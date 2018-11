Visitas para el público y grupos de escolares

El Tríptico de la Infancia cuenta con visitas para todo público y para grupos de escuelas o de cualquier tipo de institución, y hay que sacar turno previamente. En lo que va de 2018 (y hasta octubre pasado) visitaron el Tríptico 417 mil personas, entre público general y grupos principalmente de escolares, tanto de Rosario como de otras localidades. Poco más de 28 mil personas más que en 2017. El momento del año que suma más asistentes es durante las vacaciones de invierno, donde se desarrollan espectáculos con artistas locales e invitados de otros puntos del país. Desde la Secretaría de Cultura y Educación municipal, señalan que el Tríptico se ha instalado en los viajes educativos de todos los pueblos y ciudades de Santa Fe, Córdoba y la provincia de Buenos Aires, entre otras. Además, de los contingentes de todo el país con alumnas y alumnos de 4 grado que llegan a Rosario para realizar la promesa a la bandera. Destacan también que "ningún grupo o visitante particular deja de ingresar a estos espacios públicos si no puede abonar el costo de la entrada que es de 30 pesos y los menores de 4 años entran siempre gratis, los espectáculos y programaciones especiales no tienen ningún costo ni entrada extra". Para los recorridos semanales para grupos, hay que solicitar turnos de lunes a viernes de 9 a 15. Más información en ww.rosario.gob.ar/tríptico ó al correo: triptico@rosario.gob.ar

También en Facebook: TripticodelaInfancia