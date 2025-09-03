La Capital | Javier Milei

Milei: "El domingo pintaremos de violeta la provincia de Buenos Aires"

El presidente defendió a su hermana Karina por las denuncias de coimas, a las que calificó de “injurias y opereta”. Dijo que hay empate técnico con el PJ y hizo una fuerte llamado para que la gente vaya a votar el domingo

3 de septiembre 2025 · 21:46hs
El presidente Javier Milei

El presidente Javier Milei, junto a los candidatos de LLA en provincia de Buenos Aires, cerró la campaña en un bastión peronista en medio de un fuerte operativo de seguridad.

El presidente Javier Milei encabezó este miércoles a la noche el cierre de campaña de La Libertad Avanza (LLA) en un acto en el que acusó al kirchnerismo y a Axel Kicillof de destruir la provincia de Buenos Aires, defendió a su hermana Karina de las denuncias de coimas e hizo una fuerte exhortación para que la gente vaya a votar. “El domingo le vamos a pintar la provincia de violeta”, manifestó el líder libertario en el escenario montado en la localidad de Moreno, un bastión histórico del peronismo, en medio de un impresionante operativo de seguridad.

El presidente subió al escenario con los candidatos libertarios que comentarán en las elecciones legislativas del domingo y desde el vamos repartió agradecimientos a los armadores de LLA en Buenos Aires y ensayó una encendida defensa de Karina Milei, sospechada de integrar, junto a los Menem, de una organización dedicada a coimear a prestadores de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), según se desprende de los audios de su extitular, Diego Spagnuolo. En ese contexto, condenó las “injurias y operetas que vomitan desde los rincones más oscuros de la política todos los días”.

Empate técnico en Buenos Aires

También aseguró que con el peronismo está en “empate técnico” para las elecciones del domingo próximo y dedicó gran parte de su discurso a animar a la ciudadanía a ir a votar. Es que el gobierno teme que el escándalo de las coimas haya desmotivado a sus adherentes, una situación que, según sus palabras, favorece las chances de un triunfo peronista.

El empate técnico “al kirchnerismo este escenario les aterra y por eso están dispuestos a todo para inclinar la balanza en su favor en este último tramo, y operan con las peores calumnias para desmoralizar a la gente de bien”.

También atribuyó los distintos cuestionamientos al gobierno a “campañas de desprestigio que son un ataque a la moral y a los buenos valores”.

A pesar del fuerte operativo de seguridad, en el acto se registraron incidentes entre militantes de LLA y otros manifestantes y en el que también resultó herido un periodista.

“Cuando vienen las operaciones y uno sigue adelante, entonces proceden a la intimidación física”, dijo y cuestionó al kirchnerismo por haberse “metido” con su hermana Karina.

“Días atrás, en Lomas de Zamora, me tiraron un adoquín. En este kirchnerismo inmundo, se cargaron la vida del fiscal (Alberto) Nisman. Se metieron con mi hermana”, enumeró, aunque sin mencionar la causa por las presuntas coimas en torno a la Andis.

“Los kirchneristas apelan a la agresión, pero los vamos a aplastar en las urnas”, bramó Milei.

Según Milei, “la batalla contra el kirchnerismo es una batalla moral”, por lo que volvió una y otra vez a exhortan a la gente a ir a votar el domingo. “Cada voto vale un triunfo”, afirmó.

Del acto participaron la propia Karina Milei y los candidatos provinciales de las ocho secciones electorales, además de gran parte del gabinete y postulantes a legisladores nacionales como José Luis Espert y Sebastián Pareja, entre otros.

Además de la polarización, el mandatario utilizó gran parte de su discurso para alentar la asistencia a las urnas el domingo, al advertir que, en caso contrario, el PJ “va a quedarse con la provincia”.

“Están dispuestos a hacer fraude y tenemos que luchar contra eso a capa y espada”, dijo y señaló que “lo que está en juego es cortar este ciclo vicioso de miseria y extorsión”.

En la misma línea, insistió: “Si no votan los bonaerenses honestos, van a ganar los que solo saben cobrarles impuestos”.

Noticias relacionadas
Asoma un sesión caliente en el Senado de la Nación.

El Senado debatirá el veto a la ley de discapacidad y la reforma de los DNU

La estrategia del kirchnerismo es destruir el plan económico, hacer manifestaciones violentas o intentar matarme, afirmó Milei.

Javier Milei: "El kirchnerismo va a intentar matarme"

El gobernador Maximiliano Pullaro pidió que el gobierno aclare el escándalo de los audios de supuestas coimas

Pullaro sobre las coimas: "Golpea la credibilidad del presidente"

Sacachispas no sólo es noticia por su participación en el torneo, sino por la ironía que utiliza el club en sus redes sociales.

Sacachispas se metió en política y se burló de los audios de Karina Milei

Ver comentarios

Las más leídas

Demoraron a un chofer de Uber que se desvió y llevó a Funes a una nena de 13 años

Demoraron a un chofer de Uber que se desvió y llevó a Funes a una nena de 13 años

El mensaje de Pillín antes de su asesinato: Que vengan y peleen conmigo

El mensaje de Pillín antes de su asesinato: "Que vengan y peleen conmigo"

Una esquina clave del centro rosarino se renueva con sala de juegos y bar temático

Una esquina clave del centro rosarino se renueva con sala de juegos y bar temático

Largas filas en la peatonal Córdoba por el reventón de una marca rosarina

Largas filas en la peatonal Córdoba por el "reventón" de una marca rosarina

Lo último

Reforma constitucional: la Convención avanzó con cambios en el Poder Judicial

Reforma constitucional: la Convención avanzó con cambios en el Poder Judicial

Quini 6: en el Siempre Sale festejaron solamente seis apostadores

Quini 6: en el Siempre Sale festejaron solamente seis apostadores

Milei: El domingo pintaremos de violeta la provincia de Buenos Aires

Milei: "El domingo pintaremos de violeta la provincia de Buenos Aires"

Encontraron un cadáver con signos de ahorcamiento en un contenedor en Ocampo al 1900

Un cartonero encontró los restos humanos en un contenedor de basura cerca del Parque Independencia y advirtió a los vecinos de la zona
Encontraron un cadáver con signos de ahorcamiento en un contenedor en Ocampo al 1900
El mensaje de Pillín antes de su asesinato: Que vengan y peleen conmigo

Por Martín Stoianovich

Policiales

El mensaje de Pillín antes de su asesinato: "Que vengan y peleen conmigo"

Ocho jóvenes merendaron en un bar y pagaron con una transferencia trucha
La Ciudad

Ocho jóvenes merendaron en un bar y pagaron con una transferencia trucha

Reforma constitucional: la Convención avanzó con cambios en el Poder Judicial

Por Thamina Habichayn
Política

Reforma constitucional: la Convención avanzó con cambios en el Poder Judicial

El narco Esteban Alvarado fue absuelto en un juicio por una balacera y extorsión
Policiales

El narco Esteban Alvarado fue absuelto en un juicio por una balacera y extorsión

Largas filas en la peatonal Córdoba por el reventón de una marca rosarina
La Ciudad

Largas filas en la peatonal Córdoba por el "reventón" de una marca rosarina

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Demoraron a un chofer de Uber que se desvió y llevó a Funes a una nena de 13 años

Demoraron a un chofer de Uber que se desvió y llevó a Funes a una nena de 13 años

El mensaje de Pillín antes de su asesinato: Que vengan y peleen conmigo

El mensaje de Pillín antes de su asesinato: "Que vengan y peleen conmigo"

Una esquina clave del centro rosarino se renueva con sala de juegos y bar temático

Una esquina clave del centro rosarino se renueva con sala de juegos y bar temático

Largas filas en la peatonal Córdoba por el reventón de una marca rosarina

Largas filas en la peatonal Córdoba por el "reventón" de una marca rosarina

Ocho jóvenes merendaron en un bar y pagaron con una transferencia trucha

Ocho jóvenes merendaron en un bar y pagaron con una transferencia trucha

Ovación
Un técnico que jugó y dirigió en Newells va por el pasaje a las semifinales de la Copa Argentina en el Coloso
OVACIÓN

Un técnico que jugó y dirigió en Newell's va por el pasaje a las semifinales de la Copa Argentina en el Coloso

Un técnico que jugó y dirigió en Newells va por el pasaje a las semifinales de la Copa Argentina en el Coloso

Un técnico que jugó y dirigió en Newell's va por el pasaje a las semifinales de la Copa Argentina en el Coloso

El dramático final de una alpinista que quedó atrapada a 7.200 metros de altura: la declararon muerta

El dramático final de una alpinista que quedó atrapada a 7.200 metros de altura: la declararon muerta

Argentina vs Venezuela: hora, canal y posibles formaciones de los equipos

Argentina vs Venezuela: hora, canal y posibles formaciones de los equipos

Policiales
Estuvo cuatro años preso por abusar de sus hijas, pero la denuncia era falsa
Policiales

Estuvo cuatro años preso por abusar de sus hijas, pero la denuncia era falsa

Encontraron un cadáver con signos de ahorcamiento en un contenedor en Ocampo al 1900

Encontraron un cadáver con signos de ahorcamiento en un contenedor en Ocampo al 1900

El narco Esteban Alvarado fue absuelto en un juicio por una balacera y extorsión

El narco Esteban Alvarado fue absuelto en un juicio por una balacera y extorsión

Quedó preso Dibu Gómez acusado de un crimen y una fallida extorsión a Astore

Quedó preso Dibu Gómez acusado de un crimen y una fallida extorsión a Astore

La Ciudad
Comenzó el plan de bacheo y mantenimiento vial de 250 cuadras de Rosario: qué calles abarca
La Ciudad

Comenzó el plan de bacheo y mantenimiento vial de 250 cuadras de Rosario: qué calles abarca

Ocho jóvenes merendaron en un bar y pagaron con una transferencia trucha

Ocho jóvenes merendaron en un bar y pagaron con una transferencia trucha

Cuánto cuestan los peajes para salir de Rosario por las diferentes rutas y autopistas

Cuánto cuestan los peajes para salir de Rosario por las diferentes rutas y autopistas

Bomberos Voluntarios recibirá un aporte del Concejo Municipal que engrosará sus arcas

Bomberos Voluntarios recibirá un aporte del Concejo Municipal que engrosará sus arcas

Crecida del río Carcarañá: casas anegadas, evacuados y 24 horas críticas para el sur
La Región

Crecida del río Carcarañá: casas anegadas, evacuados y 24 horas críticas para el sur

Así es la boleta única para votar en las elecciones legislativas del 26 de octubre
Política

Así es la boleta única para votar en las elecciones legislativas del 26 de octubre

Alpine decidió reemplazar a Colapinto en la primera práctica del GP de Italia
Ovación

Alpine decidió reemplazar a Colapinto en la primera práctica del GP de Italia

Pergamino pone límite al veneno y logra dictamen que da voz a pueblos fumigados

Por Luis Emilio Blanco
La Región

Pergamino pone límite al veneno y logra dictamen que da voz a pueblos fumigados

Reforma constitucional: se definieron dos temas críticos de los cambios judiciales

Por Facundo Borrego
Política

Reforma constitucional: se definieron dos temas críticos de los cambios judiciales

Javier Milei: El kirchnerismo va a intentar matarme
Política

Javier Milei: "El kirchnerismo va a intentar matarme"

El Senado debatirá el veto a la ley de discapacidad y la reforma de los DNU
Política

El Senado debatirá el veto a la ley de discapacidad y la reforma de los DNU

Michlig pidió disculpas por un exabrupto en la Convención Reformadora
Política

Michlig pidió disculpas por un exabrupto en la Convención Reformadora

Lionel Messi fue a visitar a su amigo Nicolás Vázquez en un teatro porteño
Ovación

Lionel Messi fue a visitar a su amigo Nicolás Vázquez en un teatro porteño

Quedó firme la pena para la jefa de tiratiros contra el Poder Judicial
Policiales

Quedó firme la pena para la jefa de tiratiros contra el Poder Judicial

Hallaron al último evadido de la seccional 21ª viajando en taxi en zona sur
POLICIALES

Hallaron al último evadido de la seccional 21ª viajando en taxi en zona sur

Bulevar Seguí tendrá un parque con juegos en el cantero central 
La Ciudad

Bulevar Seguí tendrá un parque con juegos en el cantero central 

Aumentó el peaje en la autopista a Santa Fe: cuánto cuesta según el vehículo
LA REGION

Aumentó el peaje en la autopista a Santa Fe: cuánto cuesta según el vehículo

El gurú del dólar ahora culpó a los ahorristas de la volatilidad cambiaria
Economía

El gurú del dólar ahora culpó a los ahorristas de la volatilidad cambiaria

El cuerpo sin vida encontrado en el Paraná tenía traumatismo de cráneo
La Ciudad

El cuerpo sin vida encontrado en el Paraná tenía traumatismo de cráneo

Cómo están las rutas de la región tras la lluvia: se normaliza la ruta nacional 8
LA REGION

Cómo están las rutas de la región tras la lluvia: se normaliza la ruta nacional 8

El sobrino de un exjugador de Newells se fugó de una comisaría y lo recapturaron
Policiales

El sobrino de un exjugador de Newell's se fugó de una comisaría y lo recapturaron

Tras una violenta entradera en el sur provincial, el auto apareció en Rosario
Policiales

Tras una violenta entradera en el sur provincial, el auto apareció en Rosario

En Central ya se transita la calma que llegó después de la tormenta

Por Elbio Evangeliste
Ovación

En Central ya se transita la calma que llegó después de la tormenta

Newells pagará una multa a la AFA por la ausencia a las conferencias de Fabbiani

Por Hernán Cabrera
Ovación

Newell's pagará una multa a la AFA por la ausencia a las conferencias de Fabbiani