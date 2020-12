¿Cómo sacar un porcentaje de forma simple y rápida?

En las vidrieras de los negocios aparecen carteles gigantes que anuncian descuentos: "15% off", por ejemplo. En la góndola del supermercado, un papel advierte que "si llevás un paquete, la segunda unidad va con 60 por ciento de descuento". Claro que a veces pasa al revés: a los compradores se les recarga el 21% de IVA. O deben sumar un recargo si se abona una compra con tarjeta de crédito. Allí, entran las dudas sobre qué es un porcentaje y cómo sacarlo. No, no hay que ser un genio matemático. Hay varias maneras de hacerlo y no son difíciles.