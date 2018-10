Solari, el poeta

"Solari es un poeta de puta madre. Yo creo que la Academia Argentina de Letras le debe a Solari un reconocimiento porque me parece que es de las cosas más importantes que han pasado en las letras argentinas en los últimos tiempos".

Así responde Rocambole cuando se le pregunta por su vínculo con las letras del Indio. Es que si los dibujos del Mono Cohen se convirtieron en tatuajes, las letras del cantante de Los Redondos se transformaron en banderas y graffitis. Frases tatuadas en el inconsciente colectivo de generaciones de pibes y pibas.

"No conozco muchos de escritores ni soy experto en literatura. Pero creo que Solari es de lo mejorcito. Y me parece —dice Rocambole— que no se lo reconoce a nivel académico por el hecho de que provenga del rock, porque mal que nos pese siempre hay una diferencia entre el arte sublime y el popular".

Apunta incluso que aún hoy se ven titulares de medios que eligen alguna frasesita ricotera para contar mejor una noticia: "Cuando uno se apropia de frases hechas es porque son significativas, valen literariamente. Y para mi es uno de los poetas del siglo en las letras castellanas".

Alguna vez Rocambole eligió la poética de Pura Suerte como su favorita. La canción inédita de las primeras épocas de Los Redondos que dice: "Yo no puedo librarme a lo que te debo como ilusión".