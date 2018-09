La sociedad de pediatría recomienda alcohol cero antes de los 18 años

En Argentina, el consumo de alcohol en niños y adolescentes aumentó: 7 de cada 10 alumnos de nivel medio tomaron alguna vez en la vida y casi 6 de cada 10 de los mayores de 15 años lo bebieron en el último mes. Alertados por esta situación, desde la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) recomendaron que los menores de 18 años no consuman alcohol.

"La enzima que metaboliza el alcohol en el hígado funciona correctamente recién entre los 18 y los 20 años, por lo que las borracheras en los adolescentes son más agudas y más dañinas para sus neuronas", explicó la doctora Graciela Morales, médica pediatra y secretaria del Grupo de Trabajo de Adicciones de la SAP, quien recordó que, además, el alcohol en exceso produce efectos nocivos en todas las etapas de la vida .

En la Argentina la ingesta de bebidas alcohólicas comienza a temprana edad y los padres suelen encontrarse sin respuestas cuando sus hijos se inician en las salidas nocturnas y se exponen al consumo. Por eso, la SAP desarrolló cinco consejos para promover que los chicos crezcan saludablemente, sin que la bebida sea un problema:





• Inculcarle valores desde niño. Por lo general, los padres se preocupan por el alcohol cuando sus hijos entran en la adolescencia, pero la realidad es que diversas actitudes, como la tolerancia a la frustración, el cuidado de las pertenencias y el aprender a compartir son algunas de las cualidades que contribuyen a una juventud saludable. Estas cuestiones deben trabajarse desde el nacimiento como parte de una crianza sana que desembocará en conductas positivas a lo largo de las diversas etapas de la vida. Morales destacó que "en el consultorio, a muchos niños no les gusta que los revisen, entonces lloran; esto es totalmente normal. Los padres, en ocasiones, con la mejor intención, les dan el celular para que no se angustien. Yo les digo que no lo hagan: el niño debe poder expresar lo que no le gusta, es natural. Con el tiempo, aprenderá que es necesario y lo tolerará".





• Ocupar el rol de adulto responsable. Para que los hijos reconozcan en sus padres un ejemplo a seguir, éstos deben ser medidos en sus acciones. Tomando el caso del alcohol, si bien perfectamente pueden beber en moderada cantidad en una reunión social o con la comida, deben transmitir que éste es un consumo controlado y espaciado.





• Proponer una relación asimétrica. Los padres no deben intentar ser amigos de sus hijos, son quienes deben marcar límites y poner un freno ante actitudes contraproducentes de los adolescentes. Muchos progenitores manifiestan que prefieren que sus hijos beban en su casa para que estén contenidos e inclusive les compran el alcohol. "Si los progenitores están de acuerdo con el consumo, se subvierten los roles y el chico se confunde. Es probable que, a pesar de la negativa, el adolescente consuma igual, pero lo hará sabiendo que está desobedeciendo a sus padres", comentó la licenciada Adriana Narváez, Psicóloga y miembro del Grupo de Trabajo en Adicciones de la SAP.





• Generar un vínculo en el que haya diálogo. En relación con el punto anterior, el padre no debe ser ni muy autoritario ni permitir cualquier conducta. Se debe buscar lograr una relación en la que el chico le pueda transmitir sus sentimientos, miedos e inseguridades y en la que los papás le puedan hacer entender que se preocupan por su salud y su bienestar.

•Fomentar su seguridad y madurez. Es importante aceptarlos como son, valorar sus avances y darles responsabilidades para que puedan tomar su propio camino y desarrollarse. "Los grandes temas a los que los padres les deben prestar atención son los consumos abusivos, la violencia y las relaciones sexuales de riesgo. Todos estos pueden ser abordados a partir del diálogo y con una crianza presente y sana por parte de los cuidadores", detalló la especialista Morales. La experimentación es característica de la adolescencia, por lo que éste no es el principal obstáculo, sino que debe ponerse el foco en la normalización del consumo. "La cultura los empuja al exceso, y los fines de semana muchos toman hasta el coma alcohólico, con los riesgos de salud que esto implica. Además, pueden ser víctimas de accidentes de tránsito", subrayó Narváez, quien también es especialista en adolescencia.





Un modelo válido

En Islandia realizaron un abordaje multifacético ante el problema del consumo de alcohol en jóvenes con resultados sorprendentes: en 1998, el 47% de los adolescentes había probado la bebida, mientras que hoy lo hace menos del 5%. Durante una década, estudiaron los hábitos de consumo de los chicos y encontraron tres elementos sobre los cuales trabajar para reducir la ingesta: retrasar la edad de consumo, idealmente hasta los 18 años; que los jóvenes pasen al menos una hora con su familia y que realicen al menos una actividad extracurricular.

"Para lograr esas tres metas, tomaron diversas medidas, algunas poco populares. Si bien el contexto argentino actual no es el mismo que el de Islandia cuando comenzó el modelo, siempre es interesante conocer casos de éxito para analizar qué se puede replicar en nuestro país", expresó la especialista Graciela Morales.

Para lograr el primer cometido, la edad legal para comprar bebidas alcohólicas pasó de 18 a 20 y se endurecieron los controles. Por otra parte, se prohibió que los menores de 12 años caminaran solos por la calle después de las 20 y que los chicos de entre 13 y 16 años lo hicieran pasadas las 22. Con esto se buscó que pasen más tiempo con sus padres. Por último, desde el Estado becaron y promovieron las actividades extracurriculares para que más niños se inscribieran.





Cómo actuar ante una borrachera

En el caso de una emergencia en la que un adolescente bebió demasiado y se descompuso, desde la SAP recomiendan llevar adelante los siguientes pasos:

• Hablarle. Así se evita que se quede dormido. Es importante que mantenga el foco de atención. •.Ubicarlo de costado. De esta manera si el chico vomita no corre riesgo de ahogarse.

• Abrigarlo. Una de las complicaciones más graves es la hipotermia, por lo que es importante mantener su temperatura corporal.

• No bañarlo. En ocasiones, para despabilarlo, los amigos creen que es una buena idea que se duche. Sin embargo, esto no es recomendable porque predispone a la hipotermia.

• Llamar a la familia. Si bien se suele pensar que hay que evitar contarles a los padres, cuando el chico corre peligro, los papás deben enterarse y, lejos de enfadarse, suelen mostrarse preocupados y atentos por la salud de su hijo.

• Médico. Si el joven no mejora, pedir asistencia médica inmediata a un servicio de emergencia.