Motos eléctricas: una alternativa para las calles de la ciudad

El crecimiento de los vehículos electrificados en Argentina es sostenido y sus beneficios le otorgan mayor consideración de los nuevos clientes

22 de febrero 2026 · 06:30hs
Las motos eléctricas son una opción económica y sencilla para trasladarse.

Las motos eléctricas son una alternativa concreta que puede consolidarse dentro de la movilidad urbana de Rosario. Aunque todavía representan una porción menor del mercado frente a los modelos a combustión, su presencia crece de forma sostenida, impulsada por el menor costo operativo y la búsqueda de opciones de traslado más eficientes en la ciudad.

Según los datos aportados por la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara), el patentamiento de motovehículos eléctricos muestra un crecimiento gradual en el país en los últimos años, aunque aún no supera un porcentaje significativo del total de unidades registradas. La entidad señala que el segmento se mantiene en expansión, principalmente en los centros urbanos.

En Rosario, los valores de las motos eléctricas varían de acuerdo con su potencia, capacidad de batería y equipamiento. En concesionarias locales, los modelos urbanos de entrada -equivalentes en prestaciones a una moto de 110 cc- se comercializan en un rango que comienza por encima de los 2 millones de pesos y puede alcanzar los 9 millones en versiones con baterías de mayor autonomía y tecnología de litio.

La clave para determinar el precio depende en gran medida del tipo de batería. Las de litio son más costosas pero ofrecen mejor rendimiento y mayor vida útil que las de plomo-ácido. Además, algunos modelos incorporan baterías extraíbles, frenos a disco en ambas ruedas y tablero digital.

La autonomía en el foco

Uno de los puntos centrales al evaluar una moto eléctrica es su autonomía. Los fabricantes informan alcances que oscilan entre 40 y 80 kilómetros por carga en modelos urbanos, pero el rendimiento efectivo depende de las condiciones de uso.

Especialistas del sector explicaron que factores como el peso del conductor, la frecuencia de frenado y aceleración, el estado del pavimento y el uso de iluminación influyen en el consumo energético. En circulación urbana, la autonomía real puede ubicarse entre un 10% y un 25% por debajo de la cifra declarada por el fabricante.

El tránsito de Rosario y su circulación a baja velocidad en horarios pico achica el margen del uso que se le puede dar a diario. Para trayectos habituales de entre 10 y 20 kilómetros por día, la autonomía suele resultar suficiente sin necesidad de recarga intermedia.

Infraestructura, mantenimiento y costos operativos

Las motos eléctricas se cargan mediante conexión a una toma domiciliaria estándar de 220 voltios. El tiempo de carga completa varía entre 4 y 8 horas, según el tipo de batería.

En la ciudad no existe aún una red extendida de estaciones públicas específicas para motos eléctricas. Por ese motivo, la mayoría de los usuarios realiza la recarga en su vivienda o lugar de trabajo, un punto que puede representar una limitación para quienes no disponen de cochera o acceso directo a electricidad.

No obstante, uno de los principales argumentos a favor del segmento es el bajo costo por kilómetro recorrido. El consumo eléctrico necesario para una carga completa representa un gasto considerablemente menor que el combustible requerido por una moto convencional.

En términos de mantenimiento, estos vehículos no requieren cambio de aceite ni filtros. Los controles periódicos se concentran en frenos, neumáticos, suspensión y estado general de la batería, aunque el reemplazo de batería es el componente más costoso.

Requisitos legales para circular

Desde el punto de vista normativo, las motos eléctricas deben cumplir con los mismos requisitos que los motovehículos convencionales cuando superan determinada potencia y velocidad máxima.

La Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor (DNRPA) establece que los vehículos eléctricos alcanzados por la normativa deben estar patentados y registrados para circular en la vía pública, así como también deben contar con seguro obligatorio y cédula correspondiente.

En Santa Fe, la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) exige licencia habilitante acorde a la categoría del vehículo y uso obligatorio de casco. La Secretaría de Control y Convivencia de Rosario realiza controles habituales que incluyen verificación de documentación y condiciones de seguridad.

Por todo esto, antes de adquirir una unidad, se recomienda confirmar que el modelo cuente con homologación para uso en vía pública.

Una alternativa para la calle

Los usuarios rosarinos tienen una nueva alternativa para realizar los trayectos cortos en la ciudad, así sean trabajadores, estudiantes o repartidores de áreas específicas. Estas motos eléctricas permiten ahorrar y trasladarse con casi la misma maniobrabilidad que las motos tradicionales.

Las calles de la ciudad cuentan con una velocidad límite de entre 40 y 60 kilómetros por hora según el trayecto, dependiendo de la circulación en avenidas y calles urbanas, similar a la velocidad máxima que alcanzan estas motos, las cuales no fueron pensadas para las rutas o trayectos interurbanos.

Entre las principales características que limitan la capacidad de operación de estas motos figuran la autonomía, acotada en comparación con modelos a combustión, y la dependencia de puntos de carga. El valor inicial de compra también continúa siendo elevado frente a algunas motos tradicionales de baja cilindrada, pero su consumo reducido puede suponer un ahorro a largo plazo.

Las motos eléctricas en Argentina

Los datos de Acara indican que el segmento eléctrico aún representa una porción reducida del total de patentamientos, pero mantiene una tendencia de crecimiento. En Rosario, la oferta comercial es estable y se amplía de manera gradual.

La decisión de compra depende del tipo de uso previsto, la posibilidad de carga regular y el presupuesto disponible. Con precios que varían según equipamiento y autonomía, y con requisitos legales equivalentes a los de cualquier motovehículo, las motos eléctricas se consolidan como una opción urbana concreta, aunque todavía en etapa de desarrollo dentro del mercado local.

