El rosarino de 91 años que vive por y para los fierros

— Sí, de toda la vida. Los coches, recuerdo, eran clásicos. Estamos hablando Chevrolet modelo 34 o el Ford A, entre otros, que era lo que había en ese momento en las calles. No hay que olvidarse que hacemos referencia a muchísimos años atrás.

—¿Es verdad que vendiste la bicicleta para comprarte un auto?

— Sí, pero lo más llamativo no fue el cambio que hice, es decir, de una bici a un auto, sino cómo fue y a qué edad lo hice. También cómo me fue.

—¿Qué pasó entonces?

— Uff, vendí mi bicicleta. Era muy linda, una Quattrocchio, a 350 pesos de aquella época y con 700 compramos un auto con un amigo, quien no terminó poniendo su parte porque su padre no lo dejó, pero bueno....esa parte dejala ahí. Lo curioso de esto es que yo tenía apenas 15 años. Mi papá se enteró que había comprado un auto, un Ford T que era para hacer un proyecto de baquet. Tenía solo el motor y caja diferencial. No tenía ni asiento. Era un cajón de madera. Cuando aparecí en casa sin la bici, me miró y me dijo: «¿Dónde está tu bicicleta?». Le tuve que contar toda la verdad....

—¿Te llegó a comprender?

—No, todo lo contrario.

—¿Qué acción tomó?

—Me pegó un boleo en la cola y me mandó a devolverlo. Así de simple.

—¿Dejaste la escuela por los fierros?

— Así es. Iba a un colegio Industrial hasta que un día, estando en cuarto año, me dije no voy más. Quería dedicarme pura y exclusivamente al taller mecánico.

difini1.jpg Eduardo cumplió su sueño de tener un Chevrolet modelo 33, que es de colección.

—¿Trabajaste en el taller o además en alguna otra empresa?

— Hice las dos cosas. Siempre estuve ligado a la industria mecánica, de muy chiquito. Eso se lleva adentro, o al menos, así lo veo o siento.

—¿Reparabas sólo autos o también motos?

— Mirá cómo son las cosas que puse mi primer taller para motos en la década del 60. Arreglaba las Siambrettas, Puma, Gilera, que eran las dos ruedas que había en ese momento. Después me fui a trabajar en una fábrica que ensamblaba los autos Ansa. Luego desapareció la marca y me fui a trabajar a un taller que era el service del auto De Carlo, que tenía motor BMW, era del 600cc o 700cc, y se fabricaba en nuestro país.

—¿Te quedaste en la empresa haciendo service entonces?

— Lo hice poco tiempo porque con un grupo de mecánicos decidimos independizarnos y abrimos nuestro propio taller en calle 27 de febrero al 500, se llamaba Libertad. Arrasamos con toda la clientela de la agencia porque los dueños nos conocían. Aunque no duró mucho porque el auto tenía sus cositas y todos lo tomaban como un primer escalón para luego saltar a uno de marca reconocida, como aún hay en el mercado.

—¿Tuviste muchos autos?

— Varios y al mismo tiempo. Casi todos nuevos. Para lo que era ese tiempo, eran lindos coches. Compré un cascarudo, Siam tuve como cuatro, tenía un Fiat 1500, un 1100 y un 600, tuve Dodge 1500 y 1800. En los últimos años tuve muchos modelos nuevos de Chevrolet.

difini5.jpg "La industria metalúrgica y la del cine son mis dos pasiones", relató Di Fini.

—¿Hay alguno que te guste más que otro?

— El Chevrolet 1933 descapotable. De chico me gustó ese auto. Incluso compré uno años atrás y lo restauramos. Le hicimos los tapizados, la instalación eléctrica, la capota matasuegras, todo el tren delantero, le agregamos dirección hidráulica y sumamos luces potentes. Fabricamos los escapes y varios detalles más. Con este coche vamos a las exposiciones junto a mi hijo Diego y a las carreras de regularidades, donde sociabilizamos con gente del ámbito. Me siento muy cómodo en esos lugares porque hablamos con todos y me preguntan mucho de autos que ahora son antiguos, pero que fueron cero kilómetro cuando yo era joven.

—¿Armaste un carrito con una Siambretta?

— Sí, y dos veces. Es un carro Siam con la 125 Standar. La hice en el transcurso de un año, entre 2022 y 2023. Ese fue un en realidad un proyecto similar con la Guerrero 110.

difini6.jpg Eduardo Di Fini inventó un carrito para erradicar del todo el tránsito de caballos.

—¿Cómo un proyecto con una moto Guerrero 110cc?

— Claro, mi idea era y sigue siendo sacar los caballos de la calle. Con respecto a la Guerrero 110, esa moto me la dio Martín Bolner, quien es el mejor amigo de mi hijo. Se me dio por hacer un carro por delante así la gente que recolecta cosas con el caballo la lleva en la motito. Quise presentar el proyecto en el Concejo así aprovechaban las motocicletas que están incautadas, pero no me dieron bolilla. Ojalá alguno me escuche un día y esto pueda avanzar así sacan a los pobres caballos de las calles, que además los hacen sufrir.

—¿Y qué otro fierro restauraste?

— Tengo un Fiat 133, que me lo dieron a fines de 2023 para que lo modifique. La idea era hacer una chata, pero ahora quiero hacer una baquet. Mientras que un día aparecí con un Isard 700, que finalmente se lo regalamos a un amigo. Y tengo otros coches para meter mano. Siempre hay para hacer.

—¿Sos de estar en el taller todos los días?

— Por supuesto. Todos los días me levanto a las 7 y me voy al taller a realizar diversas tareas de los proyectos y modificaciones que tenemos con mi hijo. Hago todo a mi tiempo, es decir, sin apuro. Lo hago con pasión, pero a mi ritmo. Nadie me apura. Mientras que por la tarde me dedico a estar en casa junto a mi esposa y hacemos trámites o vamos al supermercado.

difini2.jpg Diego heredó de su padre, Eduardo, el amor por los autos clásicos.

—¿El auto que está en la entrada es tuyo?

— Sí, es un Peugeot. Lo manejo todos los días. También renuevo mi licencia de conducir como corresponde. En ese sentido, todo es legal. Eso sí, de noche no puedo conducir, por lo que solo lo hago con luz natural.

— Se percibe que te apasionan los autos antiguos.

— Totalmente. Incluso cada año vamos con mi hijo Daniel a la “auto clásica”, donde se ve la mejor calidad de coches antiguos del país y la recorro de punta a punta. Son ocho horas a full pero lo hago disfrutando de los autos y las charlas, sea con mi hijo o con otros coleccionistas. Me gusta además explicar qué y cómo es cada auto “raro” que se ve en la exposición con sus detalles de mecánica.

—¿Siempre priorizó la mecánica?

— No, porque la faceta que me encanta es la industria del cine. La otra mitad de mi tiempo laboral lo compartí trabajando en todas las salas de Rosario. De hecho, tengo un par de máquinas hermosas de cine que espero que alguien de Rosario se interese y quiera hacer un museo, porque es una belleza lo que tengo en el galpón bien guardado y cuidado. Amo las dos cosas.

difini4.jpg Di Fini cumplirá el próximo 27 agosto 92 años y está fabricando souvenir para sus invitados.

—¿Además de arreglar o restaurar autos, hacés algo más en el taller?

— En estos momentos estoy haciendo unos souvenir, que se los regalaré a mis amigos para mi cumpleaños número 92, que es el próximo 27 de agosto. Sigo soldando eléctrico además. No para nunca.

— Tenés muchos autos a escala.

— Sí, es que me gustan mucho y tengo un montón. Los colecciono. Hay todo tipo de coches.

—¿Qué sentís mientras estás en el taller?

— La necesidad de seguir (hace silencio)... es mi terapia, mi todo.

—¿Y los autos?

Es la pasión, es mi vida. Dejé el estudio por los coches... así que imaginate lo que representa para mi cuando veo cuatro ruedas.