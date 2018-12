"La pérdida de la audición es un serio problema a nivel mundial"

Héctor Ruiz, quien acaba de ser nombrado presidente de la Asociación Panamericana de Otorrinolaringología, reclamó más campañas preventivas y pidió que a todos los bebés les hagan los exámenes adecuados para saber si oyen bien

El médico rosarino Héctor Ruiz, especialista en garganta, naríz y oído, con amplia trayectoria en discapacidad auditiva, es el flamante presidente de la Asociación Panamericana de Otorrinolaringología. Desde este nuevo puesto, el profesional aseguró que redoblará los esfuerzos para que haya cada vez más campañas de prevención que ayuden a entender que detectar a tiempo la pérdida auditiva puede salvar vidas.

Porque aunque las personas no se mueran por escuchar poco o nada, el impacto en las actividades cotidianas es enorme, tanto para los niños como para los adultos mayores. Y lo cierto es que hay herramientas para descubrir, rápidamente, si , por ejemplo, un bebé nace con problemas para escuchar con normalidad o si un adulto está perdiendo la capacidad de oír.

En diálogo con Más, Ruiz anticipó que ya está trabajando para que en 2019 se realice en la provincia de Santa Fe (y con alcance nacional) la novena campaña para que la población aprenda a cuidar sus oídos y los de sus hijos.

Ruiz es el tercer argentino que asume el cargo de presidente de la asociación que nuclea a profesionales de 23 países. La entidad tiene 75 años de historia y trabaja para mejorar el acceso de la población a la salud en el campo de la otorrinolaringología. También es de secretario para Centro y Sudamérica de la Federación Internacional de Sociedades de Otorrinolaringologia .

"Año a año nos ocupamos de abordar los temas científicos de nuestra especialidad y de compartir experiencias, sobre todo teniendo en cuenta que tenemos problemas comunes en Latinoamérica. Hay lazos muy fuertes que nos hermanan, y desde las dificultades compartidas es que podemos avanzar, pensar soluciones, y hacer ruido para que los gobiernos nos escuchen y nos acompañen", enfatizó.

En el último congreso mundial, que duró siete días, se trataron todos los aspectos de este área de la medicina que abarca las enfermedades vinculadas a cabeza, cuello, nariz, boca, oído. "Hay muchos avances en métodos de detección, en técnicas quirúrgicas, en aspectos tecnológicos", señaló Ruiz.

Uno de los mayores adelantos se dio en el campo de los implantes cocleares. Este dispositivo que permite a las personas con hipoacusia mejorar notablemente su capacidad auditiva ha sido una revolución en las últimas décadas. No sólo por que los equipos son más discretos y eficaces sino que fueron cambiando las indicaciones médicas, con logros inimaginados. "Cuando yo comencé a colocar implantes sólo lo hacíamos en adultos. Ahora es posible intervenir a chicos de menos de un año con resultados muy favorables", destacó.

El profesional mencionó que si se detecta a tiempo la dificultad para oír de un niño, y se le coloca un implante, las chances de llegar a los 5 años con las mismas posibilidades que otro chico que nació sin esa particularidad son enormes. "No tendrá prácticamente secuelas y podrá llevar una vida normal", destacó Ruiz.

Otoemisiones

Para llegar a tiempo existe un test muy simple que todo bebé debe realizarse y por el que el médico rosarino ha batallado mucho. Son las otoemisiones acústicas, que, idealmente, deben realizarse antes de que el niño sea dado de alta, luego de nacer. "Es uno de los controles principales a un recién nacido. Pero lamentablemente no siempre se cumple. Y eso que existe una ley que lo hace obligatorio y al mismo tiempo gratuito en todos los hospitales de la provincia, y desde ya, es cubierto por las obras sociales", comentó..

"Tenga o no antecedentes familiares, o riesgos, los bebés deben pasar por este examen que es simple y que debe hacerse lo antes posible, en los primeros días, que es lo recomendable, o en las primeras semanas de vida a más tardar. Lo que pasa es que una vez que el bebé se va del hospital o sanatorio no siempre los padres recuerdan que deben cumplir con este estudio y a veces los pediatras no lo indican", comentó el médico.

Ruiz dijo que, de todos modos, si por algún motivo pasaron algunos meses y el estudio no fue realizado, siempre es conveniente hacerlo. "Los problemas de audición se pueden detectar a partir de las primeras horas de vida. De ese modo podemos ofrecerle a la criatura todas las terapias que tenemos disponibles para mejorar su condición", remarcó Ruiz. El período de plasticidad neuronal por el que transita todo chico en sus primeros meses es la clave que permite trabajar y obtener muy buenas respuestas si llegara a ser necesario colocar un implante o tomar otras medidas que lo ayuden a tener una audición normal.

"La pérdida auditiva a nivel mundial es un gran problema de salud pública", remarcó el profesional, quien además hizo hincapié en que no sólo es minimizada en niños y adolescentes sino que también se lo toma como algo totalmente normal en los ancianos. "Si bien se va perdiendo la capacidad auditiva a partir de los 45 años, hay adultos mayores que hace un montón de tiempo que no escuchan casi nada y ni consultan, cuando es posible, en muchas ocasiones, ofrecerles soluciones", dijo. El médico comentó que le ha realizado un implante a una persona de 85 años. "Se trata de un hombre activo, con ganas de seguir haciendo cosas, que tenía una discapacidad auditiva severa. Con esto quiero decir que nunca está todo perdido".

Se calcula que para el 2050, 900 millones de personas en el mundo tendrán algún problema para escuchar. El 60 por ciento de esos casos se pueden prevenir.

"Como actual presidente de la asociación panamericana tomo el compromiso de divulgar esta situación, de trabajar fuertemente en tener estadísticas válidas que nos permitan avanzar en políticas públicas para evitar este flagelo para la salud mundial. Estamos a tiempo de mejorar las cosas", remarcó Ruiz.