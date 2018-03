La publicidad aún atrasa y comete errores sexistas

Hombres que pasan el trapo al piso o cuidan a sus hijos, pinturas que proponen dejar el rosa y el celeste como colores unívocos para nena o nene, son algunas publicidades que surgieron en un rubro que, según sus hacedores y a más de dos años del Ni Una Menos, todavía atrasa años y no refleja el rol actual de la mujer.

Hace veinte años una publicidad de pañales mostraba un matrimonio que se despertaba al escuchar el llanto de su bebé: "Tu hijo", disparaba el varón, a lo que ella respondía: "Nuestro hijo" para agregar "anoche me levanté yo"; a partir de ahí se disparaba en clave de humor una serie de competencia entre ellos para decidir quién iba (desde el clásico piedra, papel o tijera hasta penales, pasando por el scrabel y el T.E.G).

El comercial, aunque elogiado en su momento —y aún hoy— era una excepción al discurso que naturalizaba que el cuidado de un bebé es una tarea exclusiva de la madre.

"Lo que buscamos fue reflejar con humor una situación cotidiana e incluir a los padres en el cuidado. Sin embargo, veinte años después de aquellos comerciales, los mensajes son más conservadores con mamás modelos y bebés rozagantes", indicó el publicista argentino Gabriel Vázquez, uno de los creativos de aquella campaña.

En los dos últimos años algunas marcas comenzaron a romper con la mirada sexista: Lysoform muestra a un varón pasando un trapo de piso de su limpiador. Arredo hace la campaña "Más días para cuidar" que pide ampliar la licencia por paternidad. Polacrin propone una línea para acondicionar cuartos de bebés donde "los colores no nos separen", con violeta, verde, amarillo y blanco. Y Mr. Músculo elige un papá que lava la cocina después de haber peinado las trenzas de su hija.

Sin embargo, estas piezas aún no abundan y para Vázquez, quien estuvo al frente de equipos creativos de varias empresas en Argentina y multinacionales y actualmente se desempeña en JWT México, "en líneas generales, si tomamos como referencia el rol de las mujeres y los hombres, la publicidad atrasa años".

"Creo que lo que deberíamos cuestionar es por qué les seguimos hablando a las mujeres para vender artículos de limpieza. Hasta los insecticidas les hablan a ellas", afirmó.

Y continuó: "Como contracara es más difícil encontrar un seguro de vida que les hable. En la publicidad no hay varones que se encarguen de la casa y cuando un tipo cocina es porque se quedó haciendo home office. Tampoco hay gente sola. Los roles publicitarios no sólo están atrasados en el mundo femenino sino en mostrar todas las diversidades".

Para, Denise Orman, directora de comunicaciones de BBDO Argentina, "tener una mirada no sexista es algo que está instalada entre los comunicadores; sin embargo, aún hay muchas publicidades que muestran o hablan de una mujer que no reflejan a la mujer actual". Orman sostuvo que "es parte de la evolución que todos como sociedad tenemos que hacer, no sólo desde los que manejamos la comunicación de una marca o compañía; también hay muchas plataformas de contenido que hoy siguen cosificando a la mujer como programas de televisión, series e incluso algunos medios periodísticos".

Desde el punto de vista de la demanda de los clientes, "algunos comienzan a tener esas cuestiones en cuenta a la hora de pedir una campaña. En efecto, nosotros estamos repensando una marca que tiene su foco en las mujeres y la preocupación y el pedido de entender si estamos en el camino correcto de cuál es la mejor forma de abordarlas. Y esto surgió del cliente, lo que está buenísimo".

Para Melanie Tobal, creadora de Publicitarias, una organización que busca promover la diversidad en la industria, "si bien hubo una explosión de la temática que nos ha salpicado a todos y todas, existen sectores muy conservadores, en especial para quienes piensan en los medios tradicionales como la televisión".

"Cuando uno ve un comercial sexista piensa en la cantidad de personas que intervinieron en el proceso, y se plantea, ¿cómo es que nadie alzó la voz? Aquí entran a jugar dos factores: hay pocas mujeres en los sectores creativos, y, por otro lado, las que están pueden tener temor de objetar por esta causa una campaña", señaló Tobal, quien hoy trabaja free lance.

Hacia 2014, la joven era directora creativa de una agencia de publicidad para web: "Veía muy pocas mujeres en el sector, incluso en la facultad los profesores tiraban comentarios del tipo cosas como que las mujeres no tienen humor o si querés tal puesto conviene ir con un escote; a mi me hervía la sangre y más de una vez objeté piezas", sostuvo.

Y continuó: "Después de Ni Una Menos la problemática de género explotó, y en febrero del año pasado junto a una colega decidimos armar Publicitarias.org".

Finalmente se mostró optimista respecto al futuro: "Hoy lanzás una campaña y tenés las repercusiones al instante por las redes, lo que antes demandaba meses de focus group y testeos; en la medida en que el tema siga creciendo las marcas se verán obligadas a aggiornarse. Después de todo, el objetivo es vender más".

Descodificar: otra manera de entender a la salud

El martes a las 20, en el Auditorio Fundación, disertará Daniel Gambartte, quien brindará una conferencia que se anuncia como una "experiencia única" ya que hará descodificaciones en vivo.

Pero ¿qué es la biodescodificación biológica de los síntomas y dolencias? El instructor y profesor de seminarios de esta temática, dijo a Más que "con esta práctica se inicia un desciframiento de la ejecución de un programa genético celular. Estos programas funcionan desde nuestro inconsciente y se abren como un software expresando enfermedades y comportamientos".

El hombre, que a los 18 años vivió una situación muy particular en Córdoba, en el cerro Uritorco, a partir de la cual inició un camino de espiritualidad y búsqueda, aseguró que "las enfermedades no son necesariamente un mal funcionamiento del cuerpo y es la misma persona la que puede resolver en parte o solucionar en forma contundente ciertas dolencias".

Seguidor de Hammer, un médico alemán que impartió los primeros conocimientos sobre esta mirada de la biología, destaca que hay ciertos shocks emocionales (perder un trabajo, una separación dolorosa, la muerte de un ser querido) que "programan" a la mente de un modo particular generando efectos negativos en el cuerpo. "Es algo así como un choque, algo que nos toma por sorpresa y que no logramos transitar de otro modo que enfermando. La biodescodificación aporta herramientas para mejorar el cuerpo y tenemos sobradas muestras de los resultados en todo el mundo", comentó.

"Superar ciertos miedos, vencer la mirada convencional sobre nosotros mismos y nuestras reacciones ante la enfermedad es posible", agregó.

Gambartte mencionó que en Rosario están haciendo contactos con universidades para que la biodescodificación tenga un marco institucional incluso dentro de estos ámbitos académicos. "Claro que hay resistencias, pero muchos profesionales que conocen la metodología la toman como herramienta de trabajo", aseguró.