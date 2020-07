Miriam Lewin y Baby Etchecopar tienen una disputa "anacrónica"

En un país en el que las declaraciones desafortunadas aumentan una grieta cada vez más insostenible, la flamante titular de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, Miriam Lewin, afirmó que desde el organismo se apunta a un cambio cultural, y como ejemplo de los objetivos está que el conductor Baby Etchecopar "no sea escuchado". Como era lógico suponer, anoche uno de los referentes del canal A24 formuló una dura respuesta, preguntando a la funcionaria si "lo van a desaparecer", y de paso le recordó a la periodista la escandalosa cámara oculta que le hicieron en Punto Doc al doctor Alberto Ferriols durante el año 2004, exmarido de la fallecida Beatriz Salomón.

La funcionaria habló tras la divulgación de una solicitada contra los “ataques a la prensa” firmada por más de 300 periodistas y aseguró que considera que el derecho a la libertad de expresión no está siendo vulnerado en la Argentina. "Nosotros recibimos denuncias a partir de los dichos de Baby Etchecopar en el programa de Mirtha Legrand, en el que se refirió a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, diciendo que era un cáncer. El caso de Baby es anacrónico, es un caso al que nosotros apuntamos a que no sea escuchado en la sociedad. Por eso hablamos de cambio cultural”, señaló la exintegrante de Telenoche Investiga y Punto Doc, entre otros recordados ciclos.

Etchecopar no demoró en responder. "Mire, señora Lewin, la única anacrónica que conozco es usted, que de los montoneros para acá viene haciendo historia. Usted dijo algo terrible y se le cayó una sota. Dijo que había que apuntar a que nadie me escuche en la Argentina. Para eso le dieron ese conchabo que tiene en el gobierno, el comité de la palabra. Porque yo me puedo aguantar que diga muchas cosas de mí, incluso lo que dijo Cristina de mí: que soy misógino, haciéndome popular por la misoginia para poder pegarme, porque no pueden decirme que soy ladrón. Me causa realmente estupor que usted se enganche en esto. Porque si con esa predisposición va a manejar el conchabo ese que le dieron, estamos perdidos todos los que no pensamos como usted. Anacronismo es currar 40 años con los desaparecidos. Es creerse que porque ustedes fueron montoneros, los que estamos en frente somos pelotudos, es haber destruido la paz en los 70 y volver por todo en 2020", sostuvo Baby.

"Señora Miriam Lewin, con todo respeto, ¿cómo va a hacer usted para que no me escuchen? ¿Me va a desaparecer? ¿Le va a sacar los televisores y las radios a la gente? Yo me preguntaría por qué tanta gente me escucha mí y cada vez menos gente los escucha a ustedes", continuó el conductor.

"Yo el peor acto misoginia que conocí en la historia de la televisión lo hizo usted. Usted producía con Mario Pergolini y le destrozó la vida a mi compañera Beatriz Salomón. La arruinó y arruinó a las dos hijas, y usted no tuvo ni la dignidad de pedirle disculpas. Y mi compañera se murió de un cáncer. Por eso nombré cáncer en lo de Mirtha y Juana, porque no hay nada más nocivo en el mundo, y tampoco hay nada más nocivo que perseguir a un periodista y adoctrinar la gente. Usted viene a adoctrinar al pueblo", sentenció el mediático.