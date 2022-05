"Mi gran adversario y mi gran enemigo es Macri", dijo Alberto Fernández en Berlín

Fernández, que se encuentra de gira por Europa., fue consultado por encuestas según las cuales el electorado sostiene que preferiría a los ex mandatarios Macri y Cristina Fernández de Kirchner como candidatos.

"Usted habló de reelección, ¿de dónde van a sacar los votos entonces?", le preguntó la periodista Jenny Pérez.

"Los votos van a salir de Argentina, pero mi problema no es mi reelección sino ver cómo sacamos a la Argentina de ese lugar", respondió el mandatario y agregó: "Confiaría un poquito menos en las encuestas que están muy manipuladas".

"Yo no he decepcionado a parte de mi electorado, no pienso semejante cosa, eso dicen algunos", sostuvo Fernández y consideró que "la pandemia afectó mucho a la población argentina; el mundo fue una víctima de la pandemia y la causa no es del Gobierno sino de la pandemia".