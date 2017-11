Recursos para encarar un casting

La encargada de las audiciones de Pol-ka, Soledad Correa, visitará Rosario el 25 y 26 de noviembre para dictar una charla magistral y un seminario para actores y actrices. Antes habló con Más sobre su profesión y dio algunas claves para superar una prueba televisiva con éxito.

Soledad Correa, directora de casting de TV y cine, reconocida en el medio artístico por su amplia trayectoria y por los productos en los que participó, será la encargada de dictar una clase magistral de herramientas para casting y un seminario de actuación en Rosario. Las actividades, que se desarrollarán en la Universidad Abierta Interamericana (UAI), pretenden que los actores locales adquieran herramientas para poder lucir su singularidad y superar algunas trabas en el momento de demostrar sus recursos en una audición.

Es una de las pocas veces que la directora ofrece sus conocimientos en el marco de una actividad de este tipo fuera de Buenos Aires. La propuesta local está impulsada por el actor Juan Ignacio Cane. "El objetivo es que actores y actrices de la ciudad puedan informarse, capacitarse, entrenarse con algunas personalidades a las que no siempre se accede fácilmente. Rosario tiene muchísimos profesores y docentes de gran nivel pero es cierto que muchos chicos y chicas se van a la capital a hacer este tipo de seminarios con todas las dificultades que eso conlleva. Por eso acercamos esta oportunidad a Rosario, y esta vez con Sole", dice. Cane agrega que la charla, que es masiva, y el seminario, que tiene cupos limitados (y que incluye una parte práctica muy atractiva en la que la directora enviará un texto previo que deberá ser expuesto por los actores) se inscriben en una serie de acciones que se fortalecerán durante el 2018.

Antes de venir a la ciudad, Soledad Correa habló con Más sobre esta experiencia y remarcó que espera con entusiasmo la visita. "Me encanta la idea de viajar para ofrecer esta iniciativa que hace foco en la preparación para casting de TV. Después de tantos años de trabajo veo cómo los actores suelen llegar a estas instancias con mucho miedo, con prejuicios o con la idea de que tienen que pasar una evaluación que será implacable y que definirá el resto de su carrera", comenta la mujer que está ahora abocada a una nueva ficción de Pol-ka y que hizo, recientemente, el casting de El Maestro.

Correa comenzó como productora televisiva en G.P producciones, en el programa Perdona Nuestros Pecados y continuó como productora independiente para Cuatro Cabezas. Ya hace más de 10 años que se dedica al área de casting. La experiencia de Vientos de Agua, la súper producción de Juan José Campanella fue algo que anota entre los entrenamientos que personalmente más le sirvieron. "Había que elegir a cientos de personas por capítulo, fue fortísimo, intenso, como hacer un doctorado", señaló con una sonrisa.

La actual directora de casting de Pol-ka (hizo Amas de Casa Desesperadas, Epitafio, Para Vestir Santos, Violeta, Soy Luna, entre muchas otras ficciones) tiene además numerosas experiencias en cine. Fue asistente para la película El Niño de Barro y las Crónicas de Narnia, para Disney, por ejemplo. Además realizó decenas de tareas como freelance para MTV y TNT.

Cuenta que de chica no tenía claro que quería pertenecer a este mundo pero que apenas se inició en la tele sabía que el detrás de cámara era su lugar. "Cuando podía iba como espectadora a ver cómo se hacían los programas, me quedaba encantada con el backstage de cualquier tipo de programa".

"Como productora de Pol-ka pasé por diferentes áreas pero no era la producción de ficción lo que me interesaba. Sí el casting, de pronto empecé a sentir que era exactamente eso lo que deseaba hacer. La verdad es que soy una creyente del hacer y hacer para poder descartar", enfatiza.

"La tele tiene mucho de oficio en todos los ámbitos, de aprender haciendo. El cine sin dudas tiene otras características", añade.

¿Qué se busca en un protagonista, por ejemplo? Soledad Correa dice que "uno tiene que ver en esa persona una energía especial, que en realidad vale para cualquier papel. Necesitamos que ese chico, esa chica, se muera por ser el protagonista aunque tenga que decir «la mesa está servida»".

"Creo que hay un compromiso que excede lo ligado directamente al estudio o la preparación. Tiene que notarse como una intención de que la está pasando muy bien, de que no viene al casting a sufrir. Eso se nota y mucho, y es clave. Se ve rápido el que viene porque se lo quiere sacar de encima...es fácil detectar al que la está pasando mal. Y por eso son valiosas estas instancias de charlas o seminarios porque todo lo que se siente se transmite en la cámara y por ahí el actor no logra manejarlo o está lleno de prejuicios al respecto", cuenta.

"Hace poco, haciendo El Maestro, Julio Chávez me dijo: a mí lo que me gusta de los bailarines es que del número 1 al número 100 tienen que pasar por lo mismo para aprender, para ser bailarines", y lo cierto, agregó Correa,"es que para ser actor no pasa eso necesariamente, no hay un recorrido establecido, no hay una única formación que te garantice nada".

"Obvio que siempre pero siempre estoy del lado de la formación, pero en el universo de lo actoral eso no siempre es lo que prima, es la realidad", comenta.

Lidiar con las frustraciones es otro hito en la vida de un actor, y sobre eso también hablará la directora de casting durante dos jornadas en Rosario. "Mirá, en el casting influyen dos vías: primero, el actor, y después el personaje que estás casteando. Capaz que tengo enfrente a un muy buen actor pero el personaje «no lo elige». Entonces no lo llamamos pero tal vez se lo tiene en cuenta para otro proyecto. No se evalúa una sola posibilidad. No es matemático tampoco. La instancia del casting suele ser muy estresante porque la gente la piensa como la única oportunidad", resume Correa.

"Ojalá podamos vernos cara a cara con los rosarinos e intentar darles otra mirada, ofrecerles más información para que no se sientan tan desprotegidos cuando tienen que pasar una audición. Poder compartir las experiencias siempre abre la cabeza", dice.

La preparación para casting de TV cuenta con dos propuestas. Una clase magistral que será el sábado 25 de noviembre de 15 a 17 y tiene un arancel de 500 pesos. Y un seminario de actuación (que incluye la charla) el sábado 25 y domingo 26 con un costo económico de 1.800 pesos. Esta última instancia es sólo para un número reducido de personas por las características del trabajo que se plantea.

Los interesados pueden comunicarse al 4408010 y 4728400 o al mail uai.extensionrosario@uai.edu.ar. Hay también una página en Facebook: Actores Rosarinos Entrenando.