años que juega con la 10 en la espalda como Diego, y que también sueña como lo hizo Maradona con levantar la copa más deseada por todo aquel que patea una pelota.