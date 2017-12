¿Qué protector solar es el más adecuado?

Desde el área de Dermatología de Mayo Clinic en Rochester, Minnesota, la experta Dawn Davis, hizo nuevas recomendaciones para los usuarios y usuarias de protectores solares. No sólo es importante encontrar el producto correcto y darle el uso adecuado sino también tener en cuenta otros aspectos para proteger la piel y la vista de la acción de los rayos solares. Si bien los niños son los más sensibles a los efectos nocivos de la exposición inadecuada al sol, todos deben protegerse para evitar lesiones, algunas de las cuales pueden provocar con el paso de los años cáncer cutáneo, cada vez más frecuente en todo el mundo.



—¿Cuáles son los mejores protectores solares para los niños?

— A partir de los 6 meses de edad pueden usar el mismo protector solar que los adultos, aunque los que están etiquetados para niños también son buenos. Lo único que debe tener en cuenta es que el protector solar sea de amplio espectro y con factor de protección solar (FPS) de por lo menos 15. Cuando busque un protector solar es importante que el adulto revise que la etiqueta diga "amplio espectro", porque eso significa que la protección es contra ambos tipos de rayos solares ultravioletas: los UVA y los UVB. Los rayos UVA son la longitud de onda larga de la luz que penetra hasta las capas profundas de la piel, mientras que los rayos UVB son la longitud de onda corta de la luz que traspasa la superficie de la piel y ocasiona las quemaduras de sol. El FPS es la medida de cuán bien obstruye los rayos UVB el protector solar. Los expertos coinciden en que un factor de protección solar de 15 es lo mínimo necesario para prevenir daños en la piel a consecuencia de los rayos UVB. Los protectores solares con FPS superior a 50 ofrecen solamente un poco más de protección contra los rayos UVB, comparado frente al FPS de 30 o 50. Eso significa que posiblemente no valga la pena pagar más por los protectores solares con FPS muy alto, como FPS de 100, sólo por el tipo de protección que ofrecen.

— ¿Cuál es la manera de aplicarlos?

— La clave para obtener todo el beneficio del protector solar es aplicarlo generosamente y con frecuencia. La mayoría de las personas no se lo aplican en cantidad suficiente, pues alrededor de dos cucharadas de protector solar, o sea aproximadamente 1/8 de taza, debe alcanzar sólo para la cara, el cuello y el dorso de las manos. Es imprescindible que se repita la aplicación del protector solar cada dos horas mínimo, o más a menudo si la persona se mete en el agua o transpira, porque el protector solar puede ser resistente al agua, pero ninguno es a prueba de agua.

—¿Funciona el protector solar en aerosol igual que las lociones?

— El protector solar en aerosol es igual de eficaz que la loción, pero puede ser más difícil de distribuir uniformemente y de aplicar en cantidad suficiente. La loción es más predecible porque permite ver y sentir dónde se la aplica. Debido a ello, la loción tiende a ser mejor alternativa para protegerse bien del sol.

— ¿En qué momento debemos colocarlo en la piel?

— Aplíquese protector solar siempre que salga al exterior, aunque no brille el sol. La luz ultravioleta atraviesa las nubes y se refleja en el agua, la nieve y otras superficies. Al reflejarse, los rayos se vuelven más potentes, y eso hace más importante la aplicación del protector solar.

— ¿La ropa con factor de protección ultravioleta protege mejor contra el sol que las camisetas normales de manga larga?

— La ropa con factor de protección ultravioleta (FPU) es una buena alternativa que ofrece protección solar constante y no necesita volver a aplicarse. Si no desea preocuparse de volver a aplicar el protector solar, la ropa con FPU puede ser útil, especialmente en niños activos que no tienen ningún interés en quedarse quietos durante unos minutos hasta repetir la aplicación del protector solar. Muchas de esas prendas de vestir tienen FPS de 50, lo que supera a cualquier camisa normal o sombrero de tejido espeso que tienen un FPS de alrededor de 15. La ropa con FPU también está confeccionada para mojarse, lo que permite a los niños llevarla puesta en el agua.

—¿Si coloco el protector solare de manera adecuada, puedo quedarme tranquilo?

— Si se desea obtener la máxima protección contra el sol, no hay que confiar únicamente en el protector solar o en la ropa, sino que es preciso evitar exponerse a la luz directa del sol durante la mitad del día, cuando los rayos son más fuertes. Si la persona sale a algún lugar que no ofrece mucha sombra, debe llevar una sombrilla que le sirva de escudo contra el sol. Además, hay que tener a mano un sombrero de ala ancha y anteojos de sol para adultos y para niños. Si se utilizan estas medidas, toda la familia estará a buen recaudo del sol.