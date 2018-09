Preguntas incómodas en la novena edición de TEDxRosario

Casi todos saben de qué se habla cuando se mencionan las charlas TED (tecnología, entretenimiento, diseño), ideadas en 1984 y realizadas en forma anual desde 1990. Conferencistas —algunos con enorme experiencia y otros novatos pero igualmente atractivos— ofrecen en pocos minutos su mirada sobre cómo encarar los avatares de la vida, siempre con un toque importante de creatividad. Las charlas TED son seguidas por miles de personas, en todo el mundo. Y Argentina no es la excepción. Desde hace un tiempo Rosario tiene también su edición, cada año. Esta vez la propuesta pasa por un interrogante: "¿Cuánto hace que no te hacés una pregunta incómoda?". Así se lanza la novena edición de TEDxRosario "Al límite de la ignorancia", esta vez en el renovado Anfiteatro Municipal Humberto de Nito, en las inmediaciones del Parque Urquiza de Rosario, el sábado 6 de octubre.

Las entradas son gratuitas y se asignarán por sorteo días previos al evento, para todos aquellos que se inscriban a través de la web www.tedxrosario2018.eventbrite.es

Los organizadores comentaron que la convocatoria está abierta tanto para los seguidores de TEDxRosario como para todo aquel de 0 a 100 años que quiera abrir su mente a nuevas posibilidades de conocimiento.

"Al límite de la ignorancia" estará a cargo de un grupo de pensadores y emprendedores que compartirán aquellas cosas que más los apasionan: las ideas. El evento será conducido por los maestros de ceremonia Francisco Chaves y Ximena Díaz Alarcón.

Francisco Chaves trabajó en reconocidas empresas de diferentes industrias, en la última, viajó y negoció en más de 30 países con diferentes culturas. Su compañera en el escenario, Ximena Díaz Alarcón, es una "curiosa empedernida" a la que le interesan "mucho los seres humanos". Fue oradora de TEDxRosario 2017.

¿Quiénes se suman esta año a la experiencia? Los primeros cinco oradores anunciados son:

Matías Jurisich: cantinero, fotógrafo amateur y productor de vermut artesanal. Se autoproclamó hace unos años como #GorditoFeliz. Trabaja en gastronomía hace más de 15 años. Participa en muchos torneos de coctelería. Gracias a su trabajo viajó por muchos países. Su mayor hito coctelero es haber hecho gin tonics en un velorio.

Juan Mascardi: guionista, creador de narrativas transmedia, docente. El rosarino bebe de las historias vivas y las hace fluir tanto en el terreno audiovisual como en el más artesanal de los formatos. Es licenciado en Comunicación Social, especialista en Comunicación Digital Interactiva (UNR), director y docente en las licenciaturas de Periodismo y Producción y Realización Audiovisual (UAI) y periodista.

Fredi Vivas: ingeniero en sistemas de información, especializado en Big Data. Profesor en Disciplinas Industriales del Global Solutions Program de Singularity University (NASA+Google) en Silicon Valley. A los 10 años leyendo la revista Muy Interesante se enganchó con la Ciencia y la Tecnología. Aunque nunca fue lo que se considera un genio de las ciencias exactas, encontró en la informática una herramienta para superarse y conseguir impacto positivo en la sociedad. Actualmente es profesor en Universidades y CEO de RockingData, una startup dedicada a brindar servicios de Data Science y Big Data.

 Eduardo Kastika: hace más de 30 años que se dedica a despertar la innovación y la creatividad en emprendedores, profesionales, empresas y organizaciones de todo tipo. Curiosamente (o no tanto) su formación es en Economía, Gestión y Tecnología. Es doctor en Ciencias Económicas, master en Gestión de la Ciencia y la Tecnología, post graduado en Facilitación de Técnicas para la Creatividad y la Innovación en Buffalo, Nueva York. Sin embargo, su "bunker" en Palermo Soho no se parece en nada al de un "Administrador" sino mucho más a un laboratorio en donde surgen y se prueban las ideas que, luego, Eduardo escribe en sus libros, dicta en sus conferencias, aplica en sus workshops y enseña como Profesor Titular de la UBA.

 Malena Famá: nació en el conurbano bonaerense. Orgullosamente argentina y latinoamericana un día se dio cuenta de que deseaba dedicar su vida a disminuir la inequidad social y por eso creó y preside Multipolar, una organización social que tiene como objetivo que personas en situación de extrema vulnerabilidad social salgan adelante a través del trabajo decente. En un mismo día puede acompañar a una persona que vive en la calle o tramitar un subsidio habitacional para luego salir corriendo a negociar salvaguardas sociales en un proyecto del Banco Mundial.





Vivencias de otros años

Florencia Balestra, dibujante, artista, creadora, fue oradora de TEDxRosario en 2012. ¿Qué recuerda de aquella experiencia?





—¿Cómo te sentiste después de participar en estas charlas?

— Sentí que había sorteado un desafío muy grande para mí que era hablar frente a tanta gente con un alto nivel de escucha de contenido. No era un público cualquiera. Por otro lado, la invitación me puso a pensar, escribir y redactar y desarrollar una idea que poco tiempo después fue el título de una gran muestra que hice en los tres túneles del Centro Cultural Parque de España: "Una idea es como un beso" (2013).





— En tu charla dijiste que dibujar te entretiene y por eso la palabra entretenimiento te gusta tanto, ¿podés explicar más ese gusto?

— Hablo de entretener por esto de "entre tener", tener algo entre manos y que algo me contenga. Como los márgenes de un río que contienen su cauce y por eso no se desborda y logra fluir. Valoro mucho que algo logre captar mi atención, me atrape, me seduzca.





— Sobre el final de aquella exposición (que puede verse en internet) hiciste una explicación muy interesante de lo que significa una idea. Hay varias frases para destacar, una es: "Para llegar a una idea es necesario el entusiasmo".





— En "Una idea es como un beso"reúno la razón y la emoción que suelen ir por diferentes caminos.Y cuando digo "porque un beso, como una idea, es todo lo que uno es, en ese instante" hablo de una totalidad, de un cosmos; todo el tiempo se condensa en un instante, en ese instante. Una buena idea, una gran idea lleva toda tu historia, toda tu vida adentro. Un beso también.





—Además mencionaste: "Una idea es pensamiento. Pensar es moverse en el infinito"...

— ¡Tal cual! Pensar es moverse sin moverse de un lugar. En cambio tu mente puede llegar a cualquier lugar, a cualquier parte. Podes volar, podes flotar, podes elevarte y todo eso con tu cuerpo es imposible. Es genial y muy poderoso.





— ¿Cómo te motivás cuando estás desganada o frente a las luchas diarias que nos tocan vivir?

— Siento que mi entusiasmo, mis ganas vienen de adentro. El afuera no logra tumbarme, no lo culpo. A veces al contrario, me fortalece. Me veo paciente, insistente y persistente; adoro "el día a día". Navego bien contra la corriente, soy silvestre, me adecuo sin perder mi naturaleza. Soy "gánica" (como decía Federico Manuel Peralta Ramos) por naturaleza. Muchísimas cosas me interesan y suelo involucrar mucha gente en mis proyectos. Uno de mis lemas es "Juntarse hace bien".





— ¿Un próximo desafío?

—Publicar un libro, ¡desafío que me da pereza armar! Y un viaje con una estadía fuera del país que estoy organizando con proyectos de trabajo y acciones fuera de Rosario.





— ¿Podemos dibujar un mundo mejor?

—Sí. Amando lo que hacemos, valorando lo que tenemos. Dibujando vínculos sanos, solidarios. Y lo que no tenemos salir a buscarlo, a proponerlo, a crearlo y no quedarnos en un lamento inmóvil, pasivo. Lo insano es no hacer, en mi caso, no dibujar.