Ministros de la Corte Suprema visitaron Venado Tuerto

Inspeccionaron la construcción del Nuevo Edificio para la Justicia Penal del Distrito, emplazado en el ex-Hospital Gutiérrez.

7 de diciembre 2025 · 16:31hs
Ministros de la Corte Suprema visitaron Venado Tuerto

Los ministros de la Corte Suprema de Justicia, Roberto Héctor Falistocco (presidente), Daniel Aníbal Erbetta, Jorge Camilo Baclini, y la ministra Margarita Elsa Zabalza, junto a funcionarios judiciales, visitaron el pasado viernes la ciudad de Venado Tuerto con la finalidad de recorrer la construcción del Nuevo Edificio para la Justicia Penal del Distrito, emplazado en el ex-Hospital Gutiérrez.

Posteriormente participaron de una reunión institucional en la Municipalidad junto a jueces y representantes del Poder Judicial, en la que estuvieron presentes el ministro de Obras Públicas de la provincia, Lisandro Enrico; el intendente Leonel Chiarella, la senadora departamental, Leticia Di Gregorio, funcionarios políticos de la cartera de Seguridad y representantes del Colegio de Abogados de la sede.

El objetivo principal de la reunión estuvo centrado, más allá de la recorrida por la obra del nuevo Centro de Justicia Penal, por la necesidad de incorporar en la agenda institucional la proyección de un nuevo edificio para los fueros del Derecho Privado -civil, comercial, de familia y laboral-, que requiere una urgente readaptación de acuerdo a los nuevos estándares procedimentales.

El presidente de la Corte Suprema, Roberto Falistocco relató que “esta segunda visita estuvo enmarcada en una que se hizo previamente con el ministro de Obras Públicas y surgió la posibilidad de reunirnos con el intendente pensando en el futuro, recorriendo las obras que están en construcción donde irá todo lo relacionado al fuero penal; y nos queda por resolver lo relacionado con el fuero civil, familia, los juicios de daños y perjuicios, circuito y el fuero laboral”.

Falistocco destacó que la ciudad necesita “edificios modernos adaptados a la manera que hoy existe de litigar”, con espacios amplios para realizar audiencias públicas, dado que el fuero civil está transitando hacia la oralidad. “Tenemos edificios que estuvieron acordes con otra época, con muchos más recovecos y espacios chicos, pero los cambios en el derecho procesal impactaron en el modelo arquitectónico de cómo se construye un edificio para el Poder Judicial”, enfatizó.

Oferta concreta

El intendente Leonel Chiarella junto al secretario de Gobierno, Mariano De Mattía, presentaron un proyecto concreto ante la Corte Suprema, con un terreno que está pensado para albergar los nuevos tribunales. En principio, como ocurre con el Centro de Justicia Penal del barrio Gutiérrez, se piensa en la descentralización, en una zona alejada del centro.

“Fue una reunión muy buena, con cuestiones que el Ejecutivo Municipal ya estuvo viendo con algunos terrenos, viendo las distancias y la forma de acceder. No fue una reunión solamente para decir lo que necesitamos, sino que a había propuestas en carpeta que nos hicieron conocer”, relató Falistocco.

“Tenemos una deuda en la parte edilicia para Venado Tuerto, hemos conversado sobre alternativas que puede ofrecer la Municipalidad y vamos a seguir charlando y consensuando con todos los operadores del quehacer jurídico, por esto participaron jueces y el presidente del Colegio de Abogados", amplió.

Si la Municipalidad dispone el espacio, desde el Poder Judicial aspiran a aportar el diseño, entendiendo que “nadie conoce mejor sus necesidades de espacios y funcionalidad”, confiando en que el Ejecutivo Provincial aportará los recursos para poder plasmarlo. “Hasta ahora hemos actuado así y hemos ido para adelante, por lo tanto no creo que haya dificultades con la cuestión presupuestaria”, confió.

Justicia Penal

Sobre el recorrido que realizaron por la obra del Centro de Justicia Penal, el presidente de la Corte Suprema sostuvo: “Hay más de 60 por ciento de avance, una parte estará ocupada por la Policía y otra por el fuero Penal, tanto los jueces como el Ministerio Público de la Acusación y el Ministerio Público de la Defensa, es cuestión de esperar y en un tiempo no muy lejano quizás se pueda inaugurar. Nos vamos con un futuro bastante despejado porque se está trabajando".

