Terapia de corta duración para personas con esclerosis múltiple

Presentaron una nueva droga de toma oral para el tratamiento de personas adultas con esclerosis múltiple. De ese modo, la Argentina se convierte en uno de los primeros países de Latinoamérica en contar con esta medicación.

Durante el lanzamiento en Rosario, que se realizó la semana pasada, se explicó que es la primera terapia oral de corta duración "con un esquema de administración simplificado en el que se indica sólo por un máximo de 20 días durante 2 años y ha demostrado eficacia clínica sostenida por hasta 4 años, evaluada en función de la disminución de la actividad de la enfermedad, reflejada en menores niveles de progresión de la discapacidad y de la tasa de brotes, así como en estudios de resonancia magnética".

La esclerosis múltiple es una enfermedad crónica e inflamatoria del sistema nervioso central. Su forma más frecuente es la denominada Remitente Recurrente y alcanza al 85 por ciento de los casos. "Se estima que entre de 9 mil y 12 mil argentinos padecen esclerosis múltiple, una afección que generalmente se manifiesta en forma de brotes o recaídas con síntomas como trastornos motrices o de coordinación, entumecimiento en brazos o piernas y visión borrosa o visión doble", dijo Jorge Correale, jefe de Neuroinmunología y Enfermedades Desmielinizantes del Instituto de Investigaciones Neurológicas Dr. Raúl Carrea (Fleni), quien visión la ciudad para dar a conocer la nueva terapia de laboratorios Merck.

En una charla con Más, el profesional respondió sobre las características de los pacientes, los tratamientos disponibles y el rol de los familiares, entre otros aspectos vinculados a esta patología.

EM_DASH¿Existe un perfil de paciente con esclerosis múltiple?

—Podemos decir que es más prevalente en mujeres. En una proporción de 3 mujeres por cada hombre. También que hay una mayor incidencia en adultos jóvenes (entre los 20 y 40 años). Los síntomas de inicio son muy variables. Los más frecuentes: visión doble, disminución de la agudeza visual, trastornos de equilibrio, pérdida de fuerza en brazos o piernas, compromiso en el control de esfínteres (incontinencia urinaria, el más frecuente), pero otros síntomas neurológicos también pueden presentarse.

EM_DASHEl pronóstico, ¿de qué depende?

—Del sexo, de la edad y la etnia como variables más sencillas. En general vemos un peor pronóstico en hombres luego de los 40 o 45 años, de raza afroamericana. Sin embargo, hay datos clínicos —y de los métodos complementarios que el médico evalúa— y que le permiten tener una visión del pronóstico de ese paciente y consecuentemente elegir el tratamiento adecuado. Sin dudas, los pacientes con peor pronóstico requieren tratamientos más agresivos.

EM_DASH¿Cuáles son las terapias actuales?

—Hay cuatro caminos paralelos: el tratamiento de las exacerbaciones, que lo tratamos con corticoides; el tratamiento sintomático, para el control de síntomas específicos como dolor, incontinencia urinaria, rigidez (espasticidad), fatiga y que depende de la forma clínica y de la agresividad de la enfermedad (brotes y remisiones). En formas progresivas sólo contamos con fármaco y aún no está aprobado en Argentina. Y desde ya la neurorrehabilitación que acelera la recuperación, evita otros problemas como rigidez de las articulaciones o retracción de los tendones y disminuye el dolor.

EM_DASHEl rol de la familia suele ser central en una enfermedad tan compleja...

—Por la edad de inicio de la esclerosis múltiple es una enfermedad con impacto no sólo médico sino también socioeconómico. Es una patología, no sólo del paciente sino también de su entorno. La contención familiar es fundamental. Al afectar sobre todo a mujeres jóvenes presenta un impacto significativo sobre el embarazo y posparto, condicionando, por ejemplo, el momento más adecuado para buscar un embarazo a pesar de que la esclerosis múltiple no afecta la fertilidad.

EM_DASH¿Qué sucede con las obras sociales...cubren toda la terapia?

—Las obras sociales cubren la medicación específica en un 100 por ciento dada la existencia de un plan médico obligatorio. Ese es "el piso" de cobertura. Luego reciben un reembolso estatal; sin embrago para otras necesidades del tratamiento sintomático, la rehabilitación la terapia ocupacional, psicología, etc, se cubre como cualquier otro fármaco (en general 40 por ciento) o con un límite de prestaciones. Si el paciente cuenta con cierto grado de discapacidad puede obtener un certificado de discapacidad con el cual tiene derecho a una cobertura del 100 por ciento en la medicación y prestaciones relacionadas con su enfermedad.

EM_DASH¿Se sugiere el apoyo psicológico para paciente y familia?

— Siempre aconsejable siempre que el paciente esté de acuerdo, lo acepte.

EM_DASH¿Es una dolencia hereditaria?

—No es hereditaria, vale decir que no se hereda un gen particular. Sí se puede heredar una predisposición, lo cual significa que hijos de padres con esclerosis múltiple tienen más chances de desarrollar la enfermedad que aquellos individuos que no tienen este antecedente.

EM_DASHPuede mencionar los beneficios, forma de administración y disponibilidad de la nueva droga?

—Cladribine ya esta disponible para su prescripción. Está indicada en pacientes con formas activas de la enfermedad, es decir, los que hayan tenido un episodio en el último año o presenten lesiones "inflamadas" en los estudios de resonancia magnética. El tratamiento es de fácil administración: es oral, se indica 10 días el primer año, 10 días el segundo año y luego en el tercer y cuarto año los pacientes no reciben tratamiento. El fármaco tiene alta eficacia, un muy buen perfil de seguridad (sólo se ha reportado incremento de las infecciones por el virus del herpes) y al ser de fácil administración con la necesidad de pocos controles en su monitoreo posterior estamos seguros de que mejora significativamente la adherencia (cumplimiento) al tratamiento. Lo que sucede luego del cuarto años es algo que deberemos esperar, posiblemente hasta fin de año, para conocer resultados de pacientes tratados y seguidos por un período de hasta ocho años.