Proyecto solidario para vivir cada día

“Quiero aprovechar este espacio para contarles a los lectores, que a raíz de la depresión y la esclerosis múltiple, en febrero del 2018 gesté el Proyecto Solidario Virtual Hoy puede ser un gran día, una herramienta para difundir y sensibilizar a la sociedad respecto a la esclerosis múltiple e intentar que cada uno se ponga un poco en el lugar del otro, para comprender por ejemplo, que siente un paciente con esta patología, que carga, además, con la enorme tarea de visibilizar conductas y características que son en muchos casos invisibles para el entorno”, dice Román Luna.

Inspirado en la letra del cantautor Joan Manuel Serrat, a quien admira profundamente, este "project" tiene como ejes fundamentales, la motivación, el deporte, la salud y la comunicación. “Lo creamos con la colaboración del diario digital www.saludnews24.com.ar y hoy contamos con grato apoyo de Reebok Argentina, Universidad Isalud y la Unión de Trabajadores del Turf y Afines, empresas e instituciones que se suman y aportan desde su compromiso lo necesario para lograr avanzar y superar fronteras propias y sociales. En este contexto es que además hacemos hincapié en la importancia de realizar actividad física para mejorar la calidad de vida, tanto de los pacientes con EM como de los ciudadanos en general”.

La propuesta, agrega, es un reto compartido: “Surgió a partir de una realidad concreta, desde lo más íntimo de mi ser pensé: alguien tiene que hacer algo, no podemos quedarnos de brazos cruzados esperando ser comprendidos, contenidos o victimizados”.

Román menciona que “en el marco de incertidumbre y desencanto que me rodeaba, a falta de contención o respuestas útiles, entendí que no había un quién, sino un todos basado en el accionar. Es el momento de gestionar, de transformar ese inconformismo. Con 44 años, afectado y diagnosticado con EM, en marzo del 2018 me propuse un objetivo: comenzar a entrenar para lograr correr y participar de carreras cortas en un principio, y más largas en el futuro. Y pude mostrar que con esfuerzo y motivación se puede llegar a la meta, no importando ni la edad cronológica ni algunas dificultades físicas”.