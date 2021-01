¿Mellizos de distinto padre? Extraño caso conmueve a Colombia

Inmediatamente el grupo de científicos decidió llevar a cabo un "panel del cromosoma Y", que puede aplicarse a personas del género masculino ya que se pasa de generación en generación solo por los genes paternos y son idénticos entre padres e hijos. Por su parte, la doctora Lilián Andrea Casas manifestó: "El cromosoma Y se segrega solo por la línea paterna, y lo hace en bloque de una generación a otra, nunca cambia. Entonces, al no cambiar, se espera que esos marcadores de cromosoma Y sean completamente idénticos al del padre."

Una vez realizado el estudio, se esperaba que fuera totalmente coincidente entre el par de mellizos y el padre. La realidad es que en uno de los casos fue así. Sin embargo, en el otro se identificaron 14 de 17 "no coincidencias". En este tipo de casos suele repetirse el procedimiento para que no haya margen de error, aunque la segunda vez el resultado fue el mismo, lo que dejó revelar que uno de esos pequeños no era el hijo de quien pidió hacer los estudios.

Este tipo de casos recibe el nombre de superfecundación heteroparental y, según la UNAL "se produce cuando un segundo óvulo, liberado durante el mismo ciclo menstrual, es fertilizado por un espermatozoide de un hombre diferente." El hecho se consideró un fenómeno ya que no suele ocurrir frecuentemente tanto en Colombia como en otros lugares del mundo. Estadísticamente, 1 de cada 400 concepciones de gemelos finalizan siendo de padres diferentes.