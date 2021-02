Modificaron el scrum para la vuelta del rugby y hay polémica

Esto significa en definitiva que el scrum será simulado, vale decir, el equipo que tirará la pelota la sacará de la formación sin empuje. El hecho de que no haya la tradicional disputa por la ovalada provocó rechazos en el ambiente.

El sitio especializado A Pleno Rugby indicó que la medida fue establecida para todas las divisiones, desde los menores de 15 años hasta la división de mayores, y será adoptada en los partidos locales amistosos que se jueguen antes del reinicio de la actividad y en los campeonatos oficiales. Según se detalló, antes de introducir la pelota se deberán lograr los tres tiempos indicados para el enganche; los jugadores deberán estar en posición de empuje y el scrum deberá estar estable. Durante la introducción, ambos equipos deberán realizar un ejercicio isométrico para mantener una postura correcta pero no habrá empuje, y el equipo que introduce la pelota debe hookearla.

“En caso de que no lo hiciera el juego se reanudará con un free kick a favor del equipo que no introdujo la pelota. No se podrá pedir scrum como opción”, señalaron. Ese free kick no se podrá jugar hasta que el equipo defensor tenga un tiempo razonable para posicionarse. La pelota deberá jugarse fuera del scrum, una vez disponible, antes de los cincos segundos y no habrá reseteos de scrum.

Fuera del campo de juego, los protocolos sanitarios que impondrá la UAR no permitirán a los equipos utilizar los vestuarios. Por ese motivo, los jugadores deberían llegar al club cambiados y retirarse del mismo una vez concluido el partido. Además, no se permitiría el acceso al público para presenciar los partidos ni habrá terceros tiempos.

La suerte de Los Pumas

En otro orden, Los Pumas conocerán este viernes a su rival para el debut en la Copa del Mundo de Francia 2023. El fixture se conocerá en una ceremonia en la cual quedarán establecidos cómo se celebrarán los encuentros en el certamen que tendrá lugar entre el 8 de setiembre y el 28 de octubre de 2023 y en especial contra quien y cuando debutará el seleccionado argentino.

La World Rugby realizará la ceremonia desde las 8 de Argentina en París, con televisación de ESPN, con 12 equipos clasificados y distribuidos en cuatro grupos de cinco cada uno. Argentina integrará el Grupo D junto a Inglaterra, Japón, un equipo de América (Estados Unidos, Canadá o Uruguay) y otro de Oceanía (Samoa o Tonga) .