Nueva terapia para mejorar la calidad de vida en una dolencia que no tiene cura

Se presentó en Buenos Aires un fármaco de toma oral para un tipo de cáncer de mama. La droga, que fue aprobada en la Argentina, está destinada a un grupo de pacientes que hasta el momento no tenía una alternativa tan efectiva en una etapa avanzada de la enfermedad

"Celebramos que haya más opciones terapéuticas para mejorar la calidad de vida. Porque incluso en instancias donde no hay cura posible, cada día que se puede vivir bien es muy valioso. Tal vez quienes no atraviesan o atravesaron una enfermedad severa no comprenden en su magnitud lo que significa tomar una pastilla en tu casa en lugar de ir al hospital (y que te pinchen para la quimio), o no sufrir ciertos efectos adversos".

Así se expresaba Marta Mattiussi, durante la presentación de una nueva terapia para un subtipo de cáncer de mama agresivo, que suele provocar metástasis con rapidez y que tiene mal pronóstico. La mujer es una referente de las asociaciones de pacientes con cáncer de mama. Tuvo la enfermedad hace años y acompaña a través de la ONG Macma a personas que tienen ese diagnóstico.

La droga, cuyo lanzamiento se dio a conocer a la prensa argentina el martes, en Buenos Aires, está destinada a pacientes con un subtipo muy particular de cáncer de mama denominado HER2 negativo y con mutación del gen BRCA, que afecta a mujeres jóvenes con historia familiar de tumores de mama u ovario (lo que se conoce como cáncer hereditario o heredofamiliar).

Gracias a importantes avances en oncología, en los últimos años hay mayores posibilidades de determinar con exactitud cuál es el origen genético de ciertos tumores. Conocer, por ejemplo, si es un cáncer hereditario, su subtipo y el estadío del tumor. Esto permite a los médicos ofrecer terapias específicas, con mejores resultados.

Junto a Mattiussi participaron del panel Valeria Cáceres, jefa del departamento de Oncología Clínica de la Unidad Funcional de Tumores Femeninos del Instituto Roffo, y Guillermo Lerzo, jefe de oncología clínica del Hospital Municipal de Oncología Marie Curie, de Buenos Aires, quienes fueron los encargados de dar detalles sobre el campo de acción de esta terapia desarrollada por Pfizer.

Ante todo, los expertos dieron un panorama general sobre la situación del cáncer de mama en la Argentina. Mencionaron que el año pasado se registraron 21.558 nuevos casos de cáncer de mama (incluyendo todos los subtipos que existen de la enfermedad), lo que representa 59 diagnósticos nuevos por día. Más de 6.100 personas murieron por esta dolencia, "lo que demuestra la necesidad de desarrollos de terapias que brinden más alternativas a los pacientes", mencionaron los médicos.

Pruebas

Los especialistas se refirieron a la eficacia demostrada de Talazoparib (tal el nombre comercial de la nueva molécula). "Un estudio en fase III que involucró a 431 pacientes con este tipo de enfermedad (gBRCA y HER2-) reveló que 6 de cada 10 personas que accedieron a la terapia consiguieron una respuesta positiva (que alcanzó el 62,6 por ciento) mientras que aquellas mujeres que recibieron quimioterapia tuvieron una respuesta óptima del 27,2 por ciento".

Se trata de una droga que mejora la calidad de vida y aumenta el tiempo libre de progresión del cáncer. "Pacientes con este tipo de enfermedad no tenían una opción con niveles de eficacia como los demostrados por Talazoparib. Podemos decir que se logró que estén saludables por más tiempo con esta droga de toma oral", mencionó la oncóloga Valeria Cáceres.

Incluso en casos de una enorme severidad, como aquellos en los que se produjo metástasis cerebral, que tiene mal pronóstico, la droga brinda beneficios que no existían hasta el momento", agregó la experta.

El hecho de que sea de toma diaria, que pueda administrarse en el hogar de la pacientes, que tenga buena tolerancia y pocos efectos adversos, además de ser una opción a la quimioterapia, "nos habilita a tener una mirada esperanzadora", agregó.

Ahora, Pfizer va por más, afirmaron los doctores.

Guillermo Lenzo comentó que existe la posibilidad de que la molécula empiece a ser estudiada por la compañía farmacológica para ser administrada en etapas tempranas de la enfermedad. Aunque este es un camino que recién comienza.

Usos

El medicamento se usa como terapia única en pacientes especialmente seleccionadas que ya pasaron por quimioterapia sin buenos resultados. "La droga no sólo minimiza el crecimiento del tumor sino también de la metástasis", explicaron los médicos.

El cáncer hereditario es un gran capítulo dentro de la oncología. Si bien la mayoría de los cánceres de mama se presentan de manera espontánea (cambios anómalos en los genes que regulan el crecimiento de las células y las mantienen sanas) y por causas diversas, hay un 5 a 10 por ciento que pertenece a los llamados cánceres hereditarios que son provocados por mutaciones en los genes que pasan de padres a hijos.

Esos genes mutados se pueden detectar a través de un test genético que está disponible en la Argentina (en Rosario también se hace la prueba). ¿Quiénes deben estar particularmente atentos para saber, si así lo prefieren, que han heredado una mutación genética que puede provocar enfermedad? Los especialistas explicaron que aquellas personas con familiares directos (hombres o mujeres) con un cáncer agresivo antes de los 50 años (sea cuál sea el cáncer —aunque hay que darle particular relevancia a los de mama, próstata, páncreas, ovario o melanoma—); quienes tienen familiares con cáncer en ambas mamas o un segundo cáncer en la misma mama, y personas de ascendencia judía ashkenazi deberían realizar una consulta con un asesor genético que les explicará los caminos a seguir, ya que en algunos casos (como el que hizo famoso Angelina Jolie) se pueden permitir acciones preventivas o diagnósticos muy precoces.

Si la persona ya ha desarrollado la enfermedad, el médico determinará, de acuerdo a las características, hacer el estudio molecular del tumor y definir de qué tipo se trata. En ese caso, si resulta que existe la mutación, los familiares de ese paciente deberían ser informados para tomar las decisiones correspondientes, siempre de la mando de un médico especialista.

El subtipo específico gBCRA y HER2-, para el que fue lanzado esta droga, es un porcentaje menor del total de los casos de cáncer de mama hereditario. Aunque es poco frecuente, el hecho de que afecte especialmente a mujeres jóvenes y se presente de manera tan agresiva, explica el interés de los médicos por contar con nuevas opciones para abordarlo.

"Yo traería acá las fotos de las mujeres que pasan por esta situaciones, que las transitan. El cáncer de mama es una enfermedad muy amplia, cada caso, cada historia es distinta, cada evolución es diferente, pero todas tienen un denominador común: la enfermedad irrumpe en la vida y nos hacen replantearnos muchas cosas, nos ponen en otra situación. A la entidad llegan cada vez más mujeres que antes no tenían la chance de sobrevivir a un cáncer de mama. Por ellas, y porque confiamos en la ciencia, es que celebramos cada adelanto, sin dejar la lucha por el acceso a la medicación de todas las que la necesitan", enfatizó marta Mattiussi, de Macma.

Sobre qué tipo de cáncer actúa Talazoparib

Es para un subtipo de cáncer de mama: gen BRCA+ y HER2-.

La mayoría de estos casos se da en mujeres menores de 45 años y la enfermedad se presenta de manera muy agresiva.

Hasta ahora, este tipo de cáncer no tiene cura.

La nueva medicación, el Talazoparib, reduce en un 50% el avance de la enfermedad y mejora la calidad de vida.