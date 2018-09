Posteos en primera persona que se viralizan cada vez más

¡ME VIOLARON TODOS,ME VIOLARON TODOS, ME VIOLARON TODOS!", gritó Magalí apenas despertó del coma. Trece años tiene. O tenía. La madre no sabe bien por qué parece una nena de seis años. Dice que no habla. Que se arrancó la sonda en medio de una crisis y tuvieron que sedarla. Que tiene la vagina destruida. Que hay quemaduras de cigarrillo en todo el cuerpo incluyendo las orejas. Arañazos en el pecho y el abdomen de cuando intentó resistirse a ser violada, desfigurada a golpes y quemada.

Tiraron el cuerpo al medio de la ruta para que alguien la atropellara y así borrar las huellas. "Estaba oscuro, pensé que era un animal" dijo el conductor de la camioneta. Y agregó que la tiraron a propósito, que no vio quién fue y que no pudo esquivarla. Como a un perro. Peor que a un perro.

A mí no me importa si estaba en una fiesta. Si es chica para estar adonde estaba. Si tomó alcohol o estaba sobria. Si salió con las primas por Tandil cuando debería estar en casa.

Porque lo que verdaderamente importa es que esta nena llegó a la guardia de una sala de emergencias violada, atropellada por una camioneta apenas respirando y más de uno pregunta ¿pero donde mierda estaba para que le hicieran eso? Porque hay mucho forro pregonando que hay lugares donde si te metés, entonces bancatela.

No conozco la idiosincrasia de Tandil. Sé que es un pueblo, sé que hay pibes con plata, mucha plata que se creen con derecho de tomar lo que quieren, cuando quieren, como quieren y eso incluye a Magalí.

Magalí fue a una fiesta con las primas, como fuimos todas en algún momento. Pero claro, como la violaron, de repente es una putita que estaba donde no debía. "La noticia impacta y llena de horror a Tandil", reza el diario local. Acá no ha pasado nada, digo yo. Porque en una ciudad donde todos saben todo, todavía no hay culpables. Guita señores. Hipocresía. Impunidad para los de siempre, como siempre.

Y mientras tanto esta nena, que nunca más fue al colegio, que toma ocho medicamentos por día incluyendo Clonazepan 2 mg. Que tiene un golpe en el cráneo con secuelas de por vida. Que probablemente nunca pueda tener hijos por el útero destrozado. Que sufre pérdida de memoria, involución madurativa, dolores crónicos. Que no sale a la calle desde que pasó lo que pasó hace cinco meses por miedo a que la maten "a que me agarren de nuevo." Recuerda, eso sí, que uno le pegaba, otros dos la sostenían de los brazos y la insultaban para que no se resista. Que le bajaron los pantalones y la violaron por turnos.

Y seguimos preguntando por qué estaba donde estaba. Si andaba a los besos y después que querés, que se joda. Seguimos cuestionando minifaldas y pelotudeces mientras esta piba se retorcía literalmente de dolor en una cama de hospital. Mientras no sale a la calle porque sabe que están libres y con plata. Mientras echaron al padre misteriosamente del trabajo por atreverse a denunciar.

"Pueblo chico, infierno grande", muy bien. Que arda entonces. Que se prenda fuego. Que se pudra todo. Que no tengan paz. Que dejen de una puta vez de ofenderse por el aerosol en las paredes y "esas putas en la calle". Que indigne lo que verdaderamente importa POR FAVOR que es la vida de esta chica. Y la de todas las demás.

Y mientras siga pasando lo que pasa, mientras aparezcan muertas, calcinadas, cagadas de miedo a denunciar, mientras sigan amenazas, violaciones, morgues llenas de pibas que deberían estar en el colegio, vamos a ser cada vez más putas por las calles. Y ofendete si querés. Perdé el tiempo y la energía en indignarte mirando a la pared. Que por eso pasa lo que pasa.