►Aliados para estar en peso y sentirse mejor

Planeta

Repleto de datos útiles, información jugosa y tips accesibles. Así es el libro de Daniela Lopilato, licenciada en nutrición (además de la hermana de Luisana) que acaba de publicar Planeta. "Tu cuerpo es tu casa, si no lo cuidás, ¿dónde pensás vivir?", se pregunta la autora. En un libro simple de leer, con muchas fotos, recuadros, consejos, ella vuelca sus conocimientos y sus experiencias profesionales para aprender a comer sin privaciones extremas y derribando un montón de mitos sobre qué es bueno y qué no a la hora de alimentarse. Siempre con el placer como meta, Lopilato brinda ideas para poner en marcha hoy mismo y hasta una lista de recetas saludables y muy atractivas a la vista y el paladar para que bajar de peso —o mantenerlo— sea divertido y llevadero. También responde interrogantes como "¿Es cierto que no se pueden comer frutas de noche?"; "Un jugo de pomelo en ayunas quema las grasas?"; "La yema de huevo ¿aumenta el colesterol en sangre?"; "¿Son mejores los alimentos light?"; "¿Engorda la milanesa de soja?".

Comer es un placer saludable. Autora: Daniela Lopilato





►Materia, energía, luz, espacio y tiempo

Debate "Probablemente, como les sucede a los niños con las repetidas lecturas de cuentos infantiles, nunca nos cansemos de leer y escuchar sobre él", dicen José Eldestein y Andrés Gomberoff en el prefacio de su flamante libro. Él es Einstein, el hombre que revolucionó la física, el de las ideas extraordinarias aunque no siempre exitosas, el hombre apasionado que nació en el seno de una familia sencilla de clase media europea y se convirtió en una figura pública que no le escapaba a ningún tema, en "un faro que guía nuestra forma de mirar la ciencia y de transmitirla", afirman los autores. Es que hablar de Einstein es hablar de la humanidad que hay en la ciencia. Con ese concepto claro, Edelstein y Gomberoff, ambos físicos teóricos de amplia experiencia, que ya han escrito juntos el libro Antimateria, multipremiado, decidieron bucear todo lo posible en la vida de Albert Einstein y su legado. El libro es un homenaje y a la vez un intento válido de acercar al sabio, al ícono, al público general. Un libro que muestra su pensamiento, su vida, su obra de una manera original y ágil. Einstein para perplejos. Autores: José Edelstein y Andrés Gomberoff





►Tecnología, educación y nuevos desafíos

Penguin Random House