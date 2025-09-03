Milei: "El domingo pintaremos de violeta la provincia de Buenos Aires"

El presidente defendió a su hermana Karina por las denuncias de coimas, a las que calificó de “injurias y opereta”. Dijo que hay empate técnico con el PJ y hizo una fuerte llamado para que la gente vaya a votar el domingo

El presidente Javier Milei, junto a los candidatos de LLA en provincia de Buenos Aires, cerró la campaña en un bastión peronista en medio de un fuerte operativo de seguridad.

El presidente Javier Milei encabezó este miércoles a la noche el cierre de campaña de La Libertad Avanza (LLA) en un acto en el que acusó al kirchnerismo y a Axel Kicillof de destruir la provincia de Buenos Aires, defendió a su hermana Karina de las denuncias de coimas e hizo una fuerte exhortación para que la gente vaya a votar. “El domingo le vamos a pintar la provincia de violeta”, manifestó el líder libertario en el escenario montado en la localidad de Moreno, un bastión histórico del peronismo, en medio de un impresionante operativo de seguridad.

El presidente subió al escenario con los candidatos libertarios que comentarán en las elecciones legislativas del domingo y desde el vamos repartió agradecimientos a los armadores de LLA en Buenos Aires y ensayó una encendida defensa de Karina Milei, sospechada de integrar, junto a los Menem, de una organización dedicada a coimear a prestadores de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), según se desprende de los audios de su extitular, Diego Spagnuolo. En ese contexto, condenó las “injurias y operetas que vomitan desde los rincones más oscuros de la política todos los días”.

También aseguró que con el peronismo está en “empate técnico” para las elecciones del domingo próximo y dedicó gran parte de su discurso a animar a la ciudadanía a ir a votar. Es que el gobierno teme que el escándalo de las coimas haya desmotivado a sus adherentes, una situación que, según sus palabras, favorece las chances de un triunfo peronista.

El empate técnico “al kirchnerismo este escenario les aterra y por eso están dispuestos a todo para inclinar la balanza en su favor en este último tramo, y operan con las peores calumnias para desmoralizar a la gente de bien”.

También atribuyó los distintos cuestionamientos al gobierno a “campañas de desprestigio que son un ataque a la moral y a los buenos valores”.

A pesar del fuerte operativo de seguridad, en el acto se registraron incidentes entre militantes de LLA y otros manifestantes y en el que también resultó herido un periodista.

“Cuando vienen las operaciones y uno sigue adelante, entonces proceden a la intimidación física”, dijo y cuestionó al kirchnerismo por haberse “metido” con su hermana Karina.

“Días atrás, en Lomas de Zamora, me tiraron un adoquín. En este kirchnerismo inmundo, se cargaron la vida del fiscal (Alberto) Nisman. Se metieron con mi hermana”, enumeró, aunque sin mencionar la causa por las presuntas coimas en torno a la Andis.

“Los kirchneristas apelan a la agresión, pero los vamos a aplastar en las urnas”, bramó Milei.

Según Milei, “la batalla contra el kirchnerismo es una batalla moral”, por lo que volvió una y otra vez a exhortan a la gente a ir a votar el domingo. “Cada voto vale un triunfo”, afirmó.

Del acto participaron la propia Karina Milei y los candidatos provinciales de las ocho secciones electorales, además de gran parte del gabinete y postulantes a legisladores nacionales como José Luis Espert y Sebastián Pareja, entre otros.

Además de la polarización, el mandatario utilizó gran parte de su discurso para alentar la asistencia a las urnas el domingo, al advertir que, en caso contrario, el PJ “va a quedarse con la provincia”.

“Están dispuestos a hacer fraude y tenemos que luchar contra eso a capa y espada”, dijo y señaló que “lo que está en juego es cortar este ciclo vicioso de miseria y extorsión”.

En la misma línea, insistió: “Si no votan los bonaerenses honestos, van a ganar los que solo saben cobrarles impuestos”.