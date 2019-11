Mabel guarda en una cajita, casi como un tesoro, los pañuelos verdes que la acompañaron en cada etapa. Los saca y despliega uno a uno contando la historia detrás del pedido actual de aborto legal, seguro y gratuito.

“En el encuentro de Corrientes que fue en el año 94 conocí una señora, Dora Coledesky, ella juntaba firmas para empezar la luchar por el aborto legal para que las mujeres no tengan que ocultarlo y morir en la clandestinidad. En el 2003 se organizó una asamblea en Rosario, en la facultad de Ciencias Económicas. Allí se resolvió continuar con el pedido, hacer talleres. Hubo discusiones porque había gente que quería despenalizarlo pero no legalizarlo”, cuenta Mabel mientras canta la canción de las marchas donde se pide por el aborto legal en los hospitales.

Ese año se repartieron los pañuelos verdes pero replicaban consignas feministas. Dos años después se creó la campaña como hoy la conocemos y se estableció continuar con el color verde.

Mabel lleva su pañuelo atado al cuello en cada marcha y destaca que por fin este tema está en agenda.

Respecto del futuro, de la sociedad por venir, dice que no la imagina: “Creo que vamos bien porque yo siempre he sentido que por ser mujer no era considerada, a mí me dieron una instrucción que aproveché y la seguí enriqueciendo y ahí me di cuenta de que yo podía ser igual que mis hermanos, con los mismos derechos y sin diferencias”.

“Me gusta el término nuevo machirulo”, dice Mabel, para ponerle nombre “moderno” a un sistema patriarcal de antaño.

“Deconstruimos juntas asuntos personales que hoy son colectivos y sabemos que ya no estamos solas ni somos locas. Esa incomodidad se puede manifestar, nombrar y cuestionar para seguir construyendo entre todas”.

Mabel trae consigo la sabiduría ancestral de las mujeres que abrieron la tierra para marcar un rumbo. Esas ideas siguen sacudiendo estructuras como un viento sonda. En ese vaivén, nuevas semillas se esparcen esperando brotar para crear un bosque con árboles tan enormes como los que plantó ella.